Franco Colapinto hizo trompos, desató la ovación y cerró a pura adrenalina el Festival de Goodwood

Franco Colapinto fue una de las grandes atracciones del Festival de la Velocidad y despidió el evento con un espectáculo que hizo vibrar a los fanáticos.

Franco Colapinto volvió a ser protagonista en el Festival de la Velocidad de Goodwood. En su segunda y última salida a bordo del Lotus E20 , el piloto argentino no solo aceleró al máximo, sino que también regaló un show de trompos ("donuts") que despertó la ovación de los miles de fanáticos presentes en Chichester, Inglaterra .

Después de una primera pasada que ya había generado una enorme repercusión, el piloto de Alpine volvió a salir a la pista para cerrar su participación en uno de los eventos más tradicionales del automovilismo mundial.

#goodwood - SEGUNDA SALIDA PARA FRANCO Un gran día para @francolapinto por primera vez en el clásico @fosgoodwood y que seguro será la primera de muchas. Más donas y lo que los relatores no salen de su asombro: la cantidad de fans que lo siguen #f1 Goodwood © pic.twitter.com/d0fmhRzS5P

Lejos de limitarse a completar el recorrido, Colapinto aprovechó el tramo final para realizar varios trompos controlados , haciendo rugir el motor del Lotus E20 y levantando al público de sus lugares. La exhibición se convirtió rápidamente en uno de los momentos más celebrados de la jornada.

El argentino participó del cuarto y último día del festival junto a Pierre Gasly , mientras que durante las jornadas anteriores también giraron Alex Dunne, Paul Aron y Nina Gademan con el histórico monoplaza.

El Lotus E20, que también había sido utilizado durante la exhibición realizada en Buenos Aires meses atrás, volvió a captar todas las miradas gracias a la conducción del piloto de Pilar.

El mensaje de Colapinto tras su participación

Luego de finalizar su experiencia en Goodwood, el argentino no ocultó su felicidad por haber formado parte del evento. "Fue muy divertido. Hay muchísimos fans alrededor. Es una locura."

Además, destacó el valor histórico del festival para todos los amantes del automovilismo. "Creo que es el festival más grande del mundo. Ver estos autos de distintas épocas, escucharlos y verlos en acción es algo muy especial y muy único que no muchos tienen la oportunidad de vivir."

El piloto también agradeció el cariño recibido durante toda la jornada y remarcó el enorme respaldo de los fanáticos que lo acompañaron en Inglaterra.

Colapinto sigue sumando protagonismo en la Fórmula 1

La presencia del argentino en Goodwood volvió a confirmar el crecimiento de su figura dentro del ambiente de la Fórmula 1. Entre exhibiciones, encuentros con los fanáticos y un manejo que despertó aplausos en cada salida, Franco Colapinto fue una de las grandes atracciones del histórico festival británico y continúa consolidándose como uno de los pilotos con mayor proyección del automovilismo internacional.