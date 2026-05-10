Con la quita de impuestos a la importación, ¿bajaron los celulares en Mendoza?

El 2025 estuvo marcado por una serie de anuncios vinculados a la apertura del mercado y a la baja de impuestos sobre bienes de consumo. Uno de los productos alcanzados por estas medidas fueron los celulares que, según anunció Manuel Adorni , desde comienzos de este año pasaron a tener aranceles del 0% para su importación.

La medida tuvo un primer antecedente el año pasado, cuando el Gobierno nacional anunció una reducción de aranceles para la importación de celulares , televisores y aires acondicionados: pasaron del 19% al 9,5%. En paralelo, los productos fabricados en Tierra del Fuego redujeron esa carga del 9,5% al 0%. La decisión se profundizó en enero de este año, cuando la quita se extendió a toda la importación de celulares .

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En teoría, estas medidas deberían haber generado una baja en los precios de los dispositivos. Sin embargo, la realidad del mercado parece ir por otro lado. Entonces, ¿realmente bajaron los celulares? ¿Y cuánto cuesta hoy, en promedio, cambiar el teléfono?

¿Se sintió la baja de precios de celulares en Mendoza?

A pesar de las medidas dispuestas por el Gobierno nacional, comerciantes del sector aseguran que por el momento no se registra una baja concreta en los precios de los celulares. Incluso, muchas de las marcas más vendidas, como Samsung, Motorola y Xiaomi, producen o ensamblan equipos en Argentina, por lo que el impacto de la apertura recién podría verse cuando se renueve el stock actual.

celulares importacion samsung Por el momento, no hay baja de precios en el mercado formal.

“Quizás cuando termine el stock fabricado exista una baja”, explicó un vendedor del sector consultado por Sitio Andino.

A eso se suma otro fenómeno que atraviesa al mercado mendocino: la cercanía con Chile. Según explicaron comerciantes, muchos celulares ingresan desde el país vecino de manera ilegal, ya que allí los equipos se consiguen a precios más bajos. Esto termina impactando en la venta formal. “Siguen siendo más baratos los equipos que vienen de afuera”, resumieron desde el sector.

Cuánto cuesta hoy un celular en Mendoza

Según la fuente consultada por Sitio Andino, un equipo de gama baja como el Samsung A07 parte desde los $192.000, mientras que un modelo de gama media como el A37 arranca en los $556.000, dependiendo de la versión y la capacidad de almacenamiento. En tanto, un dispositivo premium supera actualmente los $1.750.000.

A continuación, un repaso por algunos modelos publicados en una tienda de electrodomésticos con sede en Mendoza.

Algunos precios de Samsung

Samsung Galaxy A16 4GB 128GB: $369.999

Samsung Galaxy A26 5G 8GB 256GB: $699.999

Samsung Galaxy A36 5G 256GB: $999.999

Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB: $2.999.999

Algunos precios de Motorola

Motorola G04S 64GB 4GB RAM: $299.999

Motorola G56 8GB 256GB: $599.999

Motorola Edge 60 Fusion 8GB 256GB: $799.999

Motorola Razr 60 512GB 12GB: $1.399.999

celulares precios samsung y motorola Celulares de distintas gamas en exhibición: dos modelos Samsung y dos Motorola.

Algunos precios de Xiaomi

Xiaomi Redmi 14C 4/256GB: $399.999

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256GB: $749.999

Xiaomi POCO X7 Pro 5G 256GB 12GB RAM: $899.900

Xiaomi POCO X7 Pro 5G 512GB 12GB RAM: $1.169.000

En conclusión, el escenario por ahora se mantiene sin grandes cambios, con precios que no muestran bajas concretas ni una proyección clara sobre cuándo podría sentirse el impacto de la quita de impuestos.