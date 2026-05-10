10 de mayo de 2026
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Venta

Golpe al consumo: las ventas pyme volvieron a caer y crece la preocupación en los comercios

El consumo pyme volvió a mostrar señales de debilidad en abril, Las ventas minoristas cayeron 3,2% interanual y acumulan una baja del 3,5% en lo que va del año.

bazar supermercado
Por Sitio Andino Economía

Las ventas minoristas pyme descendieron 3,2% interanual en abril a precios constantes y registraron una baja mensual del 1,3%, según un relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Según el informe, la actividad acumuló una retracción del 3,5% en el primer cuatrimestre del año y mostró una tendencia negativa en seis de los siete rubros relevados.

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Mayores retrocesos

Los mayores retrocesos se verificaron en Bazar y decoración, con una caída del 12,3%; Perfumería, con una baja del 7,2%; y Ferretería, materiales eléctricos y para la construcción, con un descenso del 4,2%. Farmacia fue el único sector que exhibió una variación positiva, con un avance del 6,1%.

En relación con la situación de los comercios, el 53,3% de los empresarios indicó que su condición se mantuvo estable respecto del año anterior, mientras que el 39,6% manifestó un deterioro y el resto reflejó una mejora.

El relevamiento también mostró que el 49% de los comerciantes consideró que la situación se mantendrá sin cambios durante los próximos 12 meses, mientras que el 37,2% aguardó una mejora y el 13,8% proyectó un empeoramiento.

En materia de inversiones, el 58,7% sostuvo que el contexto actual no resultó favorable para realizar desembolsos, frente a un 12,6% que sí lo consideró oportuno y un 28,7% que no definió una postura.

Qué pasó con las ventas online

Por otra parte, las ventas online de los comercios con local físico crecieron 8% interanual y 0,7% en la medición mensual desestacionalizada, aunque ese desempeño no alcanzó para revertir la caída general de la actividad minorista.

Desde CAME señalaron que el consumo se concentró en productos esenciales y de recambio estacional, en un escenario marcado por la búsqueda de financiación y descuentos. Además, remarcaron que el incremento de los costos operativos y de los servicios básicos afectó la rentabilidad de los establecimientos pyme.

El informe concluyó que la recuperación del sector dependerá de una mejora del ingreso real y de una normalización de los gastos fijos que enfrentan los comercios.

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