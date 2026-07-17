VNL 2026: con Agustín Loser como titular, Argentina cayó ante Cuba en un tie break para el infarto

Agustín Loser volvió a integrar el equipo titular de la Selección argentina y sumó ocho puntos en la derrota frente a Cuba.

La Selección argentina masculina de vóley perdió un partidazo frente a Cuba por 3-2 en su segunda presentación de la VNL 2026 . En Osaka, Japón , el equipo nacional cayó con parciales de 17-25, 25-19, 22-25, 25-21 y 15-12 , en un encuentro muy parejo que se definió recién en el tie break. El mendocino Agustín Loser fue titular desde el inicio y cerró una sólida actuación con ocho puntos .

El entrenador mantuvo gran parte del equipo que había derrotado a Canadá , con la única variante del ingreso de Armoa por Palonsky . Entre los titulares volvió a aparecer el mendocino Agustín Loser , una de las piezas fundamentales del seleccionado argentino.

El central disputó todo el encuentro y aportó ocho puntos , siendo nuevamente una referencia en la red tanto en ataque como en bloqueo durante un partido de altísima intensidad.

El conjunto argentino dominó con claridad el primer set gracias a una gran efectividad en ataque, bloqueo y defensa, imponiéndose por 25-17 .

VOLEY #VNL Nada, buen partido de los cubanos. Si bien la seleccion argentina hoy perdió (y duele perder siempre) esta un poco mejor que el comienzo de la VNL. Cuba hoy nos bloqueó absolutamente todo, nada que discutir, no habia forma de pasarlos ni con un Armoa on fire. Proxima… pic.twitter.com/ItcJDWQa8J

Sin embargo, Cuba reaccionó en el segundo parcial con una mejora ofensiva para igualar el encuentro por 25-19. La Selección argentina recuperó el control en el tercer set, que ganó 25-22, pero los caribeños volvieron a responder en el cuarto con un sólido trabajo desde el saque y el bloqueo para forzar el tie break tras imponerse 25-21.

El tie break se escapó en el cierre

En el set decisivo, Argentina comenzó mejor y llegó a estar arriba 5-2, aunque Cuba reaccionó rápidamente y dio vuelta el marcador con una destacada tarea de Yant, autor de dos aces consecutivos.

El equipo dirigido por Marcelo Méndez logró igualar el marcador 11-11, pero en los puntos decisivos los cubanos fueron más efectivos en bloqueo y contraataque para quedarse con el parcial 15-12 y sellar el triunfo.

Se viene Italia para la Selección argentina

Tras la ajustada derrota, la Selección argentina buscará recuperarse este sábado desde las 7:20 (hora argentina) cuando enfrente a Italia en una nueva jornada de la VNL 2026 que se disputa en Osaka.

Con Agustín Loser consolidado como titular, el conjunto nacional intentará volver al triunfo para seguir sumando en la última semana de la fase regular del certamen.