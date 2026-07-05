¡Estalló Franco Colapinto! El fuerte cruce con Gasly que sacudió a Alpine

Franco Colapinto no ocultó su enojo con Pierre Gasly luego de una maniobra en la largada que casi termina con los dos Alpine fuera de carrera.

Franco Colapinto protagonizó uno de los momentos más tensos del Gran Premio de Gran Bretaña en la Fórmula 1, aunque esta vez no fue por una maniobra con un rival, sino con su propio compañero de equipo. El argentino explotó por radio contra Pierre Gasly luego de una acción en la largada que estuvo muy cerca de terminar con ambos autos de Alpine fuera de carrera.

El piloto de Pilar sintió que Gasly cambió su trayectoria en plena frenada y no dudó en expresar toda su bronca por la radio del equipo. La tensión fue tal que desde el box intentaron calmarlo de inmediato para que volviera a concentrarse en la carrera.

La maniobra ocurrió en los primeros metros del Gran Premio de Silverstone. Colapinto venía realizando una gran largada cuando Gasly cerró la trayectoria y obligó al argentino a reaccionar rápidamente para evitar el contacto.

La maniobra estuvo al límite y por muy poco no terminó con los dos Alpine chocando entre sí , un escenario que habría significado un verdadero desastre para la escudería francesa. Apenas terminó la acción, Colapinto descargó toda su frustración por la radio. "¿Qué carajo está haciendo Pierre?... Me cerró".

LA CALENTURA DE FRANCO COLAPINTO CON PIERRE GASLY



Y SI HERMANO pic.twitter.com/ceCiYGLPK8 — Alpine ARG (@AlpineArg_) July 5, 2026

"Es inaceptable": el fuerte descargo de Colapinto

Lejos de calmarse, el argentino siguió reclamando mientras desde Alpine buscaban bajar la tensión.

Colapinto: "¡No amigo, se movió en el frenaje! ¿Qué carajo está haciendo? ¡Casi chocamos!"

Desde el muro de boxes, el ingeniero Stuart Barlow respondió:

"Concentrémonos en nosotros. No hay nada que podamos hacer con eso".

Sin embargo, Colapinto cerró la discusión con una frase que dejó en claro su enojo.

"¡Amigo, es inaceptable!"

Desde esta perspectiva se ve claro como Gasly se tiró para el lado de Franco.



Es una locura la maniobra de Pierre y es claro el enojo de Colapinto. pic.twitter.com/PxgzDuJBWp https://t.co/HdgwM97pCL — Alpine ARG (@AlpineArg_) July 5, 2026

La mejor respuesta llegó en la pista

Más allá del enojo, Colapinto no perdió la concentración y respondió donde más importa: sobre el asfalto.

El argentino completó una carrera impecable, remontó desde el 19° puesto hasta el noveno lugar y volvió a sumar puntos para Alpine en una de sus mejores actuaciones de la temporada.

Como si fuera poco, terminó una posición por delante de Gasly, que cruzó la meta en el décimo puesto, cerrando un domingo que seguramente dejará varios temas para conversar puertas adentro del equipo francés.

El resultado deportivo calmó parcialmente las aguas, aunque la tensión entre ambos pilotos promete seguir dando que hablar después del Gran Premio de Gran Bretaña.