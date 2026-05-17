El golazo de Taty Castellanos no salvó al West Ham y el descenso acecha en la Premier League

El mendocino Taty Castellanos convirtió un golazo este domingo en la caída del West Ham por 3 a 1 frente al Newcastle United por la Premier League , aunque el tanto no alcanzó para evitar una derrota que dejó al equipo londinense al borde del descenso.

En un contexto muy complicado para el West Ham , el delantero mendocino volvió a destacarse como una de las principales figuras del equipo inglés. Taty Castellanos marcó a los 69 minutos el descuento frente al Newcastle United con una gran definición que decoró el resultado final.

El atacante argentino sigue siendo uno de los pocos puntos altos de un equipo que atraviesa una temporada muy difícil en la Premier League. Con este tanto, el ex jugador de Mendoza alcanzó los cinco goles con la camiseta del West Ham. Sin embargo, el gol del mendocino poco pudo cambiar en el desarrollo del encuentro, ya que el conjunto londinense había quedado muy golpeado desde el comienzo del partido.

El equipo local tomó rápidamente el control del partido y construyó una ventaja decisiva durante los primeros minutos. A los 15 minutos abrió el marcador el alemán Nick Woltemade , mientras que apenas cuatro minutos después el danés William Osula amplió diferencias para el Newcastle. El West Ham nunca logró reaccionar futbolísticamente y volvió a sufrir problemas defensivos que vienen repitiéndose durante gran parte de la temporada en la Premier League .

Más adelante, a los 65 minutos, nuevamente apareció William Osula para establecer el 3 a 0 parcial que prácticamente sentenció el encuentro antes del descuento convertido por Taty Castellanos. La derrota dejó otra vez muy comprometido al equipo londinense, que sigue sin encontrar regularidad en el tramo final del campeonato inglés.

El equipo de Taty Castellanos puede descender este lunes

La situación del West Ham es extremadamente delicada en la pelea por la permanencia. El conjunto del mendocino ahora deberá esperar lo que ocurra este lunes en el partido entre el Chelsea y el Tottenham de Cuti Romero.

Si el Tottenham consigue la victoria como visitante, el descenso del equipo de Taty Castellanos quedará confirmado de manera anticipada. En cambio, si el conjunto londinense pierde, el West Ham todavía llegará con chances matemáticas a la última fecha de la Premier League, donde deberá recibir al Leeds United esperando además otros resultados favorables.

Más allá del complicado panorama colectivo, el delantero mendocino continúa despertando interés en varios equipos europeos gracias a su capacidad goleadora y su buen rendimiento individual en medio de una temporada muy difícil para el club inglés. Todo indica que, si finalmente se concreta el descenso, Taty Castellanos podría continuar su carrera en otra institución de Europa.