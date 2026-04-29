29 de abril de 2026
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Esteban Andrada

Sanción histórica al mendocino Esteban Andrada por meter un piñazo en España

El arquero argentino Esteban Andrada fue suspendido tras golpear a un rival en el clásico del Fútbol aragonés. Repasá lo sucedido.

Esteban Andrada recibió una de las sanciones más duras para un arquero argentino en Europa.

Esteban Andrada recibió una de las sanciones más duras para un arquero argentino en Europa.

Por Sitio Andino Deportes

El arquero argentino Esteban Andrada recibió una sanción histórica de 13 partidos tras la agresión al defensor Jorge Pulido en el clásico aragonés entre Real Zaragoza y Huesca, en una decisión ejemplar del Comité de Disciplina del Fútbol español.

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Para el Zaragoza, el impacto es enorme: se juega la permanencia y pierde a su arquero titular en el tramo decisivo, donde cada punto es clave.

Un final caliente que terminó mal

El episodio ocurrió en el tiempo de descuento de la derrota 1-0 ante Huesca. Todo comenzó con una discusión con el árbitro, que rápidamente escaló cuando apareció Pulido.

Primero hubo un empujón que derivó en la expulsión. Pero la situación se descontroló cuando Andrada volvió sobre su rival y le lanzó una trompada, desatando una batalla campal dentro del campo.

El arrepentimiento del arquero

Horas después del incidente, el propio Andrada pidió disculpas públicamente: Reconoció que se “salió de contexto”, que fue una reacción equivocada y que no representa su carrera profesional.

También le pidió disculpas a Pulido y admitió que su conducta no estuvo a la altura de lo que exige el fútbol profesional.

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Un antecedente que marca dimensión

La sanción recuerda a otro caso histórico: el de Germán Burgos en 1999, cuando fue suspendido 11 fechas por una agresión similar.

En este caso, la pena fue aún mayor, lo que refleja la tolerancia cero ante este tipo de conductas.

Con el Zaragoza en zona de descenso y a solo tres puntos de la salvación, la ausencia de Andrada abre interrogantes sobre su futuro inmediato y también sobre su continuidad en el club.

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Preguntas clave sobre Esteban Andrada

¿Cuántas fechas le dieron a Andrada?

13 partidos.

¿Por qué fue sancionado?

Por agredir con un golpe a Jorge Pulido.

¿Se pierde lo que queda del torneo?

Sí, no volvería a jugar en la temporada.

¿Dónde ocurrió el hecho?

En el clásico aragonés entre Zaragoza y Huesca.

¿Hay antecedentes similares?

Sí, el caso de Germán Burgos en 1999.

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