El mendocino Tomás Vitar resistió en Rosario y sigue al frente del campeonato en la Clase 2 del TN

Tomás Vitar volvió a mostrar solidez en el Turismo Nacional Clase 2 y, en una final intensa y con múltiples alternativas en Rosario , logró sostenerse entre los protagonistas para mantenerse como líder del campeonato. El mendocino terminó quinto, pero el resultado le alcanzó para seguir arriba en la pelea grande.

La carrera en el autódromo “Juan Manuel Fangio” fue pura tensión desde el inicio hasta la bandera a cuadros , con maniobras al límite, roces y un relanzamiento que cambió todo.

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En ese contexto, Vitar supo mantenerse firme en el lote de punta , evitando errores en una final donde varios quedaron en el camino o perdieron terreno.

El mendocino cerró en el quinto lugar , sumando puntos clave en un campeonato que está extremadamente apretado.

Mendoza manda en el campeonato

Más allá del resultado puntual, lo más importante es que Vitar sigue siendo el líder del torneo con 97 puntos, apenas uno por encima de Francisco Coltrinari.

Esa diferencia mínima refleja la paridad de la categoría, pero también la regularidad del mendocino, que aparece siempre y suma cuando tiene que sumar.

Leston se llevó todo en Rosario

La victoria quedó en manos de Martín Leston, que logró su primer triunfo en la categoría tras una final electrizante.

El quilmeño aprovechó un error de Exequiel Bastidas en el relanzamiento y se quedó con la carrera, mientras que Santino Balerini completó el podio en un cierre apretado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eduronco8/status/2040859482163438051&partner=&hide_thread=false #TNenRosario: Martín Leston logró el triunfo en la clsse 2. Fue el primer triunfo para el piloto de Quilmes en la especialidad. pic.twitter.com/AcIeObtqW4 — Eduardo Ronco (@eduronco8) April 5, 2026

Tomás Vitar, inteligente en una carrera de desgaste

Mientras otros fueron al límite, Vitar apostó a una carrera inteligente, evitando complicaciones en una final que tuvo de todo: neutralización, incidentes y maniobras finas.

Esa lectura le permitió sumar fuerte en función del campeonato, que es el verdadero objetivo.

El campeonato, al rojo vivo

Detrás del mendocino, la pelea está más caliente que nunca:

Coltrinari , a solo 1 punto

, a solo 1 punto Balerini y Bastidas , a 23

, a 23 Posco , a 27

, a 27 Leston, a 31

Un escenario que anticipa una temporada abierta y sin margen de error.

Lo que viene: una cita clave en San Juan

La próxima fecha será en el Villicum, un circuito cercano que puede jugar a favor.

Ahí, Vitar tendrá una gran oportunidad de defender la punta con respaldo cuyano, en una carrera que puede empezar a marcar el rumbo del campeonato.

Preguntas clave

Cómo le fue a Tomás Vitar en Rosario en el TN Clase 2

Terminó quinto y sigue líder del campeonato

Quién ganó la final del TN Clase 2 en Rosario

Ganó Martín Leston con Peugeot

En qué posición está Vitar en el campeonato

Está primero con 97 puntos

Cuándo es la próxima carrera del TN Clase 2

Será en San Juan Villicum del 1 al 3 de mayo

Qué ventaja tiene Vitar en el torneo

Tiene 1 punto de ventaja sobre su perseguidor