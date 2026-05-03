Tomás Vitar brilló en San Juan y quedó segundo detrás de Bastidas en la final del TN Clase 2

Tomás Vitar volvió a destacarse en el TN Clase 2 y terminó segundo en San Juan detrás de Exequiel Bastidas.

El mendocino Tomás Vitar tuvo otra actuación destacada en el Turismo Nacional APAT Clase 2 al finalizar en el segundo puesto de la final disputada en el autódromo de El Villicum, en San Juan , donde la victoria quedó en manos de Exequiel Bastidas , quien dominó la competencia de punta a punta.

La categoría disputó este domingo la final correspondiente a la cuarta fecha del campeonato 2026 y tuvo como gran dominador a Exequiel Bastidas , que aprovechó la pole position para controlar las 15 vueltas de carrera y quedarse con una victoria muy importante. El piloto de Paraná había conseguido la batería más veloz y desde el arranque mostró un ritmo sólido para sostenerse adelante incluso con las dos neutralizaciones que tuvo la competencia.

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A bordo del Toyota Yaris del equipo Ale Bucci Racing , Bastidas manejó con autoridad y volvió a posicionarse como uno de los protagonistas fuertes del campeonato. Detrás del ganador apareció el mendocino Tomás Vitar , quien volvió a demostrar un enorme nivel y cerró un gran fin de semana en San Juan.

Victoria de Exequiel Bastidas en la CLase 2 del #TNenSanJuan pic.twitter.com/9Saxfo9OIN

El mendocino Tomás Vitar volvió a ser protagonista

Tomás Vitar terminó segundo y sumó puntos importantes para mantenerse como líder del campeonato en la Clase 2 del TN APAT. El piloto mendocino logró avanzar sobre el cierre de la competencia luego de superar correctamente a Francisco Coltrinari, en una maniobra decisiva que le permitió quedarse con el segundo escalón del podio.

Vitar volvió a mostrar regularidad, ritmo competitivo y una enorme solidez en una carrera que tuvo muchísima exigencia por las neutralizaciones y la intensidad del pelotón. Con este resultado, el mendocino ratificó su gran presente dentro de la categoría y continúa siendo uno de los grandes protagonistas de la temporada 2026.

Por su parte, Francisco Coltrinari completó el podio en el tercer puesto con su Peugeot 208, mientras que Juan Martín Eluchans y Renzo Blotta cerraron el top cinco de la competencia.

Cuándo vuelve a correr el TN APAT

Después de la fecha disputada en San Juan, la categoría ya tiene la mira puesta en la próxima cita del calendario. La quinta fecha del TN APAT se disputará entre el 6 y 7 de junio en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Con el campeonato cada vez más ajustado, Tomás Vitar llega como uno de los pilotos más fuertes del certamen, mientras que Bastidas volvió a meterse de lleno en la pelea gracias a su contundente victoria en El Villicum.

Preguntas frecuentes sobre el TN APAT en San Juan

Quién ganó la final de la Clase 2 del TN APAT?

Exequiel Bastidas ganó la final de la Clase 2 en San Juan.

Cómo terminó Tomás Vitar en San Juan?

El mendocino Tomás Vitar finalizó segundo.

Dónde se disputó la carrera?

La competencia se corrió en el autódromo El Villicum, en San Juan.

Quién completó el podio?

El tercer puesto fue para Francisco Coltrinari.

Cuándo vuelve a correr el TN APAT?

La próxima fecha será el 6 y 7 de junio en La Plata.