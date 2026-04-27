Escándalo en España: Esteban Andrada agredió a un rival y fue expulsado en el derbi aragonés

Un final totalmente fuera de control. Esteban Andrada protagonizó un escándalo en el Fútbol de la Segunda División española tras agredir a un rival con un puñetazo, en el cierre del derbi aragonés entre Real Zaragoza y Huesca, en un episodio que podría derivar en una sanción ejemplar.
De la expulsión al descontrol total de Esteban Andrada
El arquero argentino, de 35 años, vio la segunda amarilla en tiempo de descuento luego de empujar al capitán rival, Jorge Pulido, en medio de una discusión caliente sobre el final del partido.
Con el Zaragoza en zona roja y a cinco fechas del final, el episodio complica seriamente al arquero argentino. Se espera una sanción importante, que podría dejarlo afuera hasta el cierre de la temporada.
El antecedente más cercano remite a 1999, cuando Germán “Mono” Burgos fue suspendido 11 fechas por una agresión similar, lo que marca el posible alcance del castigo.
Un cierre que mancha todo
Lo que era un partido caliente por contexto terminó en una imagen que recorre el mundo. Andrada pasó de sostener a su equipo a quedar en el centro de la polémica, en una acción que tendrá consecuencias.
Preguntas clave sobre Esteban Andrada
¿Qué hizo Esteban Andrada?
Agredió a un rival con un puñetazo tras ser expulsado.
¿En qué partido ocurrió?
En el derbi aragonés entre Zaragoza y Huesca.
¿Por qué fue expulsado?
Por doble amarilla tras empujar a Jorge Pulido.
¿Qué pasó después de la agresión?
Se generó una pelea generalizada con más expulsados.
¿Qué sanción puede recibir?
Podría ser larga, tomando como antecedente casos similares.