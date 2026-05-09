10 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Club Atlético Boca Juniors

Boca y esa suerte esquiva en el plano local: dura derrota ante Huracán y eliminación

El Club Atlético Boca Juniors se enfrentó con el Globo en los 8vos del final del Torneo Apertura 2026. Mirá todo lo sucedido.

Boca vs Huracán
Por Sitio Andino Deportes

Boca Juniors quedó eliminado del Torneo Apertura 2026 tras perder 3-2 frente a Huracán en el alargue de los octavos de final disputados este sábado en la Bombonera. El equipo dirigido por Claudio Úbeda protagonizó una noche caótica, marcada por errores defensivos, silbidos de los hinchas y una durísima caída como local ante un rival que terminó jugando con nueve futbolistas.

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Cómo estuvo la mano para Boca

Huracán sorprendió desde el arranque y abrió el marcador a los cuatro minutos gracias a Leonardo Gil, aprovechando una falla en la salida de Boca. A partir de ahí, el Globo resistió con una actuación monumental de Hernán Galíndez, figura absoluta del partido con atajadas decisivas frente a Miguel Merentiel, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar. Boca reaccionó recién en el complemento y logró empatar por intermedio de Milton Giménez, aunque nunca terminó de imponer condiciones.

Cuando parecía que el partido podía definirse en los penales, llegaron los errores que terminaron condenando al conjunto azul y oro. Lautaro Di Lollo cometió dos penales en el suplementario y Óscar Romero no perdonó desde los doce pasos para poner a Huracán nuevamente arriba. Ángel Romero descontó sobre el final, pero Boca no tuvo tiempo ni claridad para llegar al empate definitivo.

La eliminación dejó muchísima preocupación en el mundo Boca, no solo por el resultado sino también por el funcionamiento del equipo y el clima que bajó desde las tribunas. El Xeneize se fue silbado de la Bombonera y ahora deberá jugarse gran parte de su semestre en la Copa Libertadores, donde enfrentará a Cruzeiro y Universidad Católica buscando la clasificación a octavos de final.

Los goles del partido

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La síntesis

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Los resultados

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