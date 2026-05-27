Del accidente que lo dejó en silla de ruedas al Desafío Ruta 40 y una historia que emociona al rally

En medio de la arena, las dunas y la exigencia extrema del Desafío Ruta 40 , una de las historias más fuertes y emotivas del rally tiene como protagonista al cordobés Ezequiel Peralta , expiloto y campeón de enduro que sufrió un grave accidente en 2021 y quedó en silla de ruedas. Lejos de alejarse de las motos, hoy vuelve a estar ligado al mundo del rally raid y emociona a todos dentro del vivac internacional.

Desafío Ruta 40 en San Rafael y la fiesta del Rally Raid tras la premiación de la etapa 2

La historia de Ezequiel Peralta atraviesa completamente al motociclismo argentino. El cordobés era uno de los pilotos destacados del enduro hasta que un accidente cambió radicalmente su vida y lo obligó a iniciar un largo proceso de recuperación. Sin embargo, nunca abandonó su pasión por las motos ni el vínculo con la competencia.

Actualmente forma parte del proyecto deportivo que comparte junto al cordobés Pablo Panella , quien participa activamente del Desafío Ruta 40 arriba de una Yamaha 450 adaptada especialmente para afrontar terrenos extremos del rally raid.

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“Mi hija y mi señora nunca me soltaron la mano”

Dentro del vivac, la historia rápidamente comenzó a generar repercusión entre pilotos, equipos y fanáticos por el enorme ejemplo de superación que representa. Además, el proyecto busca demostrar que la pasión por el motociclismo puede mantenerse viva incluso después de atravesar situaciones extremadamente difíciles.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Ezequiel Peralta habló sobre el apoyo de su familia después del accidente. “Mi hija y mi señora nunca me soltaron la mano”, expresó el cordobés, dejando una de las frases más conmovedoras que aparecieron durante el paso del rally por Mendoza.

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El Desafío Ruta 40 también deja historias humanas

La experiencia que protagonizan Peralta y Pablo Panella (su compañero en todo) terminó convirtiéndose en una de las grandes historias humanas del Desafío Ruta 40, una competencia que además de velocidad, navegación extrema y figuras internacionales, también deja relatos cargados de emoción, resiliencia y lucha personal.