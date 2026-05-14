Estudiantes de San Rafael representarán a la Argentina en un torneo internacional de robótica en Ciudad de México

El club de robótica de la escuela Reinaldo Merín de San Rafael escribió una página histórica para la educación tecnológica del sur mendocino. Luego de una destacada participación en el certamen regional FIRST Tech Challenge , el equipo recibió una invitación formal para representar a la Argentina en una prestigiosa competencia internacional que se desarrollará a fines de julio en Ciudad de México .

El grupo, integrado por cinco estudiantes y cuatro docentes, logró sobresalir en la instancia regional obteniendo el premio al mejor diseño de robot y el tercer puesto en alianzas, resultados que los posicionaron entre los mejores equipos juveniles del continente.

"No soy optimista": la dura advertencia de Omar Félix sobre el modelo nacional

Tras la denuncia de una afiliada, OSEP defendió la cobertura total para cirugías oncológicas

Aunque el mérito deportivo y académico ya está asegurado, ahora el desafío pasa por otro terreno: reunir los fondos necesarios para hacer realidad el viaje .

Si bien la inscripción al torneo fue cubierta con el apoyo de la Dirección General de Escuelas, el equipo necesita financiar los pasajes aéreos, la estadía y toda la logística necesaria para trasladar los componentes del robot y garantizar la participación de sus nueve integrantes.

image

La comunidad de San Rafael detrás de “Los Merinitos”

Lejos de bajar los brazos, la comunidad educativa de San Rafael comenzó una verdadera cruzada solidaria para acompañar a los jóvenes en este nuevo desafío.

Rifas, tés-lotería y el ya tradicional “chancho móvil” en las puertas del establecimiento forman parte de las iniciativas impulsadas para reunir fondos, con el apoyo de vecinos, comerciantes y familias que decidieron sumarse.

“Los Merinitos” no solo viajarán con tecnología, programación y ciencia en sus valijas. También llevarán el orgullo de todo un pueblo que apuesta por el talento, la educación y el futuro de la juventud argentina.