22 de mayo de 2026
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Abigeato

Importante operativo contra el abigeato en Malargüe: 11 caballos secuestrados

Efectivos de la Policía de Mendoza realizaron un allanamiento en Malargüe en el marco de una causa por abigeato.

Importante procedimiento contra el abigeato.&nbsp;

Importante procedimiento contra el abigeato. 

 Por Pablo Segura

Un operativo de la Policía de Mendoza contra el abigeato en el sur provincial permitió recuperar 11 caballos y detener a un hombre en el departamento de Malargüe, quien ahora quedó alojado en una comisaría del departamento a la espera de la decisión de la fiscalía interviniente.

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Según informó oficialmente el Ministerio de Seguridad, el procedimiento se desarrolló en la zona de Costa del Río, en Malargüe, luego de que se radicara una denuncia por la sustracción de equinos.

A partir de esa presentación, los uniformados iniciaron tareas de rastreo y búsqueda para localizar a los animales robados.

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El delito de abigeato se multiplica y crece la preocupación.

El delito de abigeato se multiplica y crece la preocupación.

Durante el operativo, los efectivos lograron ubicar los caballos sustraídos junto a otros animales, totalizando 11 equinos recuperados. Los policías realizaron el arreo y aseguraron los ejemplares para evitar que fueran trasladados nuevamente.

En medio del procedimiento apareció un hombre montado a caballo que intentó amedrentar y dispersar a los animales, situación que obligó a la intervención inmediata del personal policial. Finalmente, el sospechoso fue reducido y detenido por los efectivos rurales.

Además, la Policía de Mendoza secuestró el caballo utilizado por el detenido, junto con la montura y otros elementos vinculados al hecho investigado. Todo quedó a disposición de la Justicia en la Comisaría 24 de Malargüe.

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