Tras el reclamo de una paciente, OSEP ratificó la cobertura oncológica al 100%

Una paciente oncológica de General Alvear denunció a la Obra Social de Empleados Públicos ( OSEP ). Según su testimonio, le exigen afrontar un coseguro de aproximadamente 440 mil pesos para poder realizarse una cirugía por cáncer de mama en San Rafael . La entidad aseguró que están actuando dentro de la ley.

Alberto Pérez , titular de OSEP en General Alvear explicó a Noticiero Andino que la paciente presentó la documentación para operarse en San Rafael con un médico "prestador externo" y que, en esos casos, la reglamentación vigente establece un coseguro del 20% .

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" La obra social cubre el 80% de la cirugía y de la prótesis. El otro 20% debe abonarlo el afiliado ", indicó Pérez. Sin embargo, aclaró que la cobertura total sí está garantizada dentro del hospital El Carmen. "Allí no tiene que abonar absolutamente nada", señaló Pérez.

Embed - “OSEP ESTÁ ACTUANDO DENTRO DE LA LEY, CON TODOS LOS ESPECIALISTAS”

También remarcaron que la paciente fue informada sobre esta posibilidad y que el procedimiento podría haberse concretado de manera inmediata. "Hoy tendría que estar saliendo del quirófano si hubiese querido operarse en nuestra institución", afirmó.

Traslados, hospedaje y cobertura integral

Alberto Pérez también informó que ofreció cubrir pasajes, traslado y ayuda económica para el alojamiento de un acompañante durante la estadía en la Ciudad de Mendoza.

"Se le ofreció pasaje para ella, para un acompañante y asistencia económica para el hospedaje, porque es una cirugía compleja", detalló. Asimismo, remarcaron que todo el tratamiento previo de quimioterapia fue cubierto al 100%, tal como lo establece la legislación vigente para pacientes oncológicos.

"Ella viene realizando un tratamiento desde hace un año y toda esa cobertura se brindó al 100%. Esta segunda etapa, que es la cirugía, también está cubierta completamente en nuestra institución", indicó el Titular.

La paciente cuestionó que le cobren un coseguro

Según explicó a Noticiero Andino, la obra social solo le garantiza la cobertura total si la intervención se realiza en el hospital El Carmen de Godoy Cruz. La mujer manifestó que realizó todo el tratamiento oncológico en el sur provincial y que la cirugía ya estaba programada en San Rafael con el profesional que acompañó su caso desde el diagnóstico.

"Soy paciente oncológica y necesito recibir una cirugía. OSEP me ofrece el 100% de cobertura, pero solamente en Mendoza. Yo hice mis quimioterapias acá (en General Alvear) y el doctor que me va a realizar la cirugía es quien me trató desde el día uno", expresó.

Embed - “OSEP ME OFRECE EL 100% EN MENDOZA Y YO QUIERO OPERARME EN SAN RAFAEL”

La afiliada sostuvo que la obra social le cubre solo el 80% de la práctica en una clínica privada de San Rafael y que el 20% restante debe ser afrontado por ella.

"Tengo que pagar 440 mil pesos. Es un tratamiento costoso y existen leyes oncológicas que exigen la cobertura del 100%. La ley no discrimina el lugar donde se realiza la cirugía y el paciente puede elegir dónde atenderse", afirmó Natalia Ponce.

Además, señaló que la situación la obligó a hacer público su pedido debido a la urgencia del tratamiento. "No me están dando la posibilidad de elegir y me están presionando para operarme en Mendoza porque mis tiempos apremian. No puedo dilatar más la cirugía", remarcó.