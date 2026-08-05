5 de agosto de 2026
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Motociclismo

Motociclismo: los mendocinos Villalobos y Márquez van por otro paso clave en el Argentino de Velocidad

El Motociclismo mendocino salta a la pista en Concordia, donde Mariano Villalobos y Federico Márquez intentarán seguir en el podio. Mirá la información.

El Motociclismo de Mendoza asume una dura prueba en el Litoral.

El Motociclismo de Mendoza asume una dura prueba en el Litoral.

Por Sitio Andino Deportes

Después del receso invernal, el Campeonato Argentino de Velocidad de Motociclismo volverá a la acción este fin de semana con la cuarta fecha del calendario, que se disputará entre el viernes 7 y el domingo 9 de agosto en el autódromo Ciudad de Concordia, en Entre Ríos. Allí volverán a decir presente los mendocinos Mariano Villalobos y Federico Márquez, protagonistas de la categoría GP3 Experto.

La cuarta fecha aparece como una gran oportunidad para descontar diferencias y mantenerse en la pelea por el título, en un campeonato que viene mostrando una gran paridad entre los principales protagonistas.

Federico Márquez destacó el trabajo del Aero Racing antes de viajar a Concordia

En la previa de la competencia, Federico Márquez se mostró optimista por el trabajo realizado junto al equipo Aero Racing y por la preparación de cara al compromiso en suelo entrerriano.

"Llegamos con algunas mejoras en la moto gracias al gran trabajo del Aero Racing. Además, pude entrenar en el circuito, así que eso también nos da confianza. Vamos a dejar todo para conseguir el mejor resultado posible", expresó el piloto mendocino.

Con entrenamientos, clasificaciones y carreras programadas durante todo el fin de semana, los dos mendocinos intentarán volver a ser protagonistas y seguir dejando a Mendoza en los primeros planos del motociclismo nacional. Un buen resultado en Concordia podría modificar la cima del campeonato y alimentar aún más la ilusión de pelear por el título hasta el final de la temporada.

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