Con un doblete de Agustín Módica, Gimnasia de logró una gran victoria como local

Por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026, Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibió a Unión de Santa Fe y consiguió su segunda victoria en el certamen al imponerse por 2 a 0, con un Agustín Módica intratable y autor de los dos goles. Tras dejar atrás la derrota frente a San Lorenzo, el Lobo volvió al triunfo y sigue atento a su posición en la tabla anual.
Gimnasia y una victoria que le regresa la alegría: así le ganó a Unión
El equipo dirigido por Darío Franco comenzó el partido con dificultades ante el dominio inicial de Unión, que logró acercarse con peligro al arco defendido por César Rigamonti. Tal fue así que, a los 6 minutos, Misael Aguirre conectó de cabeza un centro de Ignacio Malcorra, pero la pelota terminó impactando en el palo del arco del Lobo.
¡EL LOCAL ABRIÓ EL PARTIDO! Agustín Módica le ganó el duelo a Mansilla y anotó el primero de Gimnasia (M) vs. Unión por el #TorneoClausura.
Con el correr de los minutos, Gimnasia y Unión emparejaron las acciones, aunque el conjunto santafesino continuaba mostrando mejores intenciones para abrir el marcador. Sin embargo, el Lobo encontró la tranquilidad sobre el final de la primera parte con el gol de Agustín Módica, a los 49 minutos, quien convirtió desde el punto penal luego de una mano dentro del área del Tatengue.
El triunfo comenzó a acomodarle el partido al conjunto mendocino, que no se conformó. Para el complemento amplió la diferencia apenas cinco minutos después. Nuevamente apareció Módica, quien marcó el segundo tanto tras recibir un pase filtrado, superar la marca defensiva y definir ante la salida del arquero visitante.
¡ESTÁ SÚPER ENCENDIDO! Agustín Módica recibió un gran pase entre líneas de Lencioni y definió bien para su doblete y el 2-0 de Gimnasia (M) vs. Unión.