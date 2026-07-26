26 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Franco Colapinto

Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1

Franco Colapinto no logró redondear un buen fin de semana en Hungría y finalizó 15° en una competencia dominada por Lando Norris.

Franco Colapinto terminó 15º en Hungria.

Franco Colapinto terminó 15º en Hungria.

Por Sitio Andino Deportes

El piloto argentino Franco Colapinto concluyó en la 15º ubicación en la carrera de Fórmula 1, que se disputó este domingo en el circuito de Hungaroring. Lando Norris fue el ganador de la competencia que se corrió a 70 vueltas.

El Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, correspondiente a la decimotercera fecha del Campeonato Mundial 2026 de la categoría, tuvo Max Verstappen y Kimi Antonelli ubicados detrás del ganador

Franco Colapinto, quien largó desde la 13° posición con su Alpine no pudo cerrar un fin de semana aceptable para el argentino, con demasiadas dificultades por sortear.

Franco Colapinto y su rendimiento durante el fin de semana

El piloto argentino tuvo un rendimiento de menor a mayor durante las actividades previas al Gran Premio, pero el resultado reflejó un fin de semana complejo, en el que el rendimiento del monoplaza y distintos contratiempos condicionaron sus aspiraciones de finalizar más adelante en el clasificador.

El cronograma de Colapinto en Hungría fue el siguiente:

  • Viernes 24 de julio
    • Práctica libre 1: no participó.
    • Práctica libre 2: terminó 21°.
  • Sábado 25 de julio
    • Práctica libre 3: finalizó 14°.
    • Clasificación: consiguió el 13° puesto.

Un calendario de Fórmula 1 marcado por las cancelaciones

El Gran Premio de Hungría representa la sexta fecha del calendario europeo y la decimotercera carrera del año.

La temporada tuvo modificaciones luego de que los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita fueran cancelados debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

Con ese contexto, la Fórmula 1 continúa su recorrido y Colapinto buscará aprovechar la oportunidad para avanzar desde la mitad de la parrilla en una nueva presentación internacional.

Temas
Seguí leyendo

Qué pasó con Franco Colapinto: Alpine tomó una decisión antes del GP de Hungría

Colapinto celebró el punto en Bélgica: "Fue una buena carrera y feliz por sumar"

Colapinto volvió a sumar en la Fórmula 1 y desató la ilusión con un gran resultado en Bélgica

Franco Colapinto pasó la prueba en Bélgica: qué dejó la FP3 y la clasificación

Colapinto empezó firme en Spa: séptimo en la práctica y por delante de su compañero

"El que no salta": el festejo de Colapinto por el pase de Argentina a la final

El Globo y FADEP se juegan la última llave para la segunda fase del Torneo Federal A

Godoy Cruz, obligado a ganar: el Expreso recibe a Central Norte con la clasificación en la mira

Lee además
Así le fue a Franco Colapinto en la FP3 y clasificación del Gran Premio de Hungría

La actuación de Franco Colapinto en Hungría tras la FP3 y la clasificación
Así le fue a Franco Colapinto en la segunda práctica libre del GP de Hungría

Franco Colapinto afrontó la FP2 en Hungría: cómo le fue al piloto argentino
LO QUE SE LEE AHORA
Independiente Rivadavia quiere un gran debut ante Atlético Tucumán: hora, dónde verlo y formaciones

La Lepra va por una nueva victoria: visita a Atlético Tucumán tras un semestre soñado

Las Más Leídas

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

Traslado de urgencia de la adolescente en el Halcón lll

Drama en Junín: una adolescente quedó internada tras un accidente durante una actividad de karting

Qué se sabe del homicidio en Las Heras donde un hombre murió tras un ataque a balazos.

Las Heras: murió un hombre baleado y buscan esclarecer el crimen ocurrido de madrugada

Los rincones comerciales de Mendoza que transforman una salida común en un gran plan

Los lugares de Mendoza donde comprar, pasear y disfrutar se transforma en una experiencia única

Dónde disfrutar de la nieve este fin de semana en Mendoza: las alternativas recomendadas.

Dónde disfrutar de la nieve este fin de semana en Mendoza