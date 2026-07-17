17 de julio de 2026
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Sitio Andino
Club Atlético Boca Juniors

Arruabarrena volvió, Boca ganó y la ilusión volvió a aparecer en la Copa Argentina

Boca Juniors superó al cuadro de Junín y avanzó de fase en la exigente Copa Argentina. Repasá lo sucedido.

Boca fue superior a Sarmiento en el estadio Marcelo Bielsa y comenzó con una victoria el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador.

Boca fue superior a Sarmiento en el estadio Marcelo Bielsa y comenzó con una victoria el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador.

Por Sitio Andino Deportes

Boca comenzó con el pie derecho el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como director técnico. El Xeneize derrotó 2-0 a Sarmiento en el estadio Marcelo Bielsa, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026, y se metió entre los 16 mejores del certamen. Los goles fueron convertidos por Alan Velasco y Leonel Flores, una de las grandes figuras de la noche.

Boca fue de menor a mayor y destrabó el partido en el segundo tiempo

Durante la primera etapa, Boca dominó la posesión y generó las situaciones más claras, aunque le faltó precisión para abrir el marcador. Santiago Ascacibar, Milton Delgado y, especialmente, Leonel Flores estuvieron cerca del gol, pero el arquero Thyago Ayala respondió cuando fue exigido.

El conjunto de Arruabarrena mantuvo la iniciativa y terminó justificando su superioridad en el complemento, donde encontró la eficacia que le había faltado durante los primeros 45 minutos.

Velasco y Flores sellaron la clasificación del Xeneize

Apenas comenzada la segunda mitad, Alan Velasco sacó un potente remate desde media distancia que se clavó junto al palo derecho para establecer el 1-0 y darle tranquilidad al conjunto azul y oro.

Cuando Sarmiento intentó adelantar sus líneas, apareció nuevamente Leonel Flores, la gran figura del encuentro, para definir con un disparo cruzado y rasante que sentenció el 2-0 y aseguró la clasificación de Boca.

El regreso de Arruabarrena comenzó con una victoria

El encuentro marcó el inicio del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena al frente de Boca, en una nueva etapa en la que el entrenador buscará devolver al equipo al protagonismo.

Más allá del resultado, el técnico se llevó buenas señales desde el funcionamiento colectivo, el protagonismo de varios juveniles y el rendimiento de futbolistas como Alan Velasco y Leonel Flores, quienes fueron determinantes para sellar el triunfo.

Vélez será el próximo rival de Boca en la Copa Argentina 2026

Con esta victoria, Boca avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina 2026, instancia en la que deberá medirse con Vélez Sarsfield.

La organización del torneo todavía no confirmó la fecha, el horario ni el estadio donde se disputará ese cruce, aunque el Xeneize ya conoce cuál será el próximo obstáculo en su camino hacia el título.

La síntesis

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