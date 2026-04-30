Alarma por Julián Álvarez: qué lesión sufrió y cómo llega al Mundial 2026

La imagen encendió todas las alarmas. Julián Álvarez salió lesionado en pleno partido de Champions League y generó preocupación tanto en el Atlético de Madrid como en la Selección argentina, a menos de dos meses del inicio del Mundial 2026.
El argentino Julián Álvarez sufrió un fuerte golpe en la partido de la Champions con el Atlético de Madrid. Mirá lo que pasó.
La imagen encendió todas las alarmas. Julián Álvarez salió lesionado en pleno partido de Champions League y generó preocupación tanto en el Atlético de Madrid como en la Selección argentina, a menos de dos meses del inicio del Mundial 2026.
El delantero argentino sufrió la molestia a los 77 minutos del empate entre Atlético de Madrid y Arsenal, en el estadio Metropolitano.
Tras disputar una pelota, realizó un mal movimiento y quedó tendido con claros gestos de dolor en el tobillo, lo que obligó a su salida inmediata.
La escena fue fuerte: dificultad para caminar y preocupación generalizada, en un momento del calendario donde cualquier lesión pesa el doble.
Si bien en un primer momento se temió lo peor, los primeros indicios apuntan a que se trataría de una torcedura, sin compromiso óseo ni ligamentario.
De todos modos, el delantero será sometido a estudios para descartar cualquier daño mayor, en una situación que se sigue minuto a minuto.
La preocupación no es menor. Julián Álvarez es una pieza fundamental en el esquema de Lionel Scaloni, y su estado físico es seguido de cerca por todo el cuerpo técnico.
Con el debut mundialista cada vez más cerca, cualquier molestia en un titular indiscutido se transforma en un tema central.
En el Atlético de Madrid esperan contar con el delantero en el corto plazo, aunque todo dependerá de la evolución del tobillo en las próximas horas.
Mientras tanto, en Argentina cruzan los dedos: por ahora fue un susto, pero el calendario no da margen para errores.
Sufrió una torcedura en el tobillo.
Durante el partido ante Arsenal por Champions League.
En principio no, pero se harán estudios.
Hoy no corre riesgo, pero sigue en evaluación.
Porque es titular clave en la Selección argentina.