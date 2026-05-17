17 de mayo de 2026
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Valentín Perrone

Valentín Perrone sufrió en Cataluña y Marco Morelli salvó el domingo argentino en Moto3

El argentino Valentín Perrone terminó 12° en el GP de Cataluña de Moto3, mientras que su compatriota Marco Morelli fue sexto. Mirá lo sucedido.

Valentín Perrone no logró sostener el ritmo en el GP de Cataluña.

Valentín Perrone no logró sostener el ritmo en el GP de Cataluña.

Por Sitio Andino Deportes

Valentín Perrone no pudo aprovechar la pole position y terminó 12° en el Gran Premio de Cataluña de Moto3, mientras que Marco Morelli protagonizó una destacada remontada para finalizar sexto y mantenerse en los puestos de pelea del campeonato mundial.

El difícil domingo de Valentín Perrone en Cataluña

Valentín Perrone llegaba al circuito de Barcelona con enormes expectativas luego de conseguir el sábado su tercera pole position en Moto3 y la primera de la temporada 2026. El argentino partía desde el lugar de privilegio con la ilusión de pelear por su primera victoria en el Mundial. La carrera, sin embargo, comenzó a complicarse desde la largada. El piloto del Tech3 KTM perdió rápidamente posiciones y ya en los primeros metros cayó hasta el cuarto lugar. Su moto nunca mostró el ritmo necesario para mantenerse junto a los líderes y vuelta tras vuelta comenzó a ceder terreno.

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En el quinto giro, Perrone ya marchaba noveno y más adelante incluso llegó a caer hasta el 15° puesto. Recién sobre el final logró recuperar algunas posiciones para cruzar la bandera a cuadros en el 12° lugar del GP de Cataluña de Moto3. El resultado significó un duro golpe para el argentino, ya que en la carrera donde había conseguido su mejor clasificación del año terminó firmando también su peor resultado de la temporada. Además, el piloto nacido en Barcelona descendió del cuarto al sexto puesto del campeonato mundial.

La enorme remontada de Marco Morelli en Moto3

Mientras Valentín Perrone sufría problemas de ritmo, el otro argentino de la categoría logró construir una gran actuación. Marco Morelli largó quinto con el Aspar Team, aunque también tuvo un arranque complicado y cayó hasta la 16ª posición en la tercera vuelta.El piloto argentino sufrió inconvenientes en la parte delantera de su KTM y perdió mucho terreno en el comienzo de la competencia. Sin embargo, a partir de la mitad de la carrera comenzó a recuperar ritmo y protagonizó una de las mejores remontadas del domingo en el GP de Cataluña.

Con tiempos similares a los líderes y varios sobrepasos consecutivos, Morelli escaló posiciones hasta finalizar sexto. El resultado le permitió mantenerse cuarto en el campeonato y seguir prendido en la pelea grande de Moto3. La actuación del argentino volvió a confirmar el gran momento que atraviesa en la temporada 2026 y lo dejó nuevamente como uno de los pilotos más consistentes de la categoría.

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Quiles ganó en Cataluña y se escapa en el campeonato

La victoria en el Gran Premio de Cataluña de Moto3 quedó en manos del español Máximo Quiles, compañero de equipo de Marco Morelli en el Aspar Team. El piloto local se impuso en una definición electrizante frente a Álvaro Carpe y David Muñoz. Con este triunfo, el español consiguió su cuarta victoria en seis fechas y amplió a 64 puntos la ventaja en la cima del campeonato mundial de Moto3.

El dominio de Quiles comienza a marcar diferencias importantes en la pelea por el título, aunque todavía resta gran parte de la temporada y tanto Marco Morelli como Valentín Perrone buscarán volver a meterse en la lucha por los puestos de adelante.

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