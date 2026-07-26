Godoy Cruz busca otra victoria ante Central Norte: hora y dónde ver el partido por la Primera Nacional

La Primera Nacional continúa con la acción y, esta vez, Godoy Cruz Antonio Tomba será local en el estadio Feliciano Gambarte, donde recibirá a Central Norte de Salta por la fecha 22 de la Zona A. El Expreso buscará conseguir su segunda victoria consecutiva para acercarse a los puestos de Reducido, frente a un rival que pelea por salir de la zona de descenso.
El encuentro se disputará desde las 16.30 y podrá seguirse en vivo exclusivamente a través de LPF Play. El árbitro del partido será Lucas Cavallero.
La segunda parte del semestre comenzó de manera irregular para el Expreso, que cayó por 3 a 1 en su visita a Ciudad Bolívar. Sin embargo, el equipo logró recuperarse rápidamente y mostró otra imagen en la fecha 20, cuando venció 1 a 0 a Defensores de Belgrano en el Feliciano Gambarte gracias a un golazo del debutante Benjamín Schamine.
No obstante, el conjunto salteño llega a este compromiso con un presente irregular. En sus últimas cuatro presentaciones, incluida la victoria frente a Godoy Cruz, solo consiguió dos empates y una derrota. Esa campaña se refleja en la tabla de posiciones de la Zona A, donde ocupa el penúltimo lugar con 19 puntos y se mantiene en puestos de descenso junto a Chaco For Ever.
Cuál será el próximo compromiso del Tomba
Tras este encuentro, Godoy Cruz afrontará la fecha 23 de la Primera Nacional frente a Ferro Carril Oeste. El partido se disputará el próximo sábado 1 de agosto, en condición de visitante.