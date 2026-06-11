12 de junio de 2026
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Sitio Andino
Atlético Club San Martín

El Atlético Club San Martín se encamina a una lista única y ya tendría nuevo presidente

El Chacarero atraviesa un período clave de definiciones institucionales. Hasta el momento, solo se presentó una lista para las elecciones que se celebrarían a fines de junio.

El Atlético Club San Martín se encamina a una lista única y ya tendría nuevo presidente

El Atlético Club San Martín se encamina a una lista única y ya tendría nuevo presidente

 Por Luis Calizaya

El Club Atlético San Martín atraviesa días decisivos en su vida institucional. Con las elecciones programadas para el próximo 28 de junio, todo indica que el recambio dirigencial se definirá sin competencia electoral. A 24 horas del cierre del plazo para la presentación de candidaturas, una sola agrupación trabaja en la conformación de la futura comisión directiva que reemplazará a la gestión encabezada por Damián Reyes.

Aunque todavía restan definiciones formales, el escenario actual muestra un amplio consenso entre distintos sectores vinculados al club.

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El plazo para presentar listas finalizará este viernes 12 de junio con el cierre de la secretaría del club. Sin embargo, puertas adentro existe la convicción de que no aparecerán agrupaciones opositoras y que la elección se resolverá con una única propuesta dirigencial.

En ese contexto, según pudo averiguar Sitio Andino, el nombre que aparece con mayor firmeza para asumir la presidencia es el de Pablo Ferlaza, quien encabezaría el proyecto que buscará conducir los destinos de la institución durante los próximos dos años.

Por su parte, para la vicepresidencia surge con fuerza la posibilidad de que Augusto Battocchia integre la fórmula principal. No obstante, aún no existe una confirmación oficial y que continúan las conversaciones para completar todos los cargos requeridos por el estatuto.

Incluso desde sectores cercanos al proceso reconocen que podrían producirse modificaciones hasta último momento, ya que la intención es alcanzar una representación equilibrada entre las distintas personas que manifestaron interés en sumarse al proyecto institucional.

Cómo sería la transición dirigencial

Uno de los principales objetivos de quienes impulsan la nueva conducción es garantizar una transición ordenada entre la gestión saliente y las nuevas autoridades.

La idea es que exista un trabajo coordinado entre ambas partes para facilitar el traspaso institucional y asegurar la continuidad de los proyectos en marcha dentro del club.

Si finalmente se presenta una sola lista y no surge ninguna alternativa antes del cierre del plazo establecido, la asamblea prevista para el 28 de junio servirá para oficializar a las nuevas autoridades. En ese escenario, la nueva comisión directiva podría comenzar formalmente sus funciones al día siguiente, iniciando una nueva etapa en la conducción del Atlético San Martín.

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