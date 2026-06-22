Motociclismo: dos mendocinos la rompen en el Argentino de Velocidad y pelean palmo a palmo por el título

El Motociclismo mendocino volvió a destacarse en el Campeonato Argentino de Velocidad . Tras la tercera fecha disputada en el autódromo de San Nicolás , los pilotos Mariano Villalobos y Federico Márquez sumaron puntos importantes para mantenerse entre los principales animadores de la categoría GP3 Experto , donde ambos continúan en plena pelea por el campeonato.

Mariano Villalobos fue una de las figuras del fin de semana al ganar la Superpole Race y terminar segundo en la carrera principal, mientras que Federico Márquez sumó dos sólidos quintos puestos.

Villalobos tuvo un rendimiento sobresaliente durante toda la fecha . El piloto mendocino se quedó con la victoria en la Superpole Race y luego protagonizó una definición electrizante en la carrera principal, donde cruzó la meta en el segundo lugar por apenas 0.023 segundos de diferencia respecto del ganador.

Por su parte, Márquez mostró una vez más su regularidad y volvió a sumar fuerte para el campeonato. El representante mendocino finalizó quinto en la Superpole Race y repitió la misma posición en la carrera principal, resultados que le permitieron mantenerse entre los principales protagonistas de la categoría.

El desempeño del equipo Aero Racing dejó un balance altamente positivo para la delegación provincial, que continúa siendo protagonista en una de las divisionales más competitivas del motociclismo nacional.

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Cómo quedó el campeonato de GP3 Experto

La pelea por el título está más ajustada que nunca y los dos mendocinos siguen dentro de los tres mejores pilotos de la temporada. Tras la fecha disputada en San Nicolás, las principales posiciones del campeonato quedaron de la siguiente manera:

José María Plaja – 42 puntos

– 42 puntos Mariano Villalobos – 41 puntos

– 41 puntos Federico Márquez – 35 puntos

La diferencia entre los primeros puestos es mínima y anticipa una lucha apasionante para las próximas fechas.

Villalobos quedó a tan solo un punto del liderazgo, mientras que Márquez se mantiene a siete unidades de la cima, una distancia totalmente recuperable teniendo en cuenta lo extensa que todavía es la temporada.

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Mendoza sigue siendo protagonista en la pelea por el título

La presencia de dos pilotos mendocinos dentro del Top 3 confirma el gran momento que atraviesa la disciplina en la provincia. Además de los buenos resultados individuales, la fecha dejó en evidencia el crecimiento del trabajo realizado por el equipo durante los últimos meses y la competitividad alcanzada dentro de la categoría.

"Estamos muy conformes porque los dos pilotos volvieron a sumar puntos importantes. Mariano quedó a solamente una unidad del liderazgo y Federico sigue prendido en el Top 3 del campeonato. La pelea está muy ajustada y sabemos que cada carrera puede marcar diferencias. Lo más importante es que seguimos siendo protagonistas y que Mendoza tiene dos representantes luchando por el título. Ahora hay que seguir trabajando porque todavía queda mucho camino por recorrer", señalaron desde el Aero.

La particularidad es que ambos pilotos se encuentran en plena pelea por el campeonato y ninguno quiere ceder terreno. Esa competencia interna, lejos de perjudicar al equipo, termina potenciando el rendimiento de toda la estructura y mantiene a los mendocinos entre los referentes de la categoría.

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Lo que se viene para los mendocinos

Con estos resultados, Villalobos y Márquez tendrán ahora varios meses para preparar la próxima presentación del Campeonato Argentino de Velocidad, que se disputará en septiembre en San Juan. Allí buscarán seguir descontando puntos en una tabla que promete mantenerse abierta hasta las últimas fechas.

Con gran parte de la temporada todavía por delante, Mariano Villalobos y Federico Márquez llegarán a la cita sanjuanina con chances concretas de seguir peleando por la corona nacional. Con apenas siete puntos separando al líder del tercer puesto, el campeonato de GP3 Experto promete una definición apasionante y con fuerte protagonismo mendocino.