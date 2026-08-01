1 de agosto de 2026
{}
Sitio Andino
Tiempo

Tras el Zonda, así estará el pronóstico del tiempo este sábado 1 de agosto en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con el cielo parcialmente nublado. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

El pronóstico del tiempo para Mendoza

El pronóstico del tiempo para Mendoza

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que este sábado 1 de agosto, la jornada tras el viento Zonda del viernes, se presentará con el cielo seminublado en el Gran Mendoza y Malargüe. En el resto de la provincia se espera cielo despejado, sin precipitaciones en el llano.

Según el organismo, en alta montaña se espera el cielo nublado sin precipitaciones durante la primera parte del día. A partir de las 15 retornarán las precipitaciones en los sectores Sur y Centro, que se extenderán posteriormente al sector Norte. Durante la noche se intensificarán principalmente en la Alta Montaña Sur.

Temperaturas promedio en el llano

  • Máxima: 15°C a 16°C.
  • Mínima (Malargüe): 1°C.
  • Mínima (resto de la provincia): 5°C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Domingo 2 de agosto: Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste. Nevadas en cordillera. Máxima: 18ºC | Mínima: 10ºC
  • Lunes 3 de agosto: Mayormente nublado con descenso de la temperatura y vientos leves del sudeste. Nevadas en cordillera.Máxima: 16ºC | Mínima: 9ºC

Paso a Chile cerrado

Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso”, en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana.

El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.

Temas
Seguí leyendo

El Zonda golpeará con fuerza en Mendoza: el SMN elevó la alerta meteorológica

Conocé cómo estará el pronóstico del tiempo este jueves en Mendoza

Así estará estará el pronóstico de tiempo este miércoles 29 de julio en Mendoza

Conocé cómo estará el pronóstico de tiempo este martes en Mendoza

Nieve en Mendoza: cuándo llega la ventana de buen tiempo en alta montaña

Zonda y ascenso de temperatura, el tiempo para este lunes en Mendoza

Conocé el pronóstico del tiempo para este domingo 26 de julio en Mendoza

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este sábado en Mendoza

Lee además
Tras el viento Zonda, así quedó Mendoza: el balance de los daños

Qué dejó el Zonda en Mendoza: el relevamiento de los principales daños en la provincia
zonda en mendoza y clases suspendidas: a que hora se espera que se sienta con mas fuerza

Zonda en Mendoza y clases suspendidas: a qué hora se espera que se sienta con más fuerza

Las Más Leídas

El Chevrolet Corsa que generó un revuelo tanto en la justicia como en el Colegio Notarial de escribanos.

Crece el escándalo por el Corsa retirado con un oficio falso: el comunicado de la justicia

Los primeros dos detenidos por el homicidio del menor. 

Los escalofriantes detalles del homicidio de un chico de 15 años en Ciudad

El terrible momento en el que la rama cae encima del hombre. 

Video: una rama cayó encima de un hombre en Guaymallén

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras..

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

El Zonda ya se siente en varios sectores del Gran Mendoza.

El Zonda se sintió en varios sectores del Gran Mendoza