Motociclismo: presencia mendocina con Federico Márquez y Mariano Villalobos en el Argentino de Velocidad

Los mendocinos Federico Márquez y Mariano Villalobos afrontarán este fin de semana un desafío clave en el Campeonato Argentino de Velocidad de Motociclismo , que disputará su tercera fecha en el autódromo de San Nicolás , en la provincia de Buenos Aires.

Ambos pilotos llegan en los primeros puestos de la categoría 300 y buscarán sostener el gran comienzo de temporada que los tiene como referentes en la pelea por el campeonato.

La preparación para esta fecha estuvo enfocada en seguir mejorando el rendimiento de las motos y llegar en las mejores condiciones al trazado bonaerense.

Con ese objetivo, el equipo Aero Racing comenzó a trabajar junto a René Zanatta Sport, una alianza estratégica que apunta a optimizar la puesta a punto y obtener información valiosa para continuar evolucionando en una categoría donde las diferencias son mínimas.

El trabajo realizado durante las últimas semanas genera expectativas positivas dentro de la estructura mendocina, que buscará reflejar esos avances en la pista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/2066894602871644650&partner=&hide_thread=false Fede Márquez y Mariano Villalobos llegan a San Nicolás como líder y escolta de la categoría 300. Los mendocinos buscarán sostener la cima del Campeonato Argentino de Velocidad y seguir firmes en la pelea por el título. #Motociclismo #Mendoza pic.twitter.com/oqjQwjKxFD — Sebastián Colucci (@MSColucci) June 16, 2026

Los mendocinos quieren defender el liderazgo

Federico Márquez llega a San Nicolás como líder del campeonato, mientras que Mariano Villalobos ocupa el segundo lugar de la clasificación general. El presente de ambos pilotos permite ilusionarse con seguir siendo protagonistas en una temporada que recién comienza pero que ya empieza a mostrar a los principales candidatos.

"La gran meta es pelear el certamen y aprovechar al máximo este gran arranque. No es fácil, pero venimos trabajando muy duro. Mejoramos las motos para estar al cien por ciento y llegar de la mejor manera a esta fecha", señalaron desde el equipo.

Con el liderazgo en juego y puntos importantes en disputa, Márquez y Villalobos buscarán este fin de semana en San Nicolás dar un nuevo paso en su objetivo de mantenerse en lo más alto del Campeonato Argentino de Velocidad.