26 de julio de 2026
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Polémica

Sigue la polémica: Dani Olmo negó haber provocado a Roberto Ayala

Lejos de apagar la controversia, Dani Olmo volvió a cuestionar a Roberto Ayala y reivindicó la importancia del comportamiento de los futbolistas dentro y fuera de la cancha.

Dani Olmo vs Roberto Ayala

Dani Olmo vs Roberto Ayala

Por Sitio Andino Deportes

La polémica entre Dani Olmo y Roberto Ayala por el incidente registrado tras la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 continúa generando repercusiones. En las últimas horas, el futbolista del Barcelona rompió el silencio y cuestionó la explicación que brindó el integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina sobre lo sucedido luego de la consagración de España.

En una entrevista concedida al Diari de Terrassa, Olmo aseguró que Ayala "falta a la verdad" al justificar su reacción por un supuesto comentario del mediocampista español.

"Si alguien dice que está arrepentido, pero después justifica un puñetazo diciendo que fue por algo que le dije, seguramente no se arrepiente. Está faltando a la verdad", manifestó.

Dani Olmo negó haber provocado al exdefensor argentino Roberto Ayala

El campeón del mundo fue categórico al rechazar la versión de Ayala y aseguró que en ningún momento lo provocó.

"No le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe. Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad", afirmó.

Las declaraciones reavivan la controversia surgida tras la final mundialista, en la que ambos protagonizaron un incidente una vez finalizado el encuentro.

El mensaje sobre el ejemplo que deben dar los futbolistas

Durante la entrevista, Olmo también fue consultado por la responsabilidad que tienen los jugadores profesionales como referentes para las nuevas generaciones.

El volante destacó que el comportamiento dentro y fuera de la cancha es tan importante como el resultado deportivo.

"Cuando mis hijos, mi familia, los aficionados y la gente de Terrassa vean el partido, quiero que estén orgullosos de cómo competimos, de cómo ganamos, pero sobre todo de nuestro comportamiento", sostuvo.

"Lo importante es que somos campeones del mundo"

Más allá de la polémica, el futbolista español prefirió poner el foco en el logro conseguido por su selección y destacó el camino recorrido hasta alcanzar el título mundial.

"La trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y eso conlleva una gran responsabilidad. Pero gracias a Dios, lo realmente importante es que vivimos un Mundial increíble, que el mundo lo vio y que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo", concluyó.

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