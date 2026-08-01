Tras el Zonda, así estará el pronóstico del tiempo este sábado 1 de agosto en Mendoza

El pronóstico del tiempo para Mendoza Foto: Yemel Fil

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Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que este sábado 1 de agosto, la jornada tras el viento Zonda del viernes, se presentará con el cielo seminublado en el Gran Mendoza y Malargüe. En el resto de la provincia se espera cielo despejado, sin precipitaciones en el llano.

Según el organismo, en alta montaña se espera el cielo nublado sin precipitaciones durante la primera parte del día. A partir de las 15 retornarán las precipitaciones en los sectores Sur y Centro, que se extenderán posteriormente al sector Norte. Durante la noche se intensificarán principalmente en la Alta Montaña Sur.

Temperaturas promedio en el llano Máxima: 15°C a 16°C.

15°C a 16°C. Mínima (Malargüe): 1°C.

Mínima (resto de la provincia): 5°C. El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza Domingo 2 de agosto: Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste. Nevadas en cordillera. Máxima: 18ºC | Mínima: 10ºC

Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste. Nevadas en cordillera. Lunes 3 de agosto: Mayormente nublado con descenso de la temperatura y vientos leves del sudeste. Nevadas en cordillera.Máxima: 16ºC | Mínima: 9ºC Paso a Chile cerrado Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso”, en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana.

El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.