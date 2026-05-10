Valentín Perrone y Marco Morelli quedaron lejos del podio en Moto3 durante el GP de Le Mans

Los pilotos argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli tuvieron una discreta actuación en el Gran Premio de Francia de Moto3, disputado este domingo en el circuito de Le Mans. Ambos corredores quedaron fuera del Top 10 en una carrera dominada por el español Máximo Quiles, aunque igualmente lograron sumar puntos importantes para el campeonato mundial.
Cómo les fue a Valentín Perrone y Morelli en Le Mans
Valentín Perrone fue el argentino mejor ubicado en la carrera de Moto3. El piloto del equipo Red Bull KTM Tech3 terminó en el puesto 11°, a más de 26 segundos del ganador, y logró sumar cinco unidades para el campeonato.
La competencia disputada en Le Mans quedó en manos del español Máximo Quiles, quien dominó la carrera con su KTM y completó las vueltas en un tiempo de 24 minutos, 41 segundos y 640 milésimas.
El podio lo completaron:
Adrián Fernández (Honda)
Matteo Bertelle (KTM)
Quiles además se consolidó como líder del campeonato mundial de Moto3 con 115 puntos.
Cómo quedaron los argentinos en el campeonato
Más allá del flojo resultado en Francia, los argentinos siguen dentro del Top 10 del campeonato mundial. Valentín Perrone ocupa actualmente el cuarto puesto con 52 unidades, mientras que Marco Morelli se encuentra sexto con 48 puntos.
Ambos pilotos vienen teniendo una temporada positiva dentro de Moto3 y buscarán recuperarse rápidamente en la próxima fecha del calendario para volver a pelear por posiciones de punta.