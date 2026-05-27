27 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Desafío Ruta 40

Del accidente que lo dejó en silla de ruedas al Desafío Ruta 40 y una historia que emociona al rally

El cordobés Eze Peralta, campeón de enduro, volvió a vivir el Rally cerca tras el accidente que cambió su vida. Mirá su historia en el Desafío Ruta 40 2026.

Ezequiel Peralta acompaña el proyecto deportivo junto a Pablo Panella dentro del Desafío Ruta 40. &nbsp;

Ezequiel Peralta acompaña el proyecto deportivo junto a Pablo Panella dentro del Desafío Ruta 40.

 

Por Sitio Andino Deportes

En medio de la arena, las dunas y la exigencia extrema del Desafío Ruta 40, una de las historias más fuertes y emotivas del rally tiene como protagonista al cordobés Ezequiel Peralta, expiloto y campeón de enduro que sufrió un grave accidente en 2021 y quedó en silla de ruedas. Lejos de alejarse de las motos, hoy vuelve a estar ligado al mundo del rally raid y emociona a todos dentro del vivac internacional.

Lee además
Las históricas dunas de El Nihuil serán protagonistas de la Etapa 3 del Desafío Ruta 40, considerada una de las jornadas más exigentes del rally.  

El Nihuil y las dunas mendocinas ponen a prueba al rally raid mundial
Los ganadores de la Etapa 2 del Desafío Ruta 40 fueron reconocidos en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael ante una multitud.   video

Desafío Ruta 40 en San Rafael y la fiesta del Rally Raid tras la premiación de la etapa 2

Actualmente forma parte del proyecto deportivo que comparte junto al cordobés Pablo Panella, quien participa activamente del Desafío Ruta 40 arriba de una Yamaha 450 adaptada especialmente para afrontar terrenos extremos del rally raid.

“Mi hija y mi señora nunca me soltaron la mano”

Dentro del vivac, la historia rápidamente comenzó a generar repercusión entre pilotos, equipos y fanáticos por el enorme ejemplo de superación que representa. Además, el proyecto busca demostrar que la pasión por el motociclismo puede mantenerse viva incluso después de atravesar situaciones extremadamente difíciles.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Ezequiel Peralta habló sobre el apoyo de su familia después del accidente. “Mi hija y mi señora nunca me soltaron la mano”, expresó el cordobés, dejando una de las frases más conmovedoras que aparecieron durante el paso del rally por Mendoza.

El Desafío Ruta 40 también deja historias humanas

La experiencia que protagonizan Peralta y Pablo Panella (su compañero en todo) terminó convirtiéndose en una de las grandes historias humanas del Desafío Ruta 40, una competencia que además de velocidad, navegación extrema y figuras internacionales, también deja relatos cargados de emoción, resiliencia y lucha personal.

Temas
Seguí leyendo

San Rafael vive el corazón del rally mundial: mirá el Desafío Ruta 40 desde adentro

El Desafío Ruta 40 llegó a Mendoza con una etapa durísima y argentinos protagonistas

El Desafío Ruta 40 desembarca en Mendoza: conocé todos los detalles de la etapa 2

Lucio Álvarez y Sebastián Halpern arrancaron con todo el Desafío Ruta 40

Arrancó el Desafío Ruta 40 con una etapa exigente y grandes protagonistas argentinos en San Juan

Arranca la etapa 1 del Desafío Ruta 40 en San Juan

Videos: el Desafío Ruta 40 vivió una fiesta total en San Juan antes del inicio de la Etapa 1

Se puso en marcha el Desafío Ruta 40 con el Prólogo: repasá lo sucedido

LO QUE SE LEE AHORA
Las históricas dunas de El Nihuil serán protagonistas de la Etapa 3 del Desafío Ruta 40, considerada una de las jornadas más exigentes del rally.  

El Nihuil y las dunas mendocinas ponen a prueba al rally raid mundial

Las Más Leídas

Un camión desbarrancó a la altura del kilómetro 1203, en la Curva del Tiempo.

Un camión desbarrancó en Ruta 7 y el chofer murió tras perder el control en una peligrosa curva

Cuándo son los feriados de junio 2026 en Argentina

Ya se conocen los feriados de junio 2026 y los próximos días libres

La Corte dejó firmes las condenas contra los dos acusados y cerró una de las causas más complejas

La Corte ratificó las penas por uno de los casos más estremecedores de San Rafael

Estas son las nuevas herramientas incorporadas a la app MendoTran

Estas son las nuevas herramientas incorporadas a la app MendoTran

La justicia avanza sobre funcionarios por el colapso de la Colectora Máxima Noreste, que afecta a más de medio millón de personas del Gran Mendoza

Humberto Mingorance fue imputado por los desbordes cloacales en Los Corralitos