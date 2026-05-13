El felino más amenazado de América reapareció en Malargüe

El hallazgo de un ejemplar de gato andino en cercanías de Reserva Natural de La Payunia volvió a poner a Malargüe en el centro de la conservación ambienta l. La organización WCS Argentina confirmó que, por tercer año consecutivo, lograron registrar al esquivo felino mediante cámaras trampa en una zona única del sur mendocino.

Por tercer año consecutivo, investigadores de WCS Argentina documentaron la presencia de un gato andino (Leopardus jacobita) en el departamento de Malargüe , un hecho considerado de enorme relevancia para la conservación de una de las especies más amenazadas del continente americano.

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El registro fue obtenido a unos 10 kilómetros del límite de la Reserva Provincial La Payunia, mediante cámaras trampa instaladas en una zona rocosa donde el pequeño felino aparece perfectamente camuflado con el entorno natural.

El gato andino es patrimonio natural de Mendoza

Desde la organización explicaron que el gato andino posee hábitos solitarios y extremadamente evasivos, lo que convierte cada avistamiento en un acontecimiento científico de gran valor. Los recientes registros, señalaron, ratifican la importancia ambiental de La Payunia y sus alrededores como refugio natural para la especie.

La doctora en biología María José Bolgeri, gerente de manejo regenerativo de WCS Argentina, sostuvo que este nuevo hallazgo confirma que el gato andino continúa en el área y que los esfuerzos de conservación generan resultados concretos. Además, indicó que se trata de un sector donde anteriormente no existían registros oficiales, aunque venía siendo monitoreado desde hace años tras el testimonio de un productor ganadero que describió con precisión un encuentro con el animal.

gato

La Payunia área clave para la conservación

La organización estudia la distribución del gato andino en el norte de la Patagonia desde 2005. En ese trabajo detectaron que cerca del 50% de los registros históricos correspondían a ejemplares cazados por productores rurales, quienes buscaban evitar ataques al ganado.

Actualmente, el gato andino es el único felino catalogado En Peligro de Extinción en América por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se estima que quedan menos de 2.200 ejemplares en estado silvestre distribuidos entre Argentina, Bolivia, Chile y Perú.

Los especialistas remarcaron que las tareas sostenidas de monitoreo permitieron identificar áreas prioritarias para fortalecer estrategias de conservación y promover la coexistencia entre la producción ganadera y la fauna nativa.

En la provincia de Mendoza, los principales registros recientes se concentran en los alrededores de La Payunia, una de las áreas protegidas más extensas del país, reconocida por sus más de 800 conos volcánicos, su biodiversidad única y la mayor migración de guanacos del mundo.