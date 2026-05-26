Los mendocinos Villalobos y Márquez hicieron ruido grande en el GP3 de motociclismo argentino

Los mendocinos Mariano Villalobos y Federico Márquez fueron grandes protagonistas de la segunda fecha del GP3 Argentina en Toay.

El motociclismo mendocino tuvo un fin de semana espectacular en la segunda fecha del GP3 Argentina CAV disputada en el autódromo de Toay, La Pampa , donde el equipo Aero Racing con Mariano Villalobos consiguió una enorme victoria en la categoría Supersport 300 , mientras que Federico Márquez terminó tercero y se transformó en el nuevo líder del campeonato argentino.

Mariano Villalobos dominó prácticamente toda la actividad en La Pampa y mostró un ritmo demoledor durante el fin de semana.

Mendoza se hace presente en el Argentino de Velocidad con Mariano Villalobos y Federico Márquez

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El mendocino fue protagonista desde los entrenamientos del viernes, logró la pole position, ganó la carrera Superpole del sábado y después se quedó con la final del domingo liderando toda la competencia.

“ El balance fue muy bueno. Mejor imposible ”, señaló Villalobos tras cerrar un fin de semana casi perfecto.

Incluso, el piloto mendocino debió sobreponerse a una durísima caída sufrida el sábado durante los entrenamientos: “Me caí fuerte, como a 140 kilómetros por hora. Por suerte no me rompí nada y pudimos arreglar la moto”, explicó.

Además, detalló las condiciones complicadas de pista que provocaron el accidente: “Hacían 4 grados, la pista estaba fría y cuando agarré una curva a la derecha la goma estaba congelada y me fui al suelo”, precisó.

Aero Racing Mariano Villalobos.

Federico Márquez sumó fuerte y quedó líder del campeonato

Por su parte, Federico Márquez también tuvo una actuación muy destacada dentro de la competitiva categoría Supersport 300.

El mendocino había clasificado tercero y luego terminó sexto en la carrera Superpole del sábado, resultado que lo obligó a largar desde atrás el domingo. Sin embargo, protagonizó una gran remontada para terminar tercero en una carrera muy peleada.

“Fue un carrerón. Mariano estuvo muy firme adelante y yo pude pelear toda la carrera para terminar tercero”, comentó Márquez. Además, confirmó cómo quedó el campeonato tras la fecha pampeana: “Hoy estoy primero yo y segundo Mariano”, aseguró el piloto del equipo Aero Racing.

Mendoza domina la Supersport 300 nacional

La actuación de ambos pilotos volvió a confirmar el enorme presente que atraviesa el motociclismo mendocino a nivel nacional.

Mientras Villalobos mostró una velocidad impresionante durante todo el fin de semana, Márquez volvió a sumar puntos importantes pensando en el campeonato argentino.

GP3 Federico Márquez.

Lo que se viene en el GP3 Argentina

La próxima fecha del GP3 Argentina se disputará en el autódromo de San Nicolás durante junio, donde los dos mendocinos buscarán mantenerse como grandes protagonistas de la temporada.