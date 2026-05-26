26 de mayo de 2026
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Cuándo son los feriados de junio 2026 en Argentina

A pocos días de junio, conocé cuándo son los próximos feriados y fines de semana largos del mes. Enterate de las fechas confirmadas y qué se conmemora.

Cuándo son los feriados de junio 2026 en Argentina

Cuándo son los feriados de junio 2026 en Argentina

Por Sitio Andino Sociedad

A pocos días del inicio de junio, muchas personas ya comienzan a preguntarse cuándo serán los próximos feriados y fines de semana largos del mes. En esta nota, te contamos las fechas confirmadas y qué se conmemora en cada jornada.

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Feriados de junio 2026: las fechas clave para descansar

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Calendario de feriados de junio de 2026 en Argentina

Según el calendario oficial de feriados, junio de 2026 contará con dos fechas patrias destacadas en Argentina. La primera será el lunes 15 de junio, cuando se trasladará la conmemoración del Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.

Aunque la fecha original de homenaje es el 17 de junio, la normativa vigente permite su traslado con el objetivo de promover un fin de semana largo, que en este caso se extenderá desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio.

Pocos días después llegará el segundo feriado nacional del mes: el 20 de junio, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Se trata de un feriado inamovible, que se mantiene fijo en el calendario sin posibilidad de traslado, independientemente del día de la semana en que coincida.

Para conocer en detalle el listado completo de feriados de 2026, los fines de semana largos previstos y la cantidad de días libres del año, podés hacer clic aquí para acceder a toda la información.

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