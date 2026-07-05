5 de julio de 2026
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Tomás Vitar

Tomás Vitar salió décimo en Termas, pero se aferra a la pelea por el título en el Turismo Nacional

El piloto mendocino Tomás Vitar terminó entre los primeros diez en la manga del exigente Turismo Nacional en Termas de Río Hondo. Mirá lo que pasó.

Tomás Vitar aguante en el podio de la tabla general.

Tomás Vitar aguante en el podio de la tabla general.

 Por Martín Sebastián Colucci

Tomás Vitar no tuvo el resultado esperado en la sexta fecha del Turismo Nacional Clase 2, pero logró un objetivo importante: mantenerse plenamente en la pelea por el campeonato. El mendocino finalizó décimo en la final disputada en Termas de Río Hondo y continúa segundo en el certamen, apenas una unidad por detrás del líder.

Con este resultado, Vitar llegó a 165 puntos y se mantiene como escolta de Francisco Coltrinari, que lidera el campeonato con 166 unidades. La diferencia entre ambos es de apenas un punto, por lo que la pelea por el título sigue completamente abierta cuando todavía restan varias fechas por disputarse.

Petracchini celebró su primer triunfo y el campeonato sigue al rojo vivo

La victoria quedó en manos del salteño Lucas Petracchini, quien logró su primer triunfo en la Clase 2 con el Chevrolet Onix del JPM Racing. El piloto completó las 16 vueltas en 33:34.348, aventajando por 783 milésimas a Exequiel Bastidas, mientras que Maximiliano Bestani completó el podio a 1.799 segundos.

Vitar finalizó décimo, a 9.516 segundos del ganador, en una carrera donde el objetivo pasó por rescatar la mayor cantidad de puntos posibles pensando en el campeonato. Aunque no pudo pelear por el podio, el mendocino volvió a irse con una cosecha importante que le permite seguir muy cerca de la cima.

Lo que se viene en el Turismo Nacional

La próxima fecha del Turismo Nacional se disputará del 31 de julio al 2 de agosto en el circuito San Juan-Villicum, donde Vitar buscará volver a los puestos de vanguardia e intentar recuperar el liderazgo del campeonato.

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