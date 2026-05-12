12 de mayo de 2026
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Minería

Minería sustentable, tecnología, IA y empleo impulsan una nueva era en Argentina

Equipos de emisión cero, inteligencia artificial y mano de obra local marcan el avance minero en la Argentina, y Mendoza se prepara para estas oportunidades.

Minería y los avances tecnológicos que ya se implementan en la Argentina.

Minería y los avances tecnológicos que ya se implementan en la Argentina.

 Por Claudio Altamirano

El avance tecnológico y los nuevos estándares ambientales están transformando a la minería argentina en una actividad cada vez más sustentable, segura y vinculada al desarrollo regional. En las III Jornadas Malargüe Distrito Minero, especialistas destacaron el impacto positivo de proyectos como Cerro Negro, en Santa Cruz, donde la innovación y el recurso humano marcan el camino del futuro.

En el marco de las III Jornadas Malargüe Distrito Minero, organizadas por la Escuela Secundaria Técnica Industrial Minera (ESTIM), referentes del sector coincidieron en un concepto que se repitió a lo largo de cada exposición, la minería del nuevo milenio avanza de la mano de la tecnología, los controles ambientales y la profesionalización del recurso humano.

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Cerro Negro, Santa Cruz.

Cerro Negro, Santa Cruz.

La minería del nuevo milenio

Uno de los protagonistas fue Franco Moreno, gerente de Contratos de la empresa Sandvik, quien dialogó con SITIO ANDINO sobre la transformación que atraviesa actualmente la actividad minera en la Argentina y el mundo.

Durante su exposición puso como ejemplo al yacimiento Cerro Negro, uno de los emprendimientos de oro y plata de alta ley más importantes del país, donde ya se utilizan equipos de “emisión cero” dentro de la mina subterránea.

Según explicó, este tipo de maquinaria no solo reduce el impacto ambiental, sino que además permite mantener mejores niveles de oxígeno en el interior de la explotación, incrementando las condiciones de seguridad para los trabajadores y reduciendo costos operativos.

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Franco Moreno.

Franco Moreno.

Moreno también remarcó la incorporación de equipos con Inteligencia Artificial, capaces de operar de manera remota y sacar al trabajador de sectores considerados de mayor riesgo.

“Esto es el futuro”, expresó, al sostener que la automatización continuará evolucionando junto con las nuevas exigencias ambientales y productivas de la industria minera.

Minería y desarrollo social

A su turno, Sergio Almirón, también integrante de Sandvik, puso el foco en las oportunidades laborales que generan los proyectos mineros de mediana y gran escala, tanto en forma directa como indirecta.

Almirón sostuvo que en las comunidades donde se desarrollan estas iniciativas existe una creciente comprensión de la incidencia positiva en las economías regionales, principalmente porque la actividad prioriza mano de obra local y demanda una amplia cadena de servicios vinculados al transporte, la gastronomía, la construcción, la logística y el comercio.

Progresos en la minería de la provincia de Mendoza

En concordancia con estos conceptos, el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, destacó recientemente a SITIO ANDINO los avances logrados a partir de Malargüe Distrito Minero Occidental, señalando que el acompañamiento del sector privado permitió reactivar una actividad históricamente ligada al desarrollo provincial.

El funcionario sostuvo además que, si los proyectos previstos en Mendoza y el país alcanzan el impulso esperado, la Argentina podría incrementar sus exportaciones entre un 30% y 40% en los próximos años.

También remarcó que las tareas de exploración desarrolladas en el oeste malargüino ya han generado mejoras en rutas y caminos utilizados posteriormente por productores ganaderos y el sector turístico.

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Ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu.

Ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu.

Exploración minera todo el año

Por su parte, el director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantal, aseguró que durante 2026 los trabajos exploratorios continuarán profundizándose, incluso en temporada invernal, mediante el acondicionamiento de rutas productivas y nuevas obras de infraestructura.

Shantal destacó además los avances alcanzados en la minería de tercera categoría, especialmente en materia de trazabilidad y controles sobre el transporte de minerales.

“Mendoza cambió, es minera, y estamos orgullosos de llevar el potencial de Malargüe y la provincia" a ferias internacionales, afirmó.

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Director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantal.

Director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantal.

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