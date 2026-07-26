Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto concluyó en la 15º ubicación en la carrera de Fórmula 1 , que se disputó este domingo en el circuito de Hungaroring. Lando Norris fue el ganador de la competencia que se corrió a 70 vueltas.

El Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 , correspondiente a la decimotercera fecha del Campeonato Mundial 2026 de la categoría, tuvo Max Verstappen y Kimi Antonelli ubicados detrás del ganador

Franco Colapinto , quien largó desde la 13° posición con su Alpine no pudo cerrar un fin de semana aceptable para el argentino, con demasiadas dificultades por sortear.

El piloto argentino tuvo un rendimiento de menor a mayor durante las actividades previas al Gran Premio, pero el resultado reflejó un fin de semana complejo, en el que el rendimiento del monoplaza y distintos contratiempos condicionaron sus aspiraciones de finalizar más adelante en el clasificador.

El cronograma de Colapinto en Hungría fue el siguiente:

Viernes 24 de julio Práctica libre 1: no participó. Práctica libre 2: terminó 21°.

Sábado 25 de julio Práctica libre 3: finalizó 14°. Clasificación: consiguió el 13° puesto.



Un calendario de Fórmula 1 marcado por las cancelaciones

El Gran Premio de Hungría representa la sexta fecha del calendario europeo y la decimotercera carrera del año.

La temporada tuvo modificaciones luego de que los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita fueran cancelados debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

Con ese contexto, la Fórmula 1 continúa su recorrido y Colapinto buscará aprovechar la oportunidad para avanzar desde la mitad de la parrilla en una nueva presentación internacional.