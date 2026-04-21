21 de abril de 2026
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Mundial 2026

Álbum del Mundial 2026: cuándo sale, cuánto costarán las figuritas y por qué será el más grande de la historia

Panini confirmó detalles del esperado álbum del exigente Mundial 2026, que tendrá récord de figuritas, más páginas y nuevos formatos. Mirá las novedades.

El álbum del Mundial 2026 llegará con más equipos, más páginas y un fuerte impacto en el bolsillo.

El álbum del Mundial 2026 llegará con más equipos, más páginas y un fuerte impacto en el bolsillo.

 Por Martín Sebastián Colucci

El álbum del Mundial 2026 ya empieza a generar expectativa. Panini confirmó los primeros detalles de la colección, que acompañará la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, y que tendrá una particularidad histórica: será la edición más grande de todos los tiempos, con más páginas, más figuritas y un formato renovado.

Cuándo sale el álbum del Mundial 2026

Según estimaciones del mercado, el lanzamiento será entre la última semana de abril y los primeros días de mayo, en la previa de la Copa del Mundo, que comenzará el 11 de junio en el estadio Azteca.

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La estrategia apunta a que los fanáticos tengan alrededor de 40 días para completar el álbum, un clásico que se repite en cada Mundial.

Un álbum récord: más equipos y más figuritas

La edición 2026 marcará un antes y un después. Por primera vez, el Mundial contará con 48 selecciones, lo que impacta directamente en la colección.

  • 112 páginas
  • 980 figuritas
  • En Qatar 2022 hubo 638 figuritas

El salto es enorme y convierte a esta edición en la más extensa de la historia de Panini.

Cuánto costará el álbum y los sobres

El impacto económico también será fuerte.

  • Álbum tapa blanda: $15.000
  • Sobres (7 figuritas): $2.000 cada uno
  • Edición tapa dura (internacional): USD 15

A diferencia de Qatar 2022:

  • Álbum: $750
  • Sobres: $150 (con 5 figuritas)

Completarlo podría costar cerca de $300.000, dependiendo del intercambio de repetidas.

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Qué novedades traerá esta edición

Panini prepara cambios importantes en el formato:

  • 7 figuritas por sobre (antes 5)
  • Posible figurita extra especial en algunos paquetes
  • Cartas premium de jugadores destacados
  • Secciones dedicadas a estadios y sedes
  • Cajas de 24 sobres disponibles

Advertencia por preventas y posibles estafas

En medio de la expectativa, comenzaron a aparecer publicaciones en plataformas digitales ofreciendo el producto a precios elevados. Sin embargo, Panini fue clara.

La empresa advirtió que no hay preventa oficial en Argentina y que el único distribuidor autorizado es NEW RITA S.A., por lo que pidió evitar compras en sitios no verificados.

Un clásico que vuelve con todo

Más grande, más caro y con más contenido. El álbum del Mundial 2026 ya está en la cuenta regresiva y promete volver a ser uno de los fenómenos más fuertes de cada Copa del Mundo.

Porque más allá de los números, hay algo que no cambia: llenarlo sigue siendo una pasión.

Preguntas clave sobre el álbum del Mundial 2026

¿Cuándo sale el álbum del Mundial 2026?

Entre fines de abril y comienzos de mayo de 2026.

¿Cuánto cuesta el álbum del Mundial 2026 en Argentina?

El álbum tapa blanda costará aproximadamente $15.000.

¿Cuánto salen los sobres de figuritas?

Cada sobre costará alrededor de $2.000 e incluirá 7 figuritas.

¿Cuántas figuritas tendrá el álbum del Mundial 2026?

Tendrá 980 figuritas, siendo el más grande de la historia.

¿Cuánto cuesta completar el álbum?

Se estima un costo cercano a los $300.000, dependiendo del intercambio de repetidas.

¿Habrá preventa oficial del álbum Panini?

No. Panini confirmó que no hay preventa oficial en Argentina y advirtió sobre posibles estafas.

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