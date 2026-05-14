14 de mayo de 2026
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La poda arrancó en el Valle de Uco y cada vez más productores apuestan a la mecanización

Con el inicio de la temporada de poda, la mecanización gana espacio en el Valle de Uco. En qué producciones ya se utiliza.

La poda arrancó en el Valle de Uco y cada vez más productores apuestan a la mecanización

La poda arrancó en el Valle de Uco y cada vez más productores apuestan a la mecanización

Por Sitio Andino Departamentales

Con la llegada de los primeros fríos de otoño, el agro del Valle de Uco comienza una de las tareas más importantes del calendario productivo, la poda. Se trata de una actividad fundamental para preparar los cultivos de cara a la próxima temporada y que, en los últimos años, comenzó a transformarse en la región por el avance de la mecanización.

En diálogo con Noticiero Andino, el productor tupungatino Diego López explicó que este año los trabajos comenzaron antes de lo habitual debido a las bajas temperaturas. “Los fríos se han adelantado bastante, así es que vengo bastante adelantado con el tema de la poda”, comentó. Además, señaló que esperan la llegada de viento zonda para avanzar de lleno con la poda temprana en distintos cultivos.

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Crece la poda mecanizada en Valle de Uco.

Crece la poda mecanizada en Valle de Uco.

La poda mecanizada gana terreno en el Valle de Uco

López explicó que la poda sigue siendo una tarea indispensable en producciones como vid, durazno, ciruela y nogal. “La poda se tiene que hacer sí o sí”, aseguró, al remarcar que es una práctica fundamental para definir el fruto que luego será cosechado.

Sin embargo, uno de los cambios más notorios en los últimos años es el crecimiento de la poda mecanizada. Según indicó el productor, esta modalidad comenzó a expandirse en la región principalmente por las dificultades para conseguir mano de obra y por las complicaciones que implica trabajar en cultivos de altura, como los nogales.

“Nosotros contamos con una empresa de servicios de poda mecanizada y hace cuatro o cinco años empezamos a hacerla conocer más en el Valle de Uco”, relató. Aunque aclaró que esta tecnología existe desde hace alrededor de dos décadas, sostuvo que recién ahora comenzó a consolidarse en Mendoza.

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Embed - Se viene la poda en Valle de Uco y en algunas fincas apuestan por la poda mecánica

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