3 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Tomás Vitar

Tomás Vitar brilló en San Juan y quedó segundo detrás de Bastidas en la final del TN Clase 2

El mendocino Tomás Vitar terminó segundo en la final del exigente Turismo Nacional Clase 2 en la provincia de San Juan, donde ganó Exequiel Bastidas. Mirá lo sucedido.

Tomás Vitar volvió a destacarse en el TN Clase 2 y terminó segundo en San Juan detrás de Exequiel Bastidas.

Tomás Vitar volvió a destacarse en el TN Clase 2 y terminó segundo en San Juan detrás de Exequiel Bastidas.

 Por Martín Sebastián Colucci

El mendocino Tomás Vitar tuvo otra actuación destacada en el Turismo Nacional APAT Clase 2 al finalizar en el segundo puesto de la final disputada en el autódromo de El Villicum, en San Juan, donde la victoria quedó en manos de Exequiel Bastidas, quien dominó la competencia de punta a punta.

Cómo fue la final de la Clase 2 del TN APAT en San Juan

La categoría disputó este domingo la final correspondiente a la cuarta fecha del campeonato 2026 y tuvo como gran dominador a Exequiel Bastidas, que aprovechó la pole position para controlar las 15 vueltas de carrera y quedarse con una victoria muy importante. El piloto de Paraná había conseguido la batería más veloz y desde el arranque mostró un ritmo sólido para sostenerse adelante incluso con las dos neutralizaciones que tuvo la competencia.

Lee además
Franco Colapinto y una gran carrera en Miami.

Franco Colapinto brilló en Miami y sumo 4 puntos para el campeonato de Fórmula 1
La Lepra tuvo chances pero erró.

Una Lepra alternativa y líder sumó ante Aldosivi y está lista para los octavos del Torneo Apertura 2026

A bordo del Toyota Yaris del equipo Ale Bucci Racing, Bastidas manejó con autoridad y volvió a posicionarse como uno de los protagonistas fuertes del campeonato. Detrás del ganador apareció el mendocino Tomás Vitar, quien volvió a demostrar un enorme nivel y cerró un gran fin de semana en San Juan.

El mendocino Tomás Vitar volvió a ser protagonista

Tomás Vitar terminó segundo y sumó puntos importantes para mantenerse como líder del campeonato en la Clase 2 del TN APAT. El piloto mendocino logró avanzar sobre el cierre de la competencia luego de superar correctamente a Francisco Coltrinari, en una maniobra decisiva que le permitió quedarse con el segundo escalón del podio.

Vitar volvió a mostrar regularidad, ritmo competitivo y una enorme solidez en una carrera que tuvo muchísima exigencia por las neutralizaciones y la intensidad del pelotón. Con este resultado, el mendocino ratificó su gran presente dentro de la categoría y continúa siendo uno de los grandes protagonistas de la temporada 2026.

Por su parte, Francisco Coltrinari completó el podio en el tercer puesto con su Peugeot 208, mientras que Juan Martín Eluchans y Renzo Blotta cerraron el top cinco de la competencia.

Cuándo vuelve a correr el TN APAT

Después de la fecha disputada en San Juan, la categoría ya tiene la mira puesta en la próxima cita del calendario. La quinta fecha del TN APAT se disputará entre el 6 y 7 de junio en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Con el campeonato cada vez más ajustado, Tomás Vitar llega como uno de los pilotos más fuertes del certamen, mientras que Bastidas volvió a meterse de lleno en la pelea gracias a su contundente victoria en El Villicum.

Preguntas frecuentes sobre el TN APAT en San Juan

Quién ganó la final de la Clase 2 del TN APAT?

Exequiel Bastidas ganó la final de la Clase 2 en San Juan.

Cómo terminó Tomás Vitar en San Juan?

El mendocino Tomás Vitar finalizó segundo.

Dónde se disputó la carrera?

La competencia se corrió en el autódromo El Villicum, en San Juan.

Quién completó el podio?

El tercer puesto fue para Francisco Coltrinari.

Cuándo vuelve a correr el TN APAT?

La próxima fecha será el 6 y 7 de junio en La Plata.

Temas
Seguí leyendo

En vivo: el Deportivo Maipú enfrenta a Gimnasia de Jujuy

Franco Colapinto, tras el abrazo con Messi, va por la gloria este domingo en Miami

Mala fortuna para Nicolás Varrone que se quedó sin puntos en la Fórmula 2

Tremenda garra: Los Pumitas vencieron por primera vez a Nueva Zelanda

Messi out: Inter Miami lo ganaba 3-0 y terminó perdiendo el clásico en la MLS

El Tomba no puede perder puntos ante el líder Morón en el Gambarte: hora y dónde verlo

Calles cortadas y miles de atletas: así será la MIM 2026 este domingo

Tormentas obligan a cambiar todo en Miami: qué pasará con la carrera y Franco Colapinto

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra tuvo chances pero erró.

Una Lepra alternativa y líder sumó ante Aldosivi y está lista para los octavos del Torneo Apertura 2026

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2426 y números ganadores del domingo 3 de mayo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2426 y números ganadores del domingo 3 de mayo

Roque Avallay junto a Pedro Palazzo cuando defendía los colores del Club Deportivo Maipú.

El fútbol de Mendoza y el país despide al histórico Roque "Chivo" Avallay, ídolo y campeón en los 70

Un infarto al volante causó un choque entre un auto y un camión en Luján de Cuyo

Misterio en Ruta 82: investigan si un infarto causó un choque fatal

Video: un parapentista cayó sobre cables eléctricos en General Alvear

Minutos de terror en el aire: un parapentista salvó su vida de milagro en General Alvear

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 2 de mayo EN VIVO

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 2 de mayo