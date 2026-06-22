22 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Motociclismo

Motociclismo: dos mendocinos la rompen en el Argentino de Velocidad y pelean palmo a palmo por el título

El motociclismo mendocino volvió a dar que hablar en el Campeonato Argentino de Velocidad. Repasá cómo les fue a Mariano Villalobos y Federico Márquez.

Motociclismo: Mariano Villalobos y Federico Márquez continúan entre los protagonistas del Campeonato Argentino de Velocidad.

Motociclismo: Mariano Villalobos y Federico Márquez continúan entre los protagonistas del Campeonato Argentino de Velocidad.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Motociclismo mendocino volvió a destacarse en el Campeonato Argentino de Velocidad. Tras la tercera fecha disputada en el autódromo de San Nicolás, los pilotos Mariano Villalobos y Federico Márquez sumaron puntos importantes para mantenerse entre los principales animadores de la categoría GP3 Experto, donde ambos continúan en plena pelea por el campeonato.

Aero Racing (5)

Cómo les fue a los mendocinos en San Nicolás

Mariano Villalobos fue una de las figuras del fin de semana al ganar la Superpole Race y terminar segundo en la carrera principal, mientras que Federico Márquez sumó dos sólidos quintos puestos.

Villalobos tuvo un rendimiento sobresaliente durante toda la fecha. El piloto mendocino se quedó con la victoria en la Superpole Race y luego protagonizó una definición electrizante en la carrera principal, donde cruzó la meta en el segundo lugar por apenas 0.023 segundos de diferencia respecto del ganador.

Por su parte, Márquez mostró una vez más su regularidad y volvió a sumar fuerte para el campeonato. El representante mendocino finalizó quinto en la Superpole Race y repitió la misma posición en la carrera principal, resultados que le permitieron mantenerse entre los principales protagonistas de la categoría.

El desempeño del equipo Aero Racing dejó un balance altamente positivo para la delegación provincial, que continúa siendo protagonista en una de las divisionales más competitivas del motociclismo nacional.

Aero Racing (6)

Cómo quedó el campeonato de GP3 Experto

La pelea por el título está más ajustada que nunca y los dos mendocinos siguen dentro de los tres mejores pilotos de la temporada. Tras la fecha disputada en San Nicolás, las principales posiciones del campeonato quedaron de la siguiente manera:

  • José María Plaja – 42 puntos
  • Mariano Villalobos – 41 puntos
  • Federico Márquez – 35 puntos

La diferencia entre los primeros puestos es mínima y anticipa una lucha apasionante para las próximas fechas.

Villalobos quedó a tan solo un punto del liderazgo, mientras que Márquez se mantiene a siete unidades de la cima, una distancia totalmente recuperable teniendo en cuenta lo extensa que todavía es la temporada.

Aero Racing (1)

Mendoza sigue siendo protagonista en la pelea por el título

La presencia de dos pilotos mendocinos dentro del Top 3 confirma el gran momento que atraviesa la disciplina en la provincia. Además de los buenos resultados individuales, la fecha dejó en evidencia el crecimiento del trabajo realizado por el equipo durante los últimos meses y la competitividad alcanzada dentro de la categoría.

"Estamos muy conformes porque los dos pilotos volvieron a sumar puntos importantes. Mariano quedó a solamente una unidad del liderazgo y Federico sigue prendido en el Top 3 del campeonato. La pelea está muy ajustada y sabemos que cada carrera puede marcar diferencias. Lo más importante es que seguimos siendo protagonistas y que Mendoza tiene dos representantes luchando por el título. Ahora hay que seguir trabajando porque todavía queda mucho camino por recorrer", señalaron desde el Aero.

La particularidad es que ambos pilotos se encuentran en plena pelea por el campeonato y ninguno quiere ceder terreno. Esa competencia interna, lejos de perjudicar al equipo, termina potenciando el rendimiento de toda la estructura y mantiene a los mendocinos entre los referentes de la categoría.

Aero Racing (3)

Lo que se viene para los mendocinos

Con estos resultados, Villalobos y Márquez tendrán ahora varios meses para preparar la próxima presentación del Campeonato Argentino de Velocidad, que se disputará en septiembre en San Juan. Allí buscarán seguir descontando puntos en una tabla que promete mantenerse abierta hasta las últimas fechas.

Con gran parte de la temporada todavía por delante, Mariano Villalobos y Federico Márquez llegarán a la cita sanjuanina con chances concretas de seguir peleando por la corona nacional. Con apenas siete puntos separando al líder del tercer puesto, el campeonato de GP3 Experto promete una definición apasionante y con fuerte protagonismo mendocino.

Temas
Seguí leyendo

A 40 años del gol del siglo y la Mano de Dios, la obra inmortal de Maradona ante Inglaterra

El Grupo H quedó al rojo vivo y puede cruzar a la Scaloneta con una potencia europea

Mundial 2026: Argentina vs Austria y el curioso historial que tiene un récord único de Maradona

Mundial 2026: cómo forma la Selección ante Austria y qué prepara Scaloni

La Selección choca contra Austria en el Mundial 2026: hora y dónde verlo

El Mundial 2026 revoluciona el fútbol: mirá todos los detalles de la cita donde Argentina defiende el título

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

Mundial 2026: la advertencia de Scaloni antes de Austria y que dejó a más de uno con la boca abierta

Lee además
El Motociclismo local va por un buen fin de semana.

Motociclismo: presencia mendocina con Federico Márquez y Mariano Villalobos en el Argentino de Velocidad
Fernando Gago fue intervenido en la Clínica Alemana de Santiago de Chile luego de sufrir un infarto agudo de miocardio.

Qué es el infarto agudo de miocardio que sufrió Fernando Gago y cómo se trata esta urgencia cardíaca
LO QUE SE LEE AHORA
La Selección argentina defiende el título en el exigente Mundial 2026.

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1359 del domingo 21 de junio

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1359 del domingo 21 de junio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2433 y números ganadores del domingo 21 de junio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2433 y números ganadores del domingo 21 de junio

Arrancó el invierno: dos departamentos de Mendoza entre los más fríos del país.

Arrancó el invierno: dos departamentos de Mendoza entre los más fríos del país

Resultados del Quini 6 hoy domingo 21 de junio: números ganadores del sorteo 3384

Resultados del Quini 6 hoy domingo 21 de junio: números ganadores del sorteo 3384

El lugar donde ocurrió el trágico accidente vial.

Terrible choque en Maipú: un muerto y una mujer herida de gravedad