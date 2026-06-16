16 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Motociclismo

Motociclismo: presencia mendocina con Federico Márquez y Mariano Villalobos en el Argentino de Velocidad

Los pilotos mendocinos se presentan en una nueva fecha del Campeonato Argentino de Velocidad. Mirá lo que se viene para el Motociclismo local.

El Motociclismo local va por un buen fin de semana.

El Motociclismo local va por un buen fin de semana.

 Por Martín Sebastián Colucci

Los mendocinos Federico Márquez y Mariano Villalobos afrontarán este fin de semana un desafío clave en el Campeonato Argentino de Velocidad de Motociclismo, que disputará su tercera fecha en el autódromo de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.

Ambos pilotos llegan en los primeros puestos de la categoría 300 y buscarán sostener el gran comienzo de temporada que los tiene como referentes en la pelea por el campeonato.

AV (1)

Con ese objetivo, el equipo Aero Racing comenzó a trabajar junto a René Zanatta Sport, una alianza estratégica que apunta a optimizar la puesta a punto y obtener información valiosa para continuar evolucionando en una categoría donde las diferencias son mínimas.

El trabajo realizado durante las últimas semanas genera expectativas positivas dentro de la estructura mendocina, que buscará reflejar esos avances en la pista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/2066894602871644650&partner=&hide_thread=false

Los mendocinos quieren defender el liderazgo

Federico Márquez llega a San Nicolás como líder del campeonato, mientras que Mariano Villalobos ocupa el segundo lugar de la clasificación general. El presente de ambos pilotos permite ilusionarse con seguir siendo protagonistas en una temporada que recién comienza pero que ya empieza a mostrar a los principales candidatos.

"La gran meta es pelear el certamen y aprovechar al máximo este gran arranque. No es fácil, pero venimos trabajando muy duro. Mejoramos las motos para estar al cien por ciento y llegar de la mejor manera a esta fecha", señalaron desde el equipo.

Con el liderazgo en juego y puntos importantes en disputa, Márquez y Villalobos buscarán este fin de semana en San Nicolás dar un nuevo paso en su objetivo de mantenerse en lo más alto del Campeonato Argentino de Velocidad.

AV (2)

Temas
Seguí leyendo

Junín vibró con el paso de la cuarta fecha del Karting Provincial

Argentina y Argelia vuelven a cruzarse ¿Quén es el dueño del historial?

Batalla campal entre hinchas antes del duelo Argentina-Argelia

Argelia calentó el duelo con Argentina y las redes se pusieron al rojo vivo

Francia debuta ante Senegal en el Mundial 2026 con Mbappé como bandera y una misión clara

Para emocionarse: el mensaje de Messi que ilusiona a Argentina

Argentina arranca el sueño de la cuarta ante Argelia: hora y dónde verlo

El Mundial 2026 revoluciona el fútbol: mirá todos los detalles de la cita donde Argentina defiende el título

Lee además
Lionel Scaloni ultimó detalles en Kansas City y tiene casi definida la formación para el estreno frente a Argelia por el Mundial 2026.

Estos son los once de Argentina para el debut mundialista ante Argelia
El conjunto nacional busca un buen debut en el exigente Mundial 2026.

Argentina va por una marca que se resiste ¿Cuál es el registro que tiene a maltraer a la Scaloneta?
LO QUE SE LEE AHORA
Francia busca su tercera final consecutiva. video

Mundial 2026 en vivo: el subcampeón Francia se mide ante el duro Senegal

Las Más Leídas

Francia busca su tercera final consecutiva. EN VIVO

Mundial 2026 en vivo: el subcampeón Francia se mide ante el duro Senegal

Choque y vuelco en Rodeo del Medio, Maipú.

Terrible choque y vuelco en Maipú: tres heridos

Cómo se aplican las regalías mineras en Mendoza y qué proyecto se impulsa a nivel nacional

Regalías mineras: qué porcentaje queda en Mendoza y cómo se reparte la recaudación

Mendoza capacita a docentes y otros profesionales en Minería: ¿qué temas incluye el nuevo curso?.

Capacitación en Minería para profesionales de Mendoza

Terrible y milagroso accidente vial en Luján de Cuyo. 

Manejaba alcoholizado y volcó en Luján de Cuyo