17 de julio de 2026
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Franco Colapinto

Franco Colapinto vuelve a la Fórmula 1: días, horarios y cómo ver el GP de Bélgica

El piloto argentino Franco Colapinto tiene una dura prueba en una nueva fecha de la Fórmula 1 en Bélgica. Mirá todos los detalles.

Franco Colapinto buscará seguir sumando puntos para Alpine en una nueva presentación de la Fórmula 1.

Franco Colapinto buscará seguir sumando puntos para Alpine en una nueva presentación de la Fórmula 1.

Por Sitio Andino Deportes

Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana para disputar el Gran Premio de Bélgica, correspondiente a una nueva fecha del campeonato de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine afrontará el histórico circuito de Spa-Francorchamps, donde intentará extender el buen momento que atraviesa tras sumar puntos en la última competencia.

Primer ensayo culmió 15.

La agenda completa de Franco Colapinto en el GP de Bélgica

La actividad comenzará este viernes 17 de julio con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. La Práctica Libre 1 se disputará desde las 8:30 (hora argentina), mientras que la Práctica Libre 2 comenzará a las 12. Ambas podrán verse por Fox Sports y Disney+.

El sábado 18 será el turno de la Práctica Libre 3, prevista para las 7:30, mientras que la clasificación se llevará a cabo desde las 11, instancia clave para definir la grilla de largada en el exigente trazado belga.

Cuándo corre Franco Colapinto en Bélgica

La gran cita llegará el domingo 19 de julio, cuando se dispute la carrera del Gran Premio de Bélgica desde las 10 de la mañana (hora argentina).

La competencia tendrá un condimento especial para los fanáticos argentinos, ya que finalizará pocas horas antes de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, convirtiendo al domingo en una jornada cargada de emociones para el deporte nacional.

Cómo llega Colapinto al Gran Premio de Bélgica

En la última fecha, disputada en Silverstone, Franco Colapinto protagonizó una destacada remontada al avanzar 10 posiciones para finalizar noveno, resultado que le permitió sumar dos puntos para el campeonato y confirmar la evolución de Alpine.

El argentino intentará aprovechar ese envión anímico en uno de los circuitos más tradicionales y desafiantes del calendario, caracterizado por sus 7,004 kilómetros, 20 curvas y sectores emblemáticos como Eau Rouge-Raidillon.

Así está el campeonato de Fórmula 1

El campeonato tiene como líder al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), con 179 puntos, seguido por su compañero de equipo, el británico George Russell, que se ubica a 25 unidades.

En la tercera posición aparece Lewis Hamilton (Ferrari), con 147 puntos, todavía con aspiraciones de pelear por un nuevo título mundial en la máxima categoría.

Horarios del GP de Bélgica de Fórmula 1

Viernes 17 de julio

  • Práctica Libre 1: 8:30.
  • Práctica Libre 2: 12:00.

Sábado 18 de julio

  • Práctica Libre 3: 7:30.
  • Clasificación: 11:00.

Domingo 19 de julio

  • Carrera: 10:00.

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