Tras la denuncia por abigeato en Soitué, habló el director provincial de Ganadería

Roberto Ríos, director de ganadería de la provincia de Mendoza.

El funcionario explicó que aún se trabaja en el reconocimiento de los animales secuestrados por parte de sus propietarios, una instancia clave dentro del proceso para avanzar con la causa y determinar responsabilidades.

General Alvear: denuncian irregularidades de la Policía Rural tras un control ganadero

Operativo en Malargüe logró el retiro carne no apta para consumo de comercios locales

Ríos remarcó además que desde el organismo provincial se viene trabajando intensamente para combatir este tipo de delitos, que afectan directamente al sector productivo del sur mendocino.

En ese marco, el titular de Ganadería insistió en la necesidad de que los productores realicen las denuncias correspondientes ante cualquier irregularidad. “Es fundamental que cada hecho sea denunciado formalmente para que podamos intervenir y actuar en consecuencia”, remarcaron desde el organismo.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones en las próximas horas.

¿Que es el abigeato?

El abigeato, es el delito rural de robo o hurto de ganado (vacas, caballos, ovejas, etc.). Conocido popularmente como cuatrerismo, implica la sustracción de animales de campo para comercializar su carne ilegalmente o para consumo propio.

Contexto en Mendoza: Se reportan constantes procedimientos de la Policía Rural en la provincia, siendo el Este y zonas de General Alvear áreas con alta incidencia.

Se reportan constantes procedimientos de la Policía Rural en la provincia, siendo el Este y zonas de General Alvear áreas con alta incidencia. Modus Operandi: A menudo involucra bandas organizadas que roban animales, los faenan clandestinamente y venden la carne a un precio tres veces menor que el del mercado.

A menudo involucra bandas organizadas que roban animales, los faenan clandestinamente y venden la carne a un precio tres veces menor que el del mercado. Rescates: Recientemente (marzo 2026), operativos policiales han logrado rescatar caballos en graves condiciones tras ser robados para faena.

Recientemente (marzo 2026), operativos policiales han logrado rescatar caballos en graves condiciones tras ser robados para faena. Aspecto Legal: Es considerado un delito contra la propiedad tipificado en el Código Penal argentino

Roberto Ríos, Director Provincial de Ganadería, contó sobre los controles en la faena