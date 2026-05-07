Trail: una mendocina conquistó Bolivia y logró el título más importante de su carrera

La atleta mendocina Sol Andreucetti se consagró campeona sudamericana de Short Trail en el Campeonato Sudamericano de Trail y Montaña disputado en Samaipata, Bolivia , luego de completar una enorme actuación con un tiempo de 4:18:20 . El logro representa el punto más alto de su carrera dentro del trail running y confirma el crecimiento de Mendoza dentro de esta disciplina.

La corredora argentina logró imponerse en una competencia de altísimo nivel internacional y escribió una de las páginas más importantes del deporte mendocino en este 2026. Detrás del título hubo más de una década de entrenamiento , constancia , sacrificio y una vida completamente dedicada al deporte de montaña .

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“Lo de Bolivia es el título más importante que tengo hasta el momento. Un campeonato sudamericano era algo difícil de imaginar”, reconoció la mendocina luego de quedarse con la medalla dorada en el certamen continental de trail .

Cómo comenzó Sol Andreucetti en el trail running

La historia de Sol Andreucetti con el trail running comenzó cuando arrancó la facultad y necesitaba una actividad física que pudiera adaptar a sus horarios.

“Yo jugué al vóley toda mi vida. Cuando empecé la facultad necesitaba un deporte más flexible y ahí empecé a correr. Mi papá corría en montaña y me sumé a su grupo de entrenamiento”, recordó la atleta mendocina sobre sus primeros pasos dentro del deporte de montaña.

Con el paso del tiempo, lo que había comenzado como una alternativa terminó convirtiéndose en una pasión absoluta. “A los meses le empecé a agarrar el gustito y al año ya me apasionaba completamente”, explicó Andreucetti sobre su crecimiento dentro del trail.

La atleta aseguró además que jamás se consideró una corredora talentosa desde el inicio, aunque sí destacó su enorme disciplina, perseverancia y capacidad para sostener años de preparación. “No me considero una persona talentosa para este deporte, pero sí tuve mucha conducta y perseverancia”, sostuvo.

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El sacrificio detrás del título sudamericano en Bolivia

La campeona mendocina explicó que detrás de este presente hubo muchos años de trabajo y esfuerzo silencioso.

“Hubo mucho camino recorrido hasta el título sudamericano. Fueron 12 años de entrenamiento. Nunca estuve más de dos o tres días sin entrenar”, contó Sol Andreucetti sobre el enorme esfuerzo realizado para llegar a lo más alto del trail sudamericano.

La corredora también reconoció las renuncias que exige el deporte de alto rendimiento. “El deporte es un estilo de vida. Te ocupa mucho tiempo, mucho espacio y mucha cabeza. Postergás vacaciones, salidas, trabajo y muchas cosas”, relató la mendocina sobre el esfuerzo que implica competir en el máximo nivel del trail running.

Actualmente, la atleta entrena de lunes a sábado, muchas veces con doble turno, mientras combina la preparación deportiva con el trabajo y la vida social. “No es fácil mantener el equilibrio”, admitió la campeona sudamericana de Short Trail.

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Las carreras que marcaron la carrera de la mendocina

Dentro de su recorrido en el trail running, Sol Andreucetti destacó varias competencias que marcaron un antes y un después en su carrera.

Entre ellas mencionó su primer Mundial, una carrera disputada en Córdoba que le permitió clasificar a la prestigiosa UTMB, y también la experiencia vivida el año pasado en Europa durante la prueba OCC, una de las competencias más importantes del mundo dentro del trail.

“Correr la OCC fue un sueño de toda la vida deportiva”, aseguró la atleta mendocina sobre una experiencia que recuerda como uno de los momentos más especiales de su carrera.

La mendocina también habló sobre los momentos difíciles que atravesó en algunas carreras y explicó que aprendió a convivir con los malos resultados. “Resiliencia es la palabra. Entender que un mal momento no define quién sos como deportista”, afirmó la atleta argentina.

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El orgullo de representar a la Argentina

Uno de los momentos más emotivos de la charla llegó cuando habló sobre lo que significa competir con la bandera argentina. “Pensarme cruzando el arco de llegada con la bandera argentina me pone la piel de gallina”, expresó la campeona sudamericana de trail.

Andreucetti también destacó el rol fundamental de su familia, de su entrenador y de sus compañeros de entrenamiento, a quienes definió como claves para sostener la motivación durante tantos años. “Mi familia fue impulsora número uno de todo esto y sigue siendo mi fan número uno”, contó emocionada la mendocina.

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El próximo gran objetivo de Sol Andreucetti

Luego de conquistar el Sudamericano en Bolivia, la mendocina aseguró que todavía tiene sueños importantes por cumplir dentro del trail running.

El principal es poder competir en el próximo Mundial de Sudáfrica, una meta que hoy aparece como el gran desafío a futuro dentro de su carrera deportiva.

“En estos últimos años cumplí muchísimos sueños, como conseguir sponsors, correr en Europa y clasificar a un Mundial”, explicó Sol Andreucetti, quien ahora busca seguir disfrutando del deporte que la llevó a lo más alto de Sudamérica.