Mundial 2026: Lionel Messi aumentó las cargas y en Argentina crece la ilusión para el debut ante Argelia

Lionel Messi trabajó con mayor intensidad en Kansas City y cada vez está más cerca de llegar en condiciones al debut de Argentina en el Mundial 2026.

La Selección de fútbol de Argentina recibió este miércoles una noticia que genera alivio en el cuerpo técnico y en todos los hinchas: Lionel Messi aumentó la intensidad de sus entrenamientos en Kansas City y comienza a encaminar su recuperación de cara al debut frente a Argelia en el Mundial 2026 . Aunque todavía trabaja de manera diferenciada, el capitán ya realizó ejercicios con pelota y respondió positivamente a las cargas físicas , algo clave pensando en el estreno del 16 de junio.

Lionel Messi tiene grandes posibilidades de ser titular ante Argelia en el debut mundialista , siempre y cuando mantenga la evolución favorable mostrada durante los últimos entrenamientos en Estados Unidos. La alarma se había encendido el pasado 24 de mayo, cuando el rosarino pidió el cambio durante el partido entre Inter Miami y Philadelphia Union por la Major League Soccer. En aquella acción, Messi se tomó el posterior de su pierna izquierda , generando preocupación inmediata en la Selección argentina.

El contexto no ayudaba. En paralelo, Lionel Scaloni ya lidiaba con varios futbolistas entre algodones , entre ellos Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian Romero, Julián Álvarez, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás González y Nico Paz. Por eso, cualquier molestia física alrededor del capitán multiplicó la tensión dentro del predio argentino en Kansas City.

Sin embargo, con el correr de los días, el panorama empezó a modificarse. El parte médico inicial habló de una simple fatiga muscular y, desde entonces, Messi respondió bien al tratamiento regenerativo y comenzó a incrementar progresivamente las cargas .

En la práctica de este miércoles, el capitán argentino volvió a moverse diferenciado, pero ya realizó trabajos con pelota y ejercicios de mayor intensidad física. La idea del cuerpo técnico es llevarlo de menor a mayor y evitar cualquier recaída antes del estreno mundialista.

Por qué Scaloni no arriesgará a Messi en los amistosos

Lionel Scaloni decidió preservar a Messi en los amistosos ante Honduras e Islandia para priorizar su recuperación completa de cara al duelo oficial contra Argelia.

La Selección argentina jugará este sábado 6 de junio frente a Honduras y el martes 9 ante Islandia, ambos compromisos preparatorios rumbo al Mundial. Sin embargo, puertas adentro del cuerpo técnico tienen claro que el objetivo principal es llegar con Messi al cien por ciento para el debut. Por eso, aunque el rosarino continúe evolucionando favorablemente, la postura es clara: no vale la pena asumir riesgos innecesarios en partidos amistosos.

El cuerpo técnico entiende que el capitán puede perder algo de ritmo futbolístico, pero consideran mucho más peligroso acelerar tiempos y comprometer su presencia frente a Argelia. En ese sentido, la recuperación física está por encima de cualquier otra necesidad táctica o futbolística. Además, Scaloni cuenta con margen. Todavía faltan 12 días para el debut en la Copa del Mundo, por lo que el calendario permite administrar cargas y trabajar con tranquilidad.

Cómo están Cuti Romero, Julián Álvarez y el resto de los lesionados

Cristian Romero y Julián Álvarez evolucionan favorablemente y podrían llegar sin problemas al debut ante Argelia, mientras que otros futbolistas continúan trabajando aparte. Dentro de las noticias positivas que recibió la Selección argentina durante las últimas horas, también aparece la recuperación del “Cuti” Romero. El defensor central dejó atrás las molestias físicas y cada vez trabaja con mayor normalidad junto al resto del grupo.

En el mismo escenario aparece Julián Álvarez, quien también muestra una evolución favorable y apunta a estar disponible para el estreno mundialista. Distinta es la situación de otros nombres importantes del plantel. Nico Paz, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina siguen entrenándose de manera diferenciada y continúan bajo observación médica.

El caso más delicado parece ser el de Nico Paz. El mediocampista del Como arrastra una microfractura en su rodilla derecha y todavía no pudo entrenarse con normalidad. Mientras tanto, Montiel y Molina buscan recuperarse de distintos desgarros musculares.

A pesar de este escenario, en la Selección reina el optimismo. Scaloni empieza a recuperar piezas importantes y el panorama luce mucho más alentador que hace apenas una semana. La ilusión argentina vuelve a crecer alrededor de Messi. Porque cada entrenamiento que completa el capitán sin complicaciones representa mucho más que una simple práctica: es una señal de tranquilidad para un equipo que sueña otra vez con pelear por la Copa del Mundo.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina: