Desafío Ruta 40 y el trabajo sin pausa en el vivac más impactante del rally mundial

El Desafío Ruta 40 tuvo un gran paso por el sur mendocino.

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 ya transforma completamente a San Rafael . Mientras la competencia sigue desarrollándose en los caminos mendocinos, dentro del vivac se vive otra carrera marcada por el trabajo constante , el desgaste físico , la presión mental y el movimiento permanente de pilotos, mecánicos, ingenieros y asistentes que sostienen el ritmo de una de las competencias más importantes del rally raid mundial .

Ezequiel Peralta y una historia de lucha en el Desafío Ruta 40

Desafío Ruta 40: una batalla extrema con la etapa 3 en Mendoza que empieza a marcar diferencias

El vivac montado en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael funciona como una verdadera ciudad mundial del rally raid . Camiones gigantes, motos completamente desarmadas, estructuras oficiales iluminadas durante horas y mecánicos trabajando contrarreloj forman parte de una escena que cambia constantemente y que prácticamente no se detiene nunca.

Mientras miles de fanáticos recorren el predio buscando fotos y autógrafos, detrás de escena el ritmo es completamente diferente. Los pilotos llegan agotados después de atravesar etapas larguísimas entre arena, piedra y navegación extrema, pero muchas veces ni siquiera pueden ir directamente a descansar.

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Varios competidores continúan trabajando junto a sus equipos apenas bajan de los vehículos. Algunos revisan hojas de ruta, otros analizan sectores complejos de navegación y muchos mantienen reuniones técnicas con ingenieros y mecánicos para evitar errores o problemas en las próximas jornadas.

La exigencia también golpea fuerte a los equipos técnicos. Los mecánicos pasan horas revisando suspensiones, neumáticos, motores y sistemas electrónicos castigados constantemente por la dureza del terreno mendocino.

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En distintos sectores del vivac pueden verse asistentes físicos trabajando sobre pilotos completamente agotados, ingenieros europeos revisando computadoras y estructuras funcionando prácticamente durante todo el día en medio de un clima de presión permanente.

La arena mendocina empieza a sentirse en pilotos, mecánicos y equipos

Con el rally ya instalado en Mendoza, el desgaste acumulado empieza a sentirse cada vez más fuerte dentro del vivac. La arena, los caminos pedregosos, la navegación extrema y las largas jornadas arriba de motos y vehículos generan un desgaste físico y mental que atraviesa a toda la estructura del rally.

Las históricas dunas de El Nihuil aparecen como uno de los sectores más esperados y respetados de toda la competencia. Muchos pilotos reconocen por lo bajo que la arena mendocina puede cambiar completamente una carrera en cuestión de minutos.

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Pero el estrés no solamente lo viven quienes manejan. Navegantes, mecánicos y asistentes también atraviesan jornadas larguísimas intentando mantener el funcionamiento de vehículos sometidos a condiciones extremas.

En varios equipos chicos o privados, pilotos y mecánicos prácticamente atraviesan juntos toda la jornada. Mientras unos intentan descansar algunos minutos, los otros siguen trabajando para dejar motos y autos nuevamente listos para volver a salir al desierto mendocino.

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Además del desgaste deportivo, muchos integrantes de los equipos llevan semanas lejos de sus familias y prácticamente viven dentro de talleres móviles armados en pleno vivac del Desafío Ruta 40.

Las figuras internacionales conviven con el público mendocino en San Rafael

Aunque el clima dentro de los equipos suele ser de muchísima concentración, el vivac también muestra permanentemente el costado más humano del rally raid mundial.

Fanáticos mendocinos recorren constantemente el predio buscando fotos y saludos de figuras internacionales como Daniel Sanders, Luciano Benavides, Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz, Sebastien Loeb y Stephane Peterhansel.

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La convivencia entre estrellas mundiales del automovilismo y el público local genera un clima muy particular dentro del predio, donde por momentos el espíritu Dakar parece apoderarse completamente de San Rafael.

Mientras tanto, el vivac sigue funcionando como el corazón silencioso de una competencia que no termina cuando cae la bandera a cuadros. Porque dentro del Desafío Ruta 40, la carrera también continúa lejos de los cronómetros y en el esfuerzo constante de quienes trabajan detrás de cada piloto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/2059742436260265993&partner=&hide_thread=false Skyler Howes, Tosha Schareina -Monster Energy equipo Honda-, y Nacho Cornejo del Hero Motors Sports cuentan sus vivencias en el #DesafíoRuta40 en #Mendoza. Todo por @sitioandinomza pic.twitter.com/OGKvJxb5Ea — Sebastián Colucci (@MSColucci) May 27, 2026

El público mendocino le puso clima Dakar al Desafío Ruta 40 en San Rafael

Miles de fanáticos mendocinos se acercaron durante las últimas horas al vivac montado en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael para vivir de cerca el paso del Desafío Ruta 40 YPF 2026. Familias enteras, chicos con banderas, fanáticos del automovilismo y seguidores del rally raid recorrieron constantemente el predio buscando fotos, autógrafos y la posibilidad de observar a centímetros a varias de las máximas figuras del deporte motor mundial. La presencia de pilotos como Luciano Benavides, Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz y Stephane Peterhansel generó un verdadero furor entre el público, que convirtió al vivac en uno de los grandes puntos de atracción de la provincia durante el paso del rally por Mendoza.

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Más fotos del vivac en San Rafael

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El vivac en movimiento

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Repasá los tiempos completos de la competencia y cómo salieron los otros argentinos

Para hacerlo hacé click acá.

Etapas completas del Desafío Ruta 40 2026

Lunes 25 de mayo – Etapa 1: San Juan – San Juan 511 km totales / 340 km de especial

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Martes 26 de mayo – Etapa 2: San Juan – San Rafael 721 km totales / 334 km de especial

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Miércoles 27 de mayo – Etapa 3: San Rafael – San Rafael 575 km totales / 409 km de especial

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Jueves 28 de mayo – Etapa 4: San Rafael – San Juan 634 km totales / 324 km de especial

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Viernes 29 de mayo – Etapa 5: San Juan – San Juan 552 km totales / 320 km de especial