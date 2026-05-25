De celeste y blanco Malargüe reafirmó su identidad en los festejos del 25 de Mayo

Malargüe celebró la Revolución de Mayo con la participación de escuelas, familias y artistas locales , en una serie de actividades que se extendieron durante toda la última semana. El tradicional Paseo Colonial de Los Pehuenchitos volvió a convertirse en uno de los momentos más emotivos, mientras que la Velada Patria y el Acto Oficial completaron un fin de semana cargado de identidad y sentimiento nacional.

Los festejos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo tuvieron en Malargüe un marcado protagonismo de la comunidad educativa , que durante los últimos días impulsó diversas propuestas destinadas a fortalecer los valores patrios y acercar a niños, jóvenes y familias a las tradiciones argentinas .

Entre las actividades más destacadas sobresalió una vez más el tradicional Paseo Colonial organizado por el Jardín de Infantes Nucleado 0-176 Los Pehuenchitos . La propuesta, que se ha transformado en un clásico de las celebraciones patrias del departamento, recorrió Avenida San Martín con la participación de pequeños alumnos caracterizados para la ocasión, acompañados por docentes, padres y familiares.

La caminata culminó en la Plaza General San Martín, donde se desarrolló una colorida jornada de Venta Ambulante con tortas fritas y otras elaboraciones típicas de la cocina criolla. El principal espacio público de Malargüe se vistió de celeste y blanco, reflejando el compromiso de las familias con una celebración que cada año suma más participantes y espectadores.

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Festejos por el 261° Aniversario de la Revolución de Mayo en Malargüe

La agenda continuó durante la noche del domingo con la tradicional Velada Patria en el Centro de Convenciones Thesaurus, que comenzó alrededor de las 21.30 y reunió a una importante cantidad de vecinos. Sobre el escenario desfilaron numerosos artistas locales que aportaron música, danza y expresiones culturales vinculadas a las raíces argentinas.

El cierre estuvo a cargo del reconocido grupo andino Las Voces de Mi Tierra, de amplia trayectoria provincial, nacional e internacional, cuya presentación fue uno de los momentos más esperados por el público y coronó una noche cargada de emoción y hermandad de los pueblos.

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Este lunes, en tanto, el Acto Oficial previsto inicialmente para las 10 debió retrasarse una hora debido a las bajas temperaturas registradas durante la mañana, que se ubicaron por debajo de cero. Sin embargo, el Sol del 25 acompañó desde temprano y permitió el normal desarrollo de la ceremonia.

A los discursos de las autoridades se sumó la presentación artística de alumnos del Colegio Diocesano PS-164 San José, quienes aportaron color y entusiasmo a un mediodía diferente, cerrando un extenso fin de semana en el que Malargüe volvió a demostrar su profundo compromiso con la historia, las tradiciones y la participación comunitaria.