El Atlético de Madrid de los argentinos cayó en Anfield y se quedó sin final de Champions

El Arsenal de Inglaterra le ganó 1-0 como local al Atlético de Madrid "de los argentinos" y se metió en la gran final de la UEFA Champions League , competición que busca ganar por primera vez en su historia. De este modo, los dirigidos por Diego "Cholo" Simeone volvieron a quedar en las puertas de la tan ansiada "orejona" , que al Colchonero también le ha sido esquiva en su rica historia.

El único gol del encuentro lo hizo el extremo inglés Bukayo Saka , quien convirtió el tanto de la victoria a los 44 minutos del primer tiempo .

El Atlético de Simeone se juega la vida en la Champions ante el Arsenal

En un parejo encuentro, el Atlético Madrid se quedó sin el sueño del título de Champions League

El encuentro comenzó muy parejo, con ambos equipos priorizando el aspecto defensivo para no darle oportunidades a su rival.

Con el pasar de los minutos, parecía que el Arsenal y el Atlético se iban a ir al descanso sin goles. Sin embargo, a los 44 minutos del primer tiempo llegó de manera inesperada el gol del equipo inglés, cuando Saka se encontró dentro del área chica con la pelota luego de un rebote del arquero esloveno Jan Oblak, quien había contenido un potente remate del belga Leandro Trossard.

Embed ¡ABRIÓ EL MARCADOR BUKAYO!



Saka capturó el rebote corto de Oblak y puso el 1-0 de Arsenal ante Atlético de Madrid en la #UCL.



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En el segundo tiempo, el director técnico del Atlético Madrid realizó varios cambios con el objetivo de refrescar la delantera de sus dirigidos, pero les faltó mucha claridad e ideas en los últimos metros para llegar al empate.

Previo a salir reemplazado, Giuliano Simeone erró un gol increíble cuando, tras eliminar al arquero David Raya, no pudo definir solo ante el arco rival, por la intervención justa de un defensor "gunner".

Embed ¡INCREÍBLE LO QUE SE PERDIÓ SIMEONE! Giuliano desperdició una clara chance de anotar el empate de Atlético de Madrid ante Arsenal.



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De esta manera, el Arsenal se impuso por 2-1 en el global luego de los 180 minutos que duró la serie y consiguió meterse por segunda ocasión en su historia en la gran final de la Champions League. Su único antecedente en esta instancia data del 2006, cuando perdieron 2-1 frente al Barcelona de España.

El rival del Arsenal en la final saldrá del ganador del partido entre el Bayern Múnich de Alemania y el Paris Saint-Germain de Francia; duelo que se disputará este miércoles desde las 16 (hora argentina).

Las declaraciones de Diego Simeone tras la derrota ante Arsenal en semifinales de Champions

Embed "LLEGAMOS MÁS LEJOS DE LO ESPERADO" Diego Simeone analizó la derrota del Atleti y felicitó al Arsenal pos su pase a la final de Champions League.



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El resumen de Arsenal 1 - Atlético de Madrid 0