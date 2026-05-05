En Mendoza faltan álbumes del Mundial 2026 y crece la demanda en kioscos

La fiebre mundialista ya se siente en Mendoza y el fenómeno impacta de lleno en kioscos y comercios. A semanas del inicio del Mundial 2026 -que comenzará el próximo 11 de junio-, conseguir el álbum oficial empieza a convertirse en un desafío. Puesteros y vendedores coinciden: la demanda explotó desde el primer día y el stock no alcanza.
Embed - PASIÓN SIN STOCK: EL MUNDIAL SE JUEGA EN LOS PUESTOS DE REVISTAS
Alta demanda y poco stock: conseguir el álbum, cada vez más difícil
“Nos llegó una partida la semana pasada y recién hoy conseguimos algunas figuritas. Álbumes, nada por ahora. Nos habrán dado unos ocho álbumes y unas 200 figuritas nada más”, contó uno de los consultados por Noticiero Andino.
La situación se repite en distintos puntos. “Ese stock me duró dos días o menos. Te dan dos paquetes por día casi. Figuritas sí hay, pero álbum es complicado. Tienen que llegar”, agregó. A esto se suma el antecedente reciente: “En el Mundial pasado hubo mucho problema con la distribución. No había, no había”.
album panini mundial 2026 1
La oferta de álbumes no cubre la alta demanda de los fanáticos.
Otro comerciante reforzó la misma idea: “Tienen que llegar más de Buenos Aires. Lo traés y se acaba en el mismo día. El jueves traje seis ejemplares y en dos o tres horas ya no tenía más. Fácil, 20 o 30 personas vienen a preguntar”.
En la misma línea, otro de los consultados por Noticiero Andino contó: “Se ha vendido muchísimo. Ayer llegaron figuritas y hoy ya no tengo álbum, solo me quedan figuritas”. “Te dejan entre 10 y 15 álbumes, es poco para la cantidad de gente que pregunta”.
Mundial 2026
El álbum que es furor en los kioscos de Mendoza.
Fanáticos, coleccionistas y niños, los que más consultan por álbumes y figuritas
El interés no solo viene de chicos. “El 80% de la gente te viene a preguntar por el álbum. Los adultos vienen directamente por cantidad, uno o dos álbumes a la vez”, explicó una vendedora.
También aparecen alternativas, aunque no logran reemplazar al producto original: “Salen imitaciones, pero no lo que es Panini, que es lo que más estamos buscando”.
“Sobre todo los coleccionistas son los que más se acercan. Hay como una algarabía, una sensación de que se va a terminar y no lo vamos a conseguir. Entonces, mucha gente viene a buscarlo ”, explicó uno de los comerciantes.
Embed - Noticiero Andino on Instagram: "#GranMendoza | Fiebre mundialista: alta demanda y faltantes de álbumes. En distintos puestos de revistas y kioscos, la pasión por el Mundial ya se hace sentir con fuerza. Puesteros y comerciantes aseguran que la demanda explotó desde el primer día, impulsada por fanáticos de todas las edades. Sin embargo, advierten que conseguir álbumes se volvió cada vez más difícil, ya que el stock no alcanza para cubrir el interés. En muchos casos, los productos se agotan en pocas horas, generando una verdadera odisea para quienes buscan completar su colección. @eemilu_ @danicano.ph Mirá la nota #Mundial #Álbum #Kioscos"