Sanción histórica al mendocino Esteban Andrada por meter un piñazo en España

Esteban Andrada recibió una de las sanciones más duras para un arquero argentino en Europa.

El arquero argentino Esteban Andrada recibió una sanción histórica de 13 partidos tras la agresión al defensor Jorge Pulido en el clásico aragonés entre Real Zaragoza y Huesca, en una decisión ejemplar del Comité de Disciplina del Fútbol español.

El castigo se compone de 12 fechas por el golpe al rival y una más por la expulsión tras la segunda amarilla . La sanción deja al ex Boca prácticamente fuera de lo que resta de la temporada en la Segunda División.

El Enduro exigió al máximo en Mendoza en la fecha 2 del campeonato local

Para el Zaragoza, el impacto es enorme: se juega la permanencia y pierde a su arquero titular en el tramo decisivo , donde cada punto es clave.

El episodio ocurrió en el tiempo de descuento de la derrota 1-0 ante Huesca. Todo comenzó con una discusión con el árbitro, que rápidamente escaló cuando apareció Pulido.

Primero hubo un empujón que derivó en la expulsión. Pero la situación se descontroló cuando Andrada volvió sobre su rival y le lanzó una trompada, desatando una batalla campal dentro del campo.

El arrepentimiento del arquero

Horas después del incidente, el propio Andrada pidió disculpas públicamente: Reconoció que se “salió de contexto”, que fue una reacción equivocada y que no representa su carrera profesional.

También le pidió disculpas a Pulido y admitió que su conducta no estuvo a la altura de lo que exige el fútbol profesional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2049476087030116623&partner=&hide_thread=false Esteban Andrada fue SUSPENDIDO POR ¡¡13 PARTIDOS!! por la PIÑA a Jorge Pulido.



NO VOLVERÍA A JUGAR en Zaragoza.



Vía @marca. pic.twitter.com/NbXosJxE46 — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 29, 2026

Un antecedente que marca dimensión

La sanción recuerda a otro caso histórico: el de Germán Burgos en 1999, cuando fue suspendido 11 fechas por una agresión similar.

En este caso, la pena fue aún mayor, lo que refleja la tolerancia cero ante este tipo de conductas.

Con el Zaragoza en zona de descenso y a solo tres puntos de la salvación, la ausencia de Andrada abre interrogantes sobre su futuro inmediato y también sobre su continuidad en el club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HTSpor/status/2049495513792131178&partner=&hide_thread=false Esteban Andrada, att yumruk nedeniyle 13 maç men cezas ald.pic.twitter.com/g6YYvEKJvx — HT Spor (@HTSpor) April 29, 2026

Preguntas clave sobre Esteban Andrada

¿Cuántas fechas le dieron a Andrada?

13 partidos.

¿Por qué fue sancionado?

Por agredir con un golpe a Jorge Pulido.

¿Se pierde lo que queda del torneo?

Sí, no volvería a jugar en la temporada.

¿Dónde ocurrió el hecho?

En el clásico aragonés entre Zaragoza y Huesca.

¿Hay antecedentes similares?

Sí, el caso de Germán Burgos en 1999.