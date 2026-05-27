27 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Desafío Ruta 40

Desafío Ruta 40: San Rafael volvió a vivir una fiesta con la premiación de la Etapa 3

Los ganadores de la 3era manga del Desafío Ruta 40 2026 fueron reconocidos en el Centro de Congresos y Exposiciones del departamento de San Rafael. Mirá lo sucedido.

El Desafío Ruta 40 tuvo a grandes competidores en el podio.

El Desafío Ruta 40 tuvo a grandes competidores en el podio.

Por Sitio Andino Deportes

El Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael volvió a transformarse este miércoles en uno de los grandes puntos de encuentro del Desafío Ruta 40 YPF 2026 con la realización de la premiación oficial correspondiente a la Etapa 3, una ceremonia que reunió a los pilotos ganadores de cada categoría, autoridades provinciales y una enorme cantidad de fanáticos mendocinos.

La premiación se desarrolló después de otra jornada extremadamente exigente dentro del rally raid mundial, marcada por la arena mendocina, las históricas dunas de El Nihuil y el enorme desgaste físico que viene provocando la competencia en pilotos, navegantes y equipos técnicos.

Lee además
El Desafío Ruta 40 tuvo un gran paso por el sur mendocino. video

Así se vive el otro lado del rally raid mundial en San Rafael
Daniel Sanders volvió a cantar victoria en motos en el competitivo Desafío Ruta 40.

Desafío Ruta 40: una batalla extrema con la etapa 3 en Mendoza que empieza a marcar diferencias
Embed - DESAFÍO RUTA 40 - SE CORRIÓ LA 3RA. ETAPA

Quiénes fueron los ganadores premiados en San Rafael

Los vencedores de cada categoría subieron al escenario principal montado en el Centro de Congresos y Exposiciones ante un gran marco de público que acompañó nuevamente el paso del rally por Mendoza.

En motos, el australiano Daniel Sanders volvió a quedarse con la victoria y continúa consolidándose como uno de los grandes protagonistas del Desafío Ruta 40.

En la categoría Ultimate, el sudafricano Henk Lategan celebró su primer triunfo parcial dentro de la competencia argentina, mientras que en Challenger ganó la sudafricana Paula Klaassen.

Además, el argentino Joao Gonzalez Ferioli fue reconocido tras imponerse en la categoría Side by Side, uno de los grandes festejos argentinos de la jornada.

También fueron premiados Munkhbayar Purevdorj en Rally 3, Antanas Kanopkinas en Quads y Sara Price en Stock.

DR40 entrega de premios (2)

Autoridades provinciales acompañaron otra jornada del DR40 en Mendoza

La ceremonia contó nuevamente con la presencia de importantes autoridades provinciales y referentes vinculados a la organización del rally. Entre ellos estuvieron la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado; el delegado Zona Sur del EMETUR, Carlos Weiner; la vicepresidenta del EMETUR, Cynthia Maggioni; y David Eli, una de las caras visibles de la organización del Desafío Ruta 40.

Las autoridades compartieron escenario con varios de los grandes protagonistas del Campeonato Mundial de Rally Raid en una jornada marcada por el clima festivo, el contacto permanente con el público y la enorme expectativa que sigue generando el rally en el sur mendocino.

DR40 entrega de premios

Las autoridades destacaron el impacto mundial del Desafío Ruta 40 en Mendoza

Durante la premiación desarrollada en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael, tanto autoridades provinciales como referentes de la organización remarcaron el enorme impacto internacional que está teniendo el paso del Desafío Ruta 40 YPF 2026 por Mendoza.

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, destacó la repercusión mundial que está generando la competencia y aseguró que tanto San Rafael como la provincia estuvieron a la altura de un evento internacional de semejante magnitud. “La verdad es que estamos muy emocionados por lo que ha pasado en estos días acá en San Rafael. Ver imágenes de nuestras dunas, nuestros paisajes y nuestra gente alentando realmente nos puso en la vidriera mundial”, expresó la funcionaria. Además, Casado remarcó el trabajo conjunto realizado para recibir al rally raid mundial en Mendoza. “San Rafael y Mendoza estuvieron a la altura de las circunstancias brindando todo lo que necesita un espectáculo internacional como este”, señaló.

Por su parte, David Eli, presidente de +Eventos y uno de los máximos responsables de la organización del rally en Argentina, destacó el crecimiento histórico que tuvo la competencia y el enorme esfuerzo logístico que demanda llevar adelante una fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid. “Esta carrera es extremadamente cara por toda la infraestructura que hay que poner a disposición de los pilotos”, explicó Eli, quien además detalló el impresionante operativo humano y sanitario que acompaña al rally durante cada jornada.

Tenemos más de 700 personas comiendo todos los días dentro del campamento, helicópteros en el aire, ambulancias recorriendo el terreno y cerca de 500 personas trabajando directamente en el evento”, sostuvo el dirigente. Además, Eli remarcó la pasión que genera el rally en el público argentino y el impacto popular que sigue teniendo el automovilismo en el país. “La pasión que tenemos los argentinos por el deporte es increíble”, afirmó durante la conferencia desarrollada en San Rafael.

DR40 entrega premios SR

El público mendocino volvió a acompañar masivamente al rally

Miles de fanáticos volvieron a acercarse al predio para observar de cerca a varias de las máximas figuras del rally raid internacional y participar de una ceremonia que reflejó nuevamente el fuerte impacto deportivo, turístico y social que está provocando el Desafío Ruta 40 en San Rafael.

Familias enteras, seguidores del automovilismo y turistas recorrieron constantemente el vivac y las zonas de premiación buscando fotos, autógrafos y la posibilidad de ver de cerca a pilotos históricos del rally mundial.

La presencia de figuras internacionales volvió a generar un fuerte movimiento dentro del predio, donde el clima Dakar se mantiene constantemente desde la llegada de la competencia a Mendoza.

Más fotos de la entrega de premios de la Etapa 3 del Desafío Ruta 40

Desafío Ruta 40 entrega de premios (1)

Desafío Ruta 40 entrega de premios (2)

Desafío Ruta 40 entrega de premios (3)

Desafío Ruta 40 entrega de premios (4)

Desafío Ruta 40 entrega de premios (5)

Desafío Ruta 40 entrega de premios (6)

Desafío Ruta 40 entrega de premios (7)

Desafío Ruta 40 entrega de premios (8)

Desafío Ruta 40 entrega de premios (9)

Desafío Ruta 40 entrega de premios (10)

Desafío Ruta 40 entrega de premios (11)

Desafío Ruta 40 entrega de premios (12)

Podios de la Etapa 3 del Desafío Ruta 40 YPF 2026

Motos Rally GP

  1. Daniel Sanders — 4h16m30s
  2. Luciano Benavides — +57s
  3. Tosha Schareina — +2m35s

Rally 3

  1. Munkhbayar Purevdorj — 6h11m08s
  2. Eduardo Alan — +40m18s
  3. Wilmer Alfaro Araya — +23h33m52s

Quads

  1. Antanas Kanopkinas — 5h48m21s
  2. Leonardo Dominguez — +42m48s
  3. Tomás Carrizo — +46m11s

Autos Ultimate

  1. Henk Lategan — 4h14m34s
  2. Sebastien Loeb — +1m36s
  3. Seth Quintero — +4m23s

Stock

  1. Sara Price — 4h58m41s
  2. Stephane Peterhansel — +4m29s
  3. Rokas Baciuska — +9m02s

Challenger

  1. Paula Klaassen — 4h52m05s
  2. Matthias Walkner — +39s
  3. Alex Pinto — +3m04s

Side by Side

  1. Joao Gonzalez Ferioli — 4h54m00s
  2. Manuel Andujar — +17m43s
  3. Pedro MacDowell — +29m35s

Repasá los tiempos completos de la competencia y cómo salieron los otros argentinos

Para hacerlo hacé click acá.

Etapas completas del Desafío Ruta 40 2026

image

image

image

  • Jueves 28 de mayo – Etapa 4: San Rafael – San Juan

    634 km totales / 324 km de especial

image

  • Viernes 29 de mayo – Etapa 5: San Juan – San Juan

    552 km totales / 320 km de especial

image

Temas
Seguí leyendo

Ezequiel Peralta y una historia de lucha en el Desafío Ruta 40

El Nihuil y las dunas mendocinas ponen a prueba al rally raid mundial

Desafío Ruta 40 en San Rafael y la fiesta del Rally Raid tras la premiación de la etapa 2

San Rafael vive el corazón del rally mundial: mirá el Desafío Ruta 40 desde adentro

El Desafío Ruta 40 llegó a Mendoza con una etapa durísima y argentinos protagonistas

El Desafío Ruta 40 desembarca en Mendoza: conocé todos los detalles de la etapa 2

Lucio Álvarez y Sebastián Halpern arrancaron con todo el Desafío Ruta 40

Arrancó el Desafío Ruta 40 con una etapa exigente y grandes protagonistas argentinos en San Juan

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra mendocina jugará este miércoles ante Bolívar en Santa Cruz de la Sierra buscando cerrar una histórica fase de grupos en la Copa Libertadores.  

En vivo: la Lepra busca cerrar líder absoluto la fase de grupos ante Bolívar por la Libertadores

Las Más Leídas

Residentes médicos en Mendoza: ingresarán por orden de mérito y cobrarán hasta $1,9 millones. Imagen creada con IA

En Mendoza, los residentes médicos ingresarán por orden de mérito: cuánto cobrarán

El estudio de Reale Dalla Torre midió a Luis Petri, Ulpiano Suarez y gente del equipo de Cornejo. 

Qué revelan las encuestas de mayo en Mendoza, de cara a las elecciones 2027

Las históricas dunas de El Nihuil serán protagonistas de la Etapa 3 del Desafío Ruta 40, considerada una de las jornadas más exigentes del rally.  

El Nihuil y las dunas mendocinas ponen a prueba al rally raid mundial

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 27 mayo.

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 27 mayo

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 27 de mayo: números ganadores del sorteo 3377

Un jugador del Quini 6 ganó $600 millones: de dónde es y a qué números jugó