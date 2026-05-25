25 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Malargüe

De celeste y blanco Malargüe reafirmó su identidad en los festejos del 25 de Mayo

Centenares de vecinos participaron de propuestas culturales, y actos durante todo el fin de semana en Malargüe

Niños reviven la Revolución de Mayo.

Niños reviven la Revolución de Mayo.

 Por Claudio Altamirano

Malargüe celebró la Revolución de Mayo con la participación de escuelas, familias y artistas locales, en una serie de actividades que se extendieron durante toda la última semana. El tradicional Paseo Colonial de Los Pehuenchitos volvió a convertirse en uno de los momentos más emotivos, mientras que la Velada Patria y el Acto Oficial completaron un fin de semana cargado de identidad y sentimiento nacional.

Los festejos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo tuvieron en Malargüe un marcado protagonismo de la comunidad educativa, que durante los últimos días impulsó diversas propuestas destinadas a fortalecer los valores patrios y acercar a niños, jóvenes y familias a las tradiciones argentinas.

Lee además
Comisaría 24 Malargüe.

En Malargüe, malvivientes aprovecharon un descuido y le robaron un vital elemento a un vendedor
Actividad apícola en Malargüe. video

La apicultura mendocina fortalece su futuro con más controles y mercados abiertos
Embed - MALARGÜE: FESTEJOS REVOLUCIÓN DE MAYO

Los Pehuenchitos y sus convocantes festejos de Mayo

Entre las actividades más destacadas sobresalió una vez más el tradicional Paseo Colonial organizado por el Jardín de Infantes Nucleado 0-176 Los Pehuenchitos. La propuesta, que se ha transformado en un clásico de las celebraciones patrias del departamento, recorrió Avenida San Martín con la participación de pequeños alumnos caracterizados para la ocasión, acompañados por docentes, padres y familiares.

La caminata culminó en la Plaza General San Martín, donde se desarrolló una colorida jornada de Venta Ambulante con tortas fritas y otras elaboraciones típicas de la cocina criolla. El principal espacio público de Malargüe se vistió de celeste y blanco, reflejando el compromiso de las familias con una celebración que cada año suma más participantes y espectadores.

DSC_5186 (Large)

Festejos por el 261° Aniversario de la Revolución de Mayo en Malargüe

La agenda continuó durante la noche del domingo con la tradicional Velada Patria en el Centro de Convenciones Thesaurus, que comenzó alrededor de las 21.30 y reunió a una importante cantidad de vecinos. Sobre el escenario desfilaron numerosos artistas locales que aportaron música, danza y expresiones culturales vinculadas a las raíces argentinas.

El cierre estuvo a cargo del reconocido grupo andino Las Voces de Mi Tierra, de amplia trayectoria provincial, nacional e internacional, cuya presentación fue uno de los momentos más esperados por el público y coronó una noche cargada de emoción y hermandad de los pueblos.

DSC_4426 (Large)

Este lunes, en tanto, el Acto Oficial previsto inicialmente para las 10 debió retrasarse una hora debido a las bajas temperaturas registradas durante la mañana, que se ubicaron por debajo de cero. Sin embargo, el Sol del 25 acompañó desde temprano y permitió el normal desarrollo de la ceremonia.

A los discursos de las autoridades se sumó la presentación artística de alumnos del Colegio Diocesano PS-164 San José, quienes aportaron color y entusiasmo a un mediodía diferente, cerrando un extenso fin de semana en el que Malargüe volvió a demostrar su profundo compromiso con la historia, las tradiciones y la participación comunitaria.

Temas
Seguí leyendo

Un animal se cruzó en la ruta, chocó y el auto quedó destruido por las llamas

Una docena de solidaridad en los pasteles del 25 de Mayo

Grave imprudencia al volante en Malargüe

Importante operativo contra el abigeato en Malargüe

Historias de montaña, ganado y tradición en el festival de cine documental de Malargüe

La explosión en Pata Mora que dejó dos muertos ya tiene una hipótesis principal

Quiénes eran los operarios fallecidos tras una explosión en un área petrolera de Malargüe

Investigan una fuerte explosión en Malargüe que dejó dos muertos

LO QUE SE LEE AHORA
Festejos por el 25 de Mayo en San Rafael. video

La histórica Villa 25 de Mayo volvió a ser el centro de los festejos patrios en San Rafael

Las Más Leídas

Un caso poco frecuente en Mendoza: qué es el síndrome de FIRES que afecta a Ciro, un niño de 9 años

Una enfermedad rara, tratamientos millonarios y una familia mendocina que pide visibilización: el caso de Ciro

Resultados del Quini 6 hoy domingo 24 de mayo: números ganadores del sorteo 3376

Resultados del Quini 6 hoy domingo 24 de mayo: números ganadores del sorteo 3376

Un mendocino tocó el cielo con las manos: ganó millones en el Quini 6

Un mendocino ganó millones en el Quini 6 y su vida cambió para siempre

Festejo patrio del 25 de Mayo.

Dónde celebrar el 25 de Mayo en Mendoza: guía completa con música, comidas y entrada gratuita

Impactante accidente vial en Maipú: chocó contra un árbol y está grave

Una conductora chocó contra un árbol en Maipú y sufrió graves heridas