Mundial 2026: cómo forma la Selección ante Austria y qué prepara Scaloni

Lionel Scaloni analiza variantes en el equipo que enfrentará a Austria en busca de la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026.

La Selección argentina enfrentará este lunes a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 con la posibilidad de asegurar gran parte de su clasificación a los 16avos de final . El encuentro se disputará en el Dallas Stadium y el entrenador Lionel Scaloni mantiene varias dudas en la formación titular pese al gran rendimiento mostrado en el triunfo por 3 a 0 frente a Argelia .

Lionel Scaloni todavía no confirmó la formación, aunque mantiene una base consolidada y apenas algunas incógnitas en defensa y ataque. El arquero será nuevamente Emiliano "Dibu" Martínez , quien dejó atrás la molestia que había sufrido en uno de sus dedos y respondió con seguridad durante el debut mundialista.

La primera incógnita aparece en el sector izquierdo de la defensa. Nicolás Tagliafico volvió a entrenarse con normalidad junto al grupo y pelea por recuperar la titularidad ante Facundo Medina , una de las figuras de la defensa argentina frente a Argelia. Por el sector derecho, en cambio, todo parece definido. Gonzalo Montiel arrastra una molestia muscular y sería preservado, por lo que Nahuel Molina se perfila para ocupar ese lugar desde el arranque.

En la zaga central no habría sorpresas. La dupla integrada por Cristian Romero y Lisandro Martínez volvería a ser titular luego de una sólida actuación en el estreno.

Las dudas de Scaloni en el mediocampo y la delantera

La mitad de la cancha parece definida, aunque existen interrogantes en la zona ofensiva y en la posición de centrodelantero. El entrenador argentino apostaría nuevamente por el tridente integrado por Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, tres futbolistas que se consolidaron como piezas fundamentales dentro del funcionamiento del equipo.

Uno de los nombres que podría sumar minutos es Leandro Paredes, quien se recuperó recientemente de una lesión muscular. Sin embargo, todo indica que comenzará el encuentro en el banco de suplentes y podría ingresar durante el segundo tiempo. Más adelante, la única certeza es la presencia de Lionel Messi. El capitán viene de protagonizar una actuación memorable frente a Argelia, donde convirtió un hat-trick y alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales.

La gran incógnita pasa por saber quién acompañará al capitán en ataque. Thiago Almada aparece con ventaja para mantenerse entre los titulares, aunque también surgen alternativas como Nico Paz, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone o Nicolás González, dependiendo de la estrategia que decida implementar Scaloni.

Lautaro Martínez o Julián Álvarez la otra incógnita del seleccionado

El puesto de centrodelantero sigue abierto y se definirá en las horas previas al encuentro. En el debut frente a Argelia, el elegido fue Lautaro Martínez, aunque el delantero del Inter de Milán no logró tener el protagonismo habitual y terminó siendo uno de los futbolistas más observados tras la victoria.

Por ese motivo, Julián Álvarez aparece como una alternativa concreta para ingresar desde el inicio. El atacante del Atlético de Madrid ya demostró en Qatar 2022 que puede rendir en partidos de máxima exigencia y continúa sumando consideración dentro del cuerpo técnico. La decisión final se tomará después del último entrenamiento previo al partido. Scaloni suele esperar hasta último momento para confirmar los detalles de la formación y aprovechar cada práctica para evaluar rendimientos y estados físicos.

Con una victoria ante Austria, la Selección argentina quedará muy cerca de asegurar su lugar en la próxima ronda y ratificará las excelentes sensaciones que dejó en el arranque del torneo.

Posible formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada o alguna variante táctica; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina: