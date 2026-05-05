5 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

En Mendoza faltan álbumes del Mundial 2026 y crece la demanda en kioscos

La búsqueda del álbum del Mundial 2026 ya se volvió tendencia en Mendoza. Comerciantes advierten por un aumento marcado en consultas y ventas.

En Mendoza faltan álbumes del Mundial 2026 y crece la demanda en kioscos

En Mendoza faltan álbumes del Mundial 2026 y crece la demanda en kioscos

Por Sitio Andino Sociedad

La fiebre mundialista ya se siente en Mendoza y el fenómeno impacta de lleno en kioscos y comercios. A semanas del inicio del Mundial 2026 -que comenzará el próximo 11 de junio-, conseguir el álbum oficial empieza a convertirse en un desafío. Puesteros y vendedores coinciden: la demanda explotó desde el primer día y el stock no alcanza.

Lee además
El Mundial 2026 combina historia, récords y escenarios únicos que la convierten en el evento más importante del fútbol.

Datos relevantes del Mundial 2026 que te van a ilusionar con la cuarta estrella
El equipo de Lionel Scaloni buscará repetir la hazaña en un torneo más largo y exigente, el Mundial 2026.  

Argentina en el Mundial 2026: grupo, rivales, calendario y el camino del campeón hacia una nueva ilusión
Embed - PASIÓN SIN STOCK: EL MUNDIAL SE JUEGA EN LOS PUESTOS DE REVISTAS

Alta demanda y poco stock: conseguir el álbum, cada vez más difícil

“Nos llegó una partida la semana pasada y recién hoy conseguimos algunas figuritas. Álbumes, nada por ahora. Nos habrán dado unos ocho álbumes y unas 200 figuritas nada más”, contó uno de los consultados por Noticiero Andino.

La situación se repite en distintos puntos. “Ese stock me duró dos días o menos. Te dan dos paquetes por día casi. Figuritas sí hay, pero álbum es complicado. Tienen que llegar”, agregó. A esto se suma el antecedente reciente: “En el Mundial pasado hubo mucho problema con la distribución. No había, no había”.

album panini mundial 2026 1
La oferta de álbumes no cubre la alta demanda de los fanáticos.

La oferta de álbumes no cubre la alta demanda de los fanáticos.

Otro comerciante reforzó la misma idea: “Tienen que llegar más de Buenos Aires. Lo traés y se acaba en el mismo día. El jueves traje seis ejemplares y en dos o tres horas ya no tenía más. Fácil, 20 o 30 personas vienen a preguntar”.

En la misma línea, otro de los consultados por Noticiero Andino contó: “Se ha vendido muchísimo. Ayer llegaron figuritas y hoy ya no tengo álbum, solo me quedan figuritas”. “Te dejan entre 10 y 15 álbumes, es poco para la cantidad de gente que pregunta”.

Mundial 2026
El álbum que es furor en los kioscos de Mendoza.

El álbum que es furor en los kioscos de Mendoza.

Fanáticos, coleccionistas y niños, los que más consultan por álbumes y figuritas

El interés no solo viene de chicos. “El 80% de la gente te viene a preguntar por el álbum. Los adultos vienen directamente por cantidad, uno o dos álbumes a la vez”, explicó una vendedora.

También aparecen alternativas, aunque no logran reemplazar al producto original: “Salen imitaciones, pero no lo que es Panini, que es lo que más estamos buscando”.

“Sobre todo los coleccionistas son los que más se acercan. Hay como una algarabía, una sensación de que se va a terminar y no lo vamos a conseguir. Entonces, mucha gente viene a buscarlo ”, explicó uno de los comerciantes.

Embed - Noticiero Andino on Instagram: "#GranMendoza | Fiebre mundialista: alta demanda y faltantes de álbumes. En distintos puestos de revistas y kioscos, la pasión por el Mundial ya se hace sentir con fuerza. Puesteros y comerciantes aseguran que la demanda explotó desde el primer día, impulsada por fanáticos de todas las edades. Sin embargo, advierten que conseguir álbumes se volvió cada vez más difícil, ya que el stock no alcanza para cubrir el interés. En muchos casos, los productos se agotan en pocas horas, generando una verdadera odisea para quienes buscan completar su colección. @eemilu_ @danicano.ph Mirá la nota #Mundial #Álbum #Kioscos"
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

El Mundial 2026 revoluciona el fútbol: mirá todos los detalles de la cita donde Argentina defiende el título

Mano dura para el Mundial 2026: mirá qué cambios se vienen

Golpe al Mundial 2026: figuras afuera y dudas clave

Prepárate para el Mundial: ¿quiénes son los equipos favoritos?

El show que te puede mandar al Mundial: "Paren la Mano" llega a Mendoza con una promesa que nadie esperaba

¿Ya salió el álbum del Mundial 2026?: los detalles y cómo conseguir figuritas gratis

La historia de una familia mendocina con celiaquía y los desafíos que enfrentan tras un diagnóstico tardío

Motoambulancias en Mendoza: 6 verdades sobre el nuevo servicio

LO QUE SE LEE AHORA
La obra se amplió 12 kilómetros y llegará hasta Luján

Cómo será el nuevo recorrido del Tren de Cercanías que conectará el Este con Luján

Las Más Leídas

Debido a la guerra en Medio Oriente, suben los subsidios al gas y los mendocinos se verán beneficiados

El anuncio del gobierno nacional que impactará en el bolsillo de 250 mil mendocinos

El fin del PEVI deja a la Coviar en debilidad y se abre el camino judicial

El Gobierno liquida el PEVI y estalla el conflicto con Coviar

La obra se amplió 12 kilómetros y llegará hasta Luján

Cómo será el nuevo recorrido del Tren de Cercanías que conectará el Este con Luján

Importante despliegue policial por el paradero de una menor en Maipú.

Importante despliegue policial por una menor que desapareció en Maipú

Máxima preocupación por un incendio en Guaymallén.

Violencia de género: máxima tensión durante un incendio en Guaymallén