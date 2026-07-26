Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto concluyó en la 15º ubicación en la carrera de Fórmula 1, que se disputó este domingo en el circuito de Hungaroring. Lando Norris fue el ganador de la competencia que se corrió a 70 vueltas.
Franco Colapinto no logró redondear un buen fin de semana en Hungría y finalizó 15° en una competencia dominada por Lando Norris.
El piloto argentino Franco Colapinto concluyó en la 15º ubicación en la carrera de Fórmula 1, que se disputó este domingo en el circuito de Hungaroring. Lando Norris fue el ganador de la competencia que se corrió a 70 vueltas.
El Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, correspondiente a la decimotercera fecha del Campeonato Mundial 2026 de la categoría, tuvo Max Verstappen y Kimi Antonelli ubicados detrás del ganador
Franco Colapinto, quien largó desde la 13° posición con su Alpine no pudo cerrar un fin de semana aceptable para el argentino, con demasiadas dificultades por sortear.
El piloto argentino tuvo un rendimiento de menor a mayor durante las actividades previas al Gran Premio, pero el resultado reflejó un fin de semana complejo, en el que el rendimiento del monoplaza y distintos contratiempos condicionaron sus aspiraciones de finalizar más adelante en el clasificador.
El cronograma de Colapinto en Hungría fue el siguiente:
El Gran Premio de Hungría representa la sexta fecha del calendario europeo y la decimotercera carrera del año.
La temporada tuvo modificaciones luego de que los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita fueran cancelados debido al conflicto bélico en Medio Oriente.
Con ese contexto, la Fórmula 1 continúa su recorrido y Colapinto buscará aprovechar la oportunidad para avanzar desde la mitad de la parrilla en una nueva presentación internacional.