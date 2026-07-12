12 de julio de 2026
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Franco Colapinto

Franco Colapinto hizo trompos, desató la ovación y cerró a pura adrenalina el Festival de Goodwood

El piloto argentino de la Fórmula 1, Franco Colapinto, completó su 2da y última salida con el Lotus E20 en el reconocido Festival de Goodwood. Mirá lo que pasó.

Franco Colapinto fue una de las grandes atracciones del Festival de la Velocidad y despidió el evento con un espectáculo que hizo vibrar a los fanáticos.

Franco Colapinto fue una de las grandes atracciones del Festival de la Velocidad y despidió el evento con un espectáculo que hizo vibrar a los fanáticos.

Por Sitio Andino Deportes

Franco Colapinto volvió a ser protagonista en el Festival de la Velocidad de Goodwood. En su segunda y última salida a bordo del Lotus E20, el piloto argentino no solo aceleró al máximo, sino que también regaló un show de trompos ("donuts") que despertó la ovación de los miles de fanáticos presentes en Chichester, Inglaterra.

Franco Colapinto deslumbró con un espectáculo a pura velocidad

Después de una primera pasada que ya había generado una enorme repercusión, el piloto de Alpine volvió a salir a la pista para cerrar su participación en uno de los eventos más tradicionales del automovilismo mundial.

Lejos de limitarse a completar el recorrido, Colapinto aprovechó el tramo final para realizar varios trompos controlados, haciendo rugir el motor del Lotus E20 y levantando al público de sus lugares. La exhibición se convirtió rápidamente en uno de los momentos más celebrados de la jornada.

El Lotus E20, que también había sido utilizado durante la exhibición realizada en Buenos Aires meses atrás, volvió a captar todas las miradas gracias a la conducción del piloto de Pilar.

El mensaje de Colapinto tras su participación

Luego de finalizar su experiencia en Goodwood, el argentino no ocultó su felicidad por haber formado parte del evento. "Fue muy divertido. Hay muchísimos fans alrededor. Es una locura."

Además, destacó el valor histórico del festival para todos los amantes del automovilismo. "Creo que es el festival más grande del mundo. Ver estos autos de distintas épocas, escucharlos y verlos en acción es algo muy especial y muy único que no muchos tienen la oportunidad de vivir."

El piloto también agradeció el cariño recibido durante toda la jornada y remarcó el enorme respaldo de los fanáticos que lo acompañaron en Inglaterra.

Colapinto sigue sumando protagonismo en la Fórmula 1

La presencia del argentino en Goodwood volvió a confirmar el crecimiento de su figura dentro del ambiente de la Fórmula 1. Entre exhibiciones, encuentros con los fanáticos y un manejo que despertó aplausos en cada salida, Franco Colapinto fue una de las grandes atracciones del histórico festival británico y continúa consolidándose como uno de los pilotos con mayor proyección del automovilismo internacional.

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