Andino Mundialista, capítulo 1: la Mano de Dios, el Gol del Siglo y el partido que cambió la historia argentina

El próximo 11 de junio comenzará el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá , el evento deportivo que reunirá a 48 selecciones y 104 partidos en busca del campeón que se consagra cada cuatro años . Aunque todavía faltan semanas para el inicio, Andino Streaming ya empieza a vivir la previa con un recorrido por los hechos que marcaron un antes y un después en la historia de las Copas del Mundo .

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A lo largo de 10 episodios exclusivos de cinco minutos , Andino Mundialista calienta motores con datos curiosos, momentos inolvidables y relatos cargados de emoción sobre el protagonismo de la Selección Argentina y su hinchada .

Embed - Maradona vs Inglaterra 1986 | La Mano de Dios, el Gol del Siglo y el partido que cambió la historia

En este primer episodio, el viaje retrocede cuatro décadas para revivir aquella histórica actuación de la Albiceleste liderada por un imparable Diego Maradona, en un partido atravesado por la tensión y la carga emocional frente a Inglaterra durante el Mundial de México 1986.

Andino Mundialista, primer capítulo, Mano de Dios, Tomás Almuna (02) Conocé todo sobre la Selección Argentina en capítulos imperdibles. Foto: Daniel Cano

México 1986: la Mano de Dios, el Gol del Siglo y el partido que cambió la historia argentina

El 22 de junio de 1986, el Estadio Azteca fue escenario de uno de los encuentros más recordados en la historia del fútbol mundial. Argentina e Inglaterra se enfrentaron en los cuartos de final en un duelo que trascendió lo deportivo y quedó grabado para siempre en la memoria colectiva.

La Selección Argentina llegaba en gran nivel tras finalizar primera en el Grupo A, luego de vencer a Corea del Sur y Bulgaria e igualar frente a Italia, vigente campeona del mundo. En octavos de final, el equipo dirigido por Carlos Bilardo superó a Uruguay con un gol de Pedro Pasculli.

Sin embargo, el cruce ante Inglaterra representaba mucho más que un simple partido. Apenas cuatro años antes, Argentina había atravesado la Guerra de Malvinas, un conflicto bélico que dejó profundas heridas en la sociedad tras la muerte de más de 600 soldados argentinos.

La mano de dios - 118227 La Mano de Dios, uno de los goles más icónicos de la historia del fútbol.

Ese contexto convirtió al encuentro en una prueba cargada de simbolismo para el plantel y los hinchas argentinos. La tensión se sentía tanto en las tribunas como dentro del campo de juego, bajo el intenso calor del Estadio Azteca.

Fue entonces cuando apareció Diego Maradona. A los 26 años, el capitán argentino protagonizó una actuación inolvidable. Primero abrió el marcador con el gol que pasaría a la historia como “La Mano de Dios”. Apenas minutos después, construyó una obra maestra individual que dejó atrás a varios rivales ingleses antes de definir ante el arquero Peter Shilton. Ese tanto fue bautizado posteriormente como “El Gol del Siglo ”.

Aunque Gary Lineker descontó sobre el final y le dio suspenso al cierre del encuentro, Argentina resistió y selló una victoria histórica por 2 a 1. Aquel triunfo fue el impulso definitivo hacia la gloria. Semanas más tarde, la Albiceleste derrotó a Alemania Federal por 3 a 2 en la final y conquistó su segunda Copa del Mundo.