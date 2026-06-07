7 de junio de 2026
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Tomás Vitar

Tomás Vitar ganó en La Plata, hizo historia para Mendoza y metió presión en el campeonato del TN APAT

El piloto mendocino Tomás Vitar ganó en el Tursimo Nacional, logró su segunda victoria del año y recortó diferencias arriba. Mirá el resumen.

Tomás Vitar protagonizó una gran remontada en La Plata, consiguió su segundo triunfo de la temporada y sigue firme en la lucha por el campeonato de la Clase 2.

Tomás Vitar protagonizó una gran remontada en La Plata, consiguió su segundo triunfo de la temporada y sigue firme en la lucha por el campeonato de la Clase 2.

 Por Martín Sebastián Colucci

Tomás Vitar volvió a ser protagonista en la Clase 2 del TN APAT y se quedó con una gran victoria en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, escenario de la quinta fecha de la temporada 2026. El piloto mendocino largó desde la quinta posición, construyó una sólida remontada y terminó celebrando un triunfo que le permitió descontar puntos importantes en la pelea por el campeonato.

La carrera comenzó con alternativas importantes desde la largada. Franco Bodrato Mionetto, que había conseguido la pole position, sufrió inconvenientes que lo hicieron perder terreno rápidamente, situación que aprovechó Francisco Coltrinari para tomar el liderazgo de la competencia.

Detrás aparecía Vitar, que partía desde la quinta ubicación y rápidamente comenzó a avanzar posiciones con un ritmo muy competitivo. El mendocino se instaló como escolta y empezó a presionar al líder de la carrera.

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La maniobra que definió la victoria del mendocino

La lucha por la punta fue uno de los grandes atractivos de la final y se mantuvo abierta durante buena parte de la competencia.Recién en la novena vuelta, el piloto del Nissan March N°177 logró concretar el sobrepaso sobre Coltrinari para quedarse con el liderazgo. A partir de allí impuso un ritmo sólido y controló las diferencias hasta recibir la bandera a cuadros en la primera posición.

Detrás del mendocino finalizaron Francisco Coltrinari, que terminó segundo, y Martín Leston, quien completó el podio luego de mantenerse siempre en los puestos de vanguardia.

Con este resultado, Vitar se convirtió en el primer piloto que logra repetir victoria durante la temporada 2026, ya que anteriormente también había festejado en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba.

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Mendoza celebra y el campeonato se pone al rojo vivo

La victoria obtenida en La Plata tiene un valor especial para el representante mendocino. Además del triunfo, Tomás Vitar consiguió descontar puntos importantes respecto de Francisco Coltrinari, uno de sus principales rivales en la lucha por el campeonato.

El próximo desafío será el 7 de julio en Termas de Río Hondo.

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