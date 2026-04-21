Álbum del Mundial 2026: cuándo sale, cuánto costarán las figuritas y por qué será el más grande de la historia

Por Martín Sebastián Colucci 21 de abril de 2026 - 11:00
El álbum del
ya empieza a generar expectativa. Mundial 2026 Panini confirmó los primeros detalles de la colección, que acompañará la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, y que tendrá una particularidad histórica: será la edición más grande de todos los tiempos, con más páginas, más figuritas y un formato renovado.
Cuándo sale el álbum del Mundial 2026
Según estimaciones del mercado,
el lanzamiento será entre la última semana de abril y los primeros días de mayo, en la previa de la Copa del Mundo, que comenzará el 11 de junio en el estadio Azteca.
La estrategia apunta a que los fanáticos tengan alrededor de
40 días para completar el álbum, un clásico que se repite en cada Mundial.
Un álbum récord: más equipos y más figuritas
La edición 2026 marcará un antes y un después. Por primera vez, el Mundial contará con
48 selecciones, lo que impacta directamente en la colección.
112 páginas 980 figuritas En Qatar 2022 hubo 638 figuritas
El salto es enorme y convierte a esta edición en
la más extensa de la historia de Panini. Cuánto costará el álbum y los sobres
El impacto económico también será fuerte.
Álbum tapa blanda: $15.000 Sobres (7 figuritas): $2.000 cada uno Edición tapa dura (internacional): USD 15
A diferencia de Qatar 2022: Álbum: $750 Sobres: $150 (con 5 figuritas)
Completarlo podría costar cerca de $300.000, dependiendo del intercambio de repetidas.
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Qué novedades traerá esta edición
Panini prepara cambios importantes en el formato:
7 figuritas por sobre (antes 5) Posible figurita extra especial en algunos paquetes Cartas premium de jugadores destacados Secciones dedicadas a estadios y sedes Cajas de 24 sobres disponibles Advertencia por preventas y posibles estafas
En medio de la expectativa, comenzaron a aparecer publicaciones en plataformas digitales ofreciendo el producto a precios elevados. Sin embargo,
Panini fue clara.
La empresa advirtió que
no hay preventa oficial en Argentina y que el único distribuidor autorizado es NEW RITA S.A., por lo que pidió evitar compras en sitios no verificados. Un clásico que vuelve con todo
Más grande, más caro y con más contenido. El álbum del Mundial 2026 ya está en la cuenta regresiva y promete volver a ser
uno de los fenómenos más fuertes de cada Copa del Mundo.
Porque más allá de los números, hay algo que no cambia:
llenarlo sigue siendo una pasión. Preguntas clave sobre el álbum del Mundial 2026 ¿Cuándo sale el álbum del Mundial 2026?
Entre fines de abril y comienzos de mayo de 2026.
¿Cuánto cuesta el álbum del Mundial 2026 en Argentina?
El álbum tapa blanda costará aproximadamente
$15.000. ¿Cuánto salen los sobres de figuritas?
Cada sobre costará alrededor de
$2.000 e incluirá 7 figuritas. ¿Cuántas figuritas tendrá el álbum del Mundial 2026?
Tendrá
980 figuritas, siendo el más grande de la historia. ¿Cuánto cuesta completar el álbum?
Se estima un costo cercano a los
$300.000, dependiendo del intercambio de repetidas. ¿Habrá preventa oficial del álbum Panini?
No. Panini confirmó que
no hay preventa oficial en Argentina y advirtió sobre posibles estafas.