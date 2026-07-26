Tadej Pogacar hizo historia: ganó su quinto Tour de Francia e igualó un récord legendario

Tadej Pogacar volvió a escribir una página dorada en la historia del ciclismo al conquistar este domingo el Tour de Francia 2026 , logrando así su quinto título en la competencia más prestigiosa del mundo.

Aunque el neerlandés Mathieu van der Poel se impuso en la 21ª y última etapa , disputada con llegada en los tradicionales Campos Elíseos de París , al esloveno le alcanzó con mantener la diferencia acumulada para consagrarse campeón de la clasificación general.

Con esta victoria, Pogacar igualó el récord histórico de cinco Tours de Francia , una marca que hasta ahora compartían Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin .

La última etapa ofreció un espectáculo memorable con un intenso duelo entre Pogacar y Van der Poel , que comenzó en la tercera subida a Montmartre y culminó con un vibrante sprint en los Campos Elíseos .

El esfuerzo fue tan exigente que el neerlandés terminó desplomándose sobre el asfalto apenas cruzó la línea de llegada, después de quedarse con el triunfo parcial.

Mientras tanto, Pogacar aseguró el título tras completar la competencia con un tiempo acumulado de 73 horas, 56 minutos y 26 segundos.

El esloveno aventajó por 6 minutos y 26 segundos al belga Remco Evenepoel y por 9 minutos y 42 segundos al mexicano Isaac Del Toro, ambos integrantes del podio final.

Tadej Pogacar: "Es algo que ni siquiera soñaba"

Tras conquistar su quinto Tour de Francia, el ciclista del UAE Emirates XRG no ocultó su emoción.

"Fue un día increíble, me quedé sin palabras. El ambiente era increíble. Estoy feliz de haber ganado por quinta vez; cada victoria siempre es especial. Siete Tours, siete podios y cinco victorias es algo que ni siquiera escribirías en tu diario de infancia", expresó.

El esloveno también dejó un mensaje sobre el camino recorrido para alcanzar semejante logro.

"Lo importante es disfrutar de lo que haces, tener un equipo que te apoye incluso en los momentos difíciles, creer en ti mismo y seguir persiguiendo tus sueños", afirmó.

Pogacar ya había conquistado el Tour de Francia en las ediciones 2020, 2021, 2024 y 2025, consolidándose como el gran dominador del ciclismo de ruta de la actualidad.

El abandono de Vingegaard, una de las claves

Uno de los momentos que marcó el desarrollo de la competencia fue el abandono del danés Jonas Vingegaard, quien hasta la 14ª etapa ocupaba el segundo lugar de la clasificación general.

Una lesión obligó al ciclista del Visma a retirarse cuando se encontraba a 4 minutos y 30 segundos de Pogacar, allanando el camino del esloveno hacia una nueva consagración.

Van der Poel celebró el triunfo de etapa en el Tour de Francia

Más allá del título de Pogacar, Mathieu van der Poel pudo despedirse del Tour con una victoria en la tradicional llegada a París.

"Es un sueño. El año pasado estaba enfermo y tuve que ver esta etapa por televisión. Tuve que esperar mucho para vivir este momento", aseguró el neerlandés.

Además, dedicó palabras de admiración al flamante campeón.

"Le tengo un enorme respeto a Tadej. Pensé que nos alcanzarían, pero en los últimos 500 metros di todo lo que tenía", concluyó.