Nuevo aumento de naftas y gasoil en la provincia de Mendoza desde este martes

Los combustibles volvieron a aumentar este martes en la Provincia de Mendoza, en medio de un contexto internacional atravesado por la tensión en Medio Oriente y su impacto en el mercado energético global. La suba ya se reflejó en los surtidores de la provincia, con incrementos que parten desde los $20 por litro.
Aumento del combustible en la Provincia de Mendoza
En el caso de la nafta Súper, el precio pasó de $1.923 a $1.943, lo que representa una suba de $20.
Por su parte, la Infinia aumentó de $2.094 a $2.122, con un ajuste de $28 por litro.
También se registraron incrementos en el gasoil
El diésel Ultra subió de $2.050 a $2.075, mientras que el Infinia Diesel pasó de $2.131 a $2.153.
El nuevo ajuste se da en un escenario internacional marcado por la incertidumbre, con el conflicto que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel presionando sobre el precio del petróleo a nivel global.