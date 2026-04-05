El mendocino Tomás Vitar resistió en Rosario y sigue al frente del campeonato en la Clase 2 del TN

Por Martín Sebastián Colucci 5 de abril de 2026 - 18:15 volvió a mostrar solidez en el Tomás Vitar Turismo Nacional Clase 2 y, en una final intensa y con múltiples alternativas en Rosario, logró sostenerse entre los protagonistas para mantenerse como líder del campeonato. El mendocino terminó quinto, pero el resultado le alcanzó para seguir arriba en la pelea grande.
Una final caliente en el Turismo Nacional que exigió al máximo
La carrera en el autódromo “Juan Manuel Fangio” fue
pura tensión desde el inicio hasta la bandera a cuadros, con maniobras al límite, roces y un relanzamiento que cambió todo.
En ese contexto,
, evitando errores en una final donde varios quedaron en el camino o perdieron terreno. Vitar supo mantenerse firme en el lote de punta
El mendocino
cerró en el quinto lugar, sumando puntos clave en un campeonato que está extremadamente apretado.
Mendoza manda en el campeonato
Más allá del resultado puntual, lo más importante es que
Vitar sigue siendo el líder del torneo con 97 puntos, apenas uno por encima de Francisco Coltrinari.
Esa diferencia mínima refleja la paridad de la categoría, pero también
la regularidad del mendocino, que aparece siempre y suma cuando tiene que sumar. Leston se llevó todo en Rosario
La victoria quedó en manos de
Martín Leston, que logró su primer triunfo en la categoría tras una final electrizante.
El quilmeño
aprovechó un error de Exequiel Bastidas en el relanzamiento y se quedó con la carrera, mientras que Santino Balerini completó el podio en un cierre apretado.
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Tomás Vitar, inteligente en una carrera de desgaste
Mientras otros fueron al límite,
Vitar apostó a una carrera inteligente, evitando complicaciones en una final que tuvo de todo: neutralización, incidentes y maniobras finas.
Esa lectura le permitió
sumar fuerte en función del campeonato, que es el verdadero objetivo. El campeonato, al rojo vivo
Detrás del mendocino, la pelea está más caliente que nunca:
Coltrinari, a solo 1 punto Balerini y Bastidas, a 23 Posco, a 27 Leston, a 31
Un escenario que anticipa
una temporada abierta y sin margen de error. Lo que viene: una cita clave en San Juan
La próxima fecha será en el
Villicum, un circuito cercano que puede jugar a favor.
Ahí,
Vitar tendrá una gran oportunidad de defender la punta con respaldo cuyano, en una carrera que puede empezar a marcar el rumbo del campeonato. Preguntas clave Cómo le fue a Tomás Vitar en Rosario en el TN Clase 2
Terminó
quinto y sigue líder del campeonato Quién ganó la final del TN Clase 2 en Rosario
Ganó
Martín Leston con Peugeot En qué posición está Vitar en el campeonato
Está
primero con 97 puntos Cuándo es la próxima carrera del TN Clase 2
Será en
San Juan Villicum del 1 al 3 de mayo Qué ventaja tiene Vitar en el torneo
Tiene
1 punto de ventaja sobre su perseguidor