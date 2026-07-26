Godoy Cruz busca otra victoria ante Central Norte: hora y dónde ver el partido por la Primera Nacional

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Por Sitio Andino Deportes







La Primera Nacional continúa con la acción y, esta vez, Godoy Cruz Antonio Tomba será local en el estadio Feliciano Gambarte, donde recibirá a Central Norte de Salta por la fecha 22 de la Zona A. El Expreso buscará conseguir su segunda victoria consecutiva para acercarse a los puestos de Reducido, frente a un rival que pelea por salir de la zona de descenso.

El encuentro se disputará desde las 16.30 y podrá seguirse en vivo exclusivamente a través de LPF Play. El árbitro del partido será Lucas Cavallero.

Los convocados para enfrentar a Central Norte



¡Vamos nosotros! pic.twitter.com/Ne5y3NQEMN — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) July 25, 2026 Cómo llega Godoy Cruz a este partido La segunda parte del semestre comenzó de manera irregular para el Expreso, que cayó por 3 a 1 en su visita a Ciudad Bolívar. Sin embargo, el equipo logró recuperarse rápidamente y mostró otra imagen en la fecha 20, cuando venció 1 a 0 a Defensores de Belgrano en el Feliciano Gambarte gracias a un golazo del debutante Benjamín Schamine.

Ahora, el Tomba intentará repetir ese rendimiento frente a Central Norte, un rival con el que se enfrentó por primera vez en su historia el pasado 21 de junio y ante el que sufrió una derrota por 1 a 0.

No obstante, el conjunto salteño llega a este compromiso con un presente irregular. En sus últimas cuatro presentaciones, incluida la victoria frente a Godoy Cruz, solo consiguió dos empates y una derrota. Esa campaña se refleja en la tabla de posiciones de la Zona A, donde ocupa el penúltimo lugar con 19 puntos y se mantiene en puestos de descenso junto a Chaco For Ever. Cuál será el próximo compromiso del Tomba Tras este encuentro, Godoy Cruz afrontará la fecha 23 de la Primera Nacional frente a Ferro Carril Oeste. El partido se disputará el próximo sábado 1 de agosto, en condición de visitante. La síntesis Los resultados Las posiciones