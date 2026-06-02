Lo que parecía imposible en San Martín empieza a tomar forma y la unidad gana terreno antes de la Asamblea

Lo que parecía imposible en cuanto a comicios en el Atlético Club San Martín comienza a tomar forma, en el presente año de este Torneo Federal A. A pocas semanas de la Asamblea y con plazo hasta el 12 de junio para la presentación de listas , distintos sectores vinculados a la institución comenzaron a acercar posiciones en busca de un objetivo común: construir una propuesta capaz de representar a la mayor cantidad de actores posibles dentro del mundo albirrojo.

Hace apenas algunas semanas el escenario parecía completamente diferente. El desgaste natural de la gestión encabezada por Damián Reyes, las exigencias de los simpatizantes y la aparición de distintos sectores interesados en participar de la vida institucional del club hacían imaginar una elección marcada por la confrontación. Sin embargo, con el paso de los días comenzó a imponerse otra realidad: la posibilidad de construir consensos donde antes parecía haber diferencias irreconciliables.

La noticia más importante no pasa hoy por los cargos ni por las candidaturas. De hecho, quienes participan de las conversaciones remarcan que todavía no existe una lista oficial ni una distribución definitiva de responsabilidades . Lo que sí parece haber cambiado es el clima político dentro de la institución, donde la palabra unidad comenzó a ganar terreno por encima de las especulaciones electorales.

Quiénes participan de las conversaciones en el Atlético Club San Martín

Uno de los aspectos que más interés genera entre socios e hinchas de cara a las elecciones tiene que ver con los perfiles de las personas que comenzaron a involucrarse en este proceso de diálogo. Aunque todavía no existe una estructura definida, varios nombres aparecen vinculados a las reuniones que buscan acercar posiciones.

Pablo Ferlaza, CEO de la Distribuidora Panella, es uno de los empresarios que participa de las conversaciones y cuyo nombre genera expectativas entre distintos sectores vinculados al club.

Fernando Espinoza, árbitro nacional e internacional con una extensa trayectoria dentro del fútbol argentino y sudamericano, también forma parte de los encuentros que buscan construir acuerdos para el futuro institucional.

Augusto Battochia, fundador de Recrearte y profesional vinculado al área de diagnóstico por imágenes, aparece como otro de los referentes que participa activamente de las conversaciones.

La mesa de diálogo también cuenta con la presencia de Raúl Bernabé, empresario y comerciante de reconocida trayectoria en la zona Este, y de Fernando Alin, ex diputado provincial con experiencia en gestión pública.

La amplitud de perfiles involucrados es uno de los aspectos que más llaman la atención dentro de este proceso. Empresarios, profesionales, dirigentes actuales y referentes históricos comenzaron a compartir un mismo espacio de discusión con el objetivo de encontrar puntos de coincidencia para el futuro del club.

image Fernando Espinosa, árbitro hincha del Chacarero.

La actual conducción también forma parte del proceso

Otro dato importante es que este escenario no aparece como una ruptura con la actual dirigencia. Por el contrario, distintas fuentes coinciden en que integrantes de la conducción encabezada por Damián Reyes participan de las conversaciones y mantienen diálogo permanente con los distintos sectores involucrados.

Dentro de esa estructura aparecerían nombres como Castillo, Bartolucci y los hermanos Juan Pablo Renna y Luis Renna, quienes continúan vinculados a la vida institucional del club.

Además, distintas fuentes coinciden en que Damián Reyes podría continuar colaborando con la institución, aunque todavía no está definido si lo hará desde algún espacio dentro de una futura conducción o acompañando desde otro lugar.

image Damián Reyes, presidente de San Martín.

Los jugadores están al día y la Asamblea ya aparece en el horizonte

Mientras avanzan las conversaciones institucionales, otro aspecto que generó tranquilidad dentro del mundo albirrojo tiene que ver con la situación económica del plantel profesional. Los jugadores se encuentran al día con sus haberes y cobraron recientemente sus salarios, desmintiendo versiones que habían circulado durante las últimas semanas respecto de posibles atrasos según expresaron desde el seno de la entidad esteña.

En paralelo, el calendario institucional ya tiene fechas importantes por delante. El plazo para la presentación de listas vencerá el próximo 12 de junio, mientras que la Asamblea convocada por la institución se desarrollará hacia fines de mes, precisamente el 28 de junio.

Por eso, la principal novedad no pasa hoy por saber quién será presidente ni quién ocupará cada cargo. La noticia es otra. Después de meses de desgaste, especulaciones y posibles enfrentamientos internos, San Martín parece haber encontrado un punto de coincidencia.

Que nadie quede afuera del proyecto comenzó a transformarse en una de las premisas más repetidas dentro de las conversaciones. Y quizás allí esté el dato político más fuerte de todos.

Porque más allá de los nombres, de las listas y de los cargos, lo que empieza a tomar forma en Atlético Club San Martín es algo que hasta hace muy poco parecía imposible: ver a todos los sectores sentados en una misma mesa pensando en el futuro del club. El objetivo de todo es que el Chaca vuelva a los primeros planos del fútbol nacional.

San Martín Todos juntos por un mismo objetivo, en la reunión del pasado fin de semana.

San Martín volvió al triunfo y recuperó terreno en Mendoza

Uno de los equipos cuadors mendocinos que más necesitaba reaccionar el pasado fin de sermana era San Martín, que llegaba después de varias fechas donde le costó sostener regularidad y necesitaba volver a hacerse fuerte como local.

El Chacarero respondió de gran manera y derrotó 1-0 a Cipolletti en un partido donde mostró mucha más intensidad, carácter y autoridad futbolística.

El único gol del encuentro llegó en el arranque del complemento gracias a una aparición de Juan José Almeida, quien terminó destrabando un duelo muy duro frente a uno de los rivales más complejos de la categoría.

Después del gol, el conjunto mendocino manejó mejor los tiempos del partido y terminó justificando una victoria muy importante para volver a acomodarse dentro de la tabla.

asamble ACSM La comunicación legal.

Lo que se viene para los mendocinos en el Torneo Federal A