27 de abril de 2026
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Esteban Andrada

Escándalo en España: Esteban Andrada agredió a un rival y fue expulsado en el derbi aragonés

El arquero argentino Esteban Andrada protagonizó un violento episodio en Zaragoza y podría recibir una dura sanción en el Fútbol español. Mirá lo que pasó.

Esteban Andrada fue expulsado y luego agredió a un rival en un final caótico en España.

Esteban Andrada fue expulsado y luego agredió a un rival en un final caótico en España.

Por Sitio Andino Deportes

Un final totalmente fuera de control. Esteban Andrada protagonizó un escándalo en el Fútbol de la Segunda División española tras agredir a un rival con un puñetazo, en el cierre del derbi aragonés entre Real Zaragoza y Huesca, en un episodio que podría derivar en una sanción ejemplar.

De la expulsión al descontrol total de Esteban Andrada

El arquero argentino, de 35 años, vio la segunda amarilla en tiempo de descuento luego de empujar al capitán rival, Jorge Pulido, en medio de una discusión caliente sobre el final del partido.

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Pero lo peor vino después. Ya expulsado, Andrada corrió hacia Pulido y le lanzó un golpe de puño directo al rostro, desatando una reacción inmediata de los jugadores del Huesca.

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Batalla campal y caos absoluto

El golpe fue el detonante de un verdadero escándalo. El partido terminó en un tumulto generalizado, con empujones, golpes y la intervención de la seguridad y la policía para frenar la situación.

El cierre dejó dos expulsiones más, una por lado: el defensor Daniel Tasende en Zaragoza y el arquero Daniel Jiménez, que abandonó su arco para meterse en la pelea.

De figura a protagonista negativo

Hasta ese momento, Andrada había tenido una buena actuación, incluso atajando un penal en los primeros minutos, en lo que era su partido número 28 con el Zaragoza.

Sin embargo, la derrota 1-0 y la tensión del contexto terminaron sacándolo del partido, en un duelo clave entre equipos comprometidos con el descenso.

Una sanción que puede ser dura

Con el Zaragoza en zona roja y a cinco fechas del final, el episodio complica seriamente al arquero argentino. Se espera una sanción importante, que podría dejarlo afuera hasta el cierre de la temporada.

El antecedente más cercano remite a 1999, cuando Germán “Mono” Burgos fue suspendido 11 fechas por una agresión similar, lo que marca el posible alcance del castigo.

Un cierre que mancha todo

Lo que era un partido caliente por contexto terminó en una imagen que recorre el mundo. Andrada pasó de sostener a su equipo a quedar en el centro de la polémica, en una acción que tendrá consecuencias.

Preguntas clave sobre Esteban Andrada

¿Qué hizo Esteban Andrada?

Agredió a un rival con un puñetazo tras ser expulsado.

¿En qué partido ocurrió?

En el derbi aragonés entre Zaragoza y Huesca.

¿Por qué fue expulsado?

Por doble amarilla tras empujar a Jorge Pulido.

¿Qué pasó después de la agresión?

Se generó una pelea generalizada con más expulsados.

¿Qué sanción puede recibir?

Podría ser larga, tomando como antecedente casos similares.

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