24 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Provincia de Mendoza

Nuevo aumento de naftas y gasoil en la provincia de Mendoza desde este martes

Los incrementos arrancan en $20 por litro y ya rigen en toda la provincia de Mendoza.

Aumento de combustible en la provincia de Mendoza.

Aumento de combustible en la provincia de Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Los combustibles volvieron a aumentar este martes en la Provincia de Mendoza, en medio de un contexto internacional atravesado por la tensión en Medio Oriente y su impacto en el mercado energético global. La suba ya se reflejó en los surtidores de la provincia, con incrementos que parten desde los $20 por litro.

Aumento del combustible en la Provincia de Mendoza

  • En el caso de la nafta Súper, el precio pasó de $1.923 a $1.943, lo que representa una suba de $20.
  • Por su parte, la Infinia aumentó de $2.094 a $2.122, con un ajuste de $28 por litro.

También se registraron incrementos en el gasoil

  • El diésel Ultra subió de $2.050 a $2.075, mientras que el Infinia Diesel pasó de $2.131 a $2.153.
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El nuevo ajuste se da en un escenario internacional marcado por la incertidumbre, con el conflicto que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel presionando sobre el precio del petróleo a nivel global.

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Este contexto termina impactando en los valores locales, trasladando la volatilidad del mercado internacional a los surtidores argentinos y generando un nuevo golpe al bolsillo de los consumidores.

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